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Главное к утру: подробности отравления школьников и поражение в футболе

Главное к утру: подробности отравления школьников и поражение в футболе Фото: Instagram/kff_team
За состоянием отравившихся в Шымкенте школьников наблюдает вице-министр просвещения. С проигрыша начал встречи в ходе отборочных игр Евро-2024 Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Отравление во время олимпиады

Вице-министр просвещения Шолпан Каринова, которая прибыла накануне в Шымкент, рассказала, что на месте развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер.

Каринова встретилась с участниками олимпиады, которые были госпитализированы с признаками отравления. Всего на недомогание пожаловались 14 учеников, у которых выявили симптомы "ветряной оспы".

Ранее сообщалось, что 15 детей отравились в университете Шымкента во время олимпиады по естественно-математическим направлениям.

Казахстанская сборная на Евро-2024

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