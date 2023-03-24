Главное к утру: подробности отравления школьников и поражение в футболе
Отравление во время олимпиады
Вице-министр просвещения Шолпан Каринова, которая прибыла накануне в Шымкент, рассказала, что на месте развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер.
Каринова встретилась с участниками олимпиады, которые были госпитализированы с признаками отравления. Всего на недомогание пожаловались 14 учеников, у которых выявили симптомы "ветряной оспы".
Ранее сообщалось, что 15 детей отравились в университете Шымкента во время олимпиады по естественно-математическим направлениям.
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