Главное к утру: Пасха, непогода и очередное избиение школьницы

В ночь на 16 апреля в Казахстан доставили Благодатный огонь, а во всех православных храмах прошла пасхальная служба. Из-за непогоды закрыли трассы в регионах страны, а в столице увеличилось количество аварий. В Семее школьницы жестоко избили одноклассницу.

Светлая Пасха

Лампаду с Благодатным огнем доставили в Алматы ночью 16 апреля. Огонь из Иерусалима доставили в Казахстан авиарейсом. В это же время Пасхальную службу в главном храме Алматы – Вознесенском Кафедральном соборе – возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Корреспонденты Zakon.kz побывали на месте событий и рассказали об этом в своих репортажах.

Непогода

Из-за непогоды 15 апреля в восьми регионах Казахстана ввели ограничения движения на трассах. 20 автодорог Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Улытауской областей оказались закрыты для движения.

Тем временем в Астане две тысячи рабочих и порядка тысячи единиц техники весь день субботы устраняли последствия снегопада, обрушившегося на столицу. За это время в городе произошло 240 аварий. К счастью, пострадавших в ДТП нет.

В Экибастузе непогода стала причиной крупного порыва на линии электропередач поздним вечером 14 апреля. Устранить аварию ремонтным бригадам удалось только вечером 15 апреля.

Избиение школьницы

В ходе мониторинга социальных сетей города Семея полиция установила видеозапись, где учащиеся одной из образовательных школ нанесли телесные повреждения своей сверстнице. 15 апреля по данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство".

Новости Казахстана

В соцсетях Павлодарских пабликов распространилось видео, на котором зафиксирована драка между девочками. Автор написал, что среди воспитанниц Песчанского детского дома присутствует насилие. И просил оказать содействие в защите детей.

15 апреля в 17:30 на автодороге Караганда – Сарань в 2 км от поселка Актас произошло ДТП с участием двух автомашин: ВАЗ-2115 и Huyndai Elantra. На месте скончался пассажир одной из автомашин.

Акция по сохранению сайгаков стартовала в Казахстане. Во время природоохранного мероприятия, которое продлится месяц, инспекторы будут выявлять и пресекать незаконную деятельность браконьеров.

До начала мая в Северо-Казахстанскую область придет вторая волна большой воды. В ближайшую неделю уровень воды в водоемах области спадет, говорят синоптики.

Новости спорта

Сборная Казахстана по вольной борьбе заняла первое место в общем зачете на Чемпионате Азии-2023 в Астане. У подопечных Мадияра Курамысова в итоге семь наград: четыре "золота", два "серебра" и одна "бронза". Это достижение впервые покорилось нашим палуанам в Азии.

Казахстанская команда пробилась в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг. Подопечные Ярославы Шведовой в Астане на грунтовом корте Beeline Arena обыграли соперниц из Польши со счетом 3:1. Дважды свои матчи выиграла Елена Рыбакина, один раз – Юлия Путинцев.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала досрочный выход сборной в финальную стадию чемпионата мира – Кубка Билли Джин Кин.



