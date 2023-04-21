Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы

В Риддере ушел из жизни аким Дмитрий Горьковой, КНБ предотвратил теракт с использованием самодельного взрывного устройства, тарифы на тепло и воду повысят, а также подорожают парковки в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Умер аким Риддера

21 апреля не стало акима Риддера Дмитрия Горькового. Ему было 39 лет. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области. Согласно информации, он скончался в больнице от остановки сердца. Должность акима Риддера занимал с сентября 2020 года.

Иностранец готовил теракт

В Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что иностранец готовил теракт в южном регионе страны. С начала 2023 года подразделениями антитеррора КНБ предотвращен теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Наряду с этим в столице нейтрализована радикальная религиозная ячейка. Восемь ее членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях.

Принят Генплан Алматы до 2040 года

21 апреля был утвержден Генеральный план Алматы до 2040 года. Какие изменения ждут жителей южной столицы, читайте в материале Zakon.kz. Город ждет масштабная реконструкция инженерных сетей, пробивка улиц, модернизация маршрутной сети, 45 км линий ЛРТ, расширение зеленого фонда и другое. Также новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку города.

Тарифы на тепло и воду в Алматы повысят

В Алматы рассматривают вопрос повышения тарифов на тепло и воду уже в 2023 году. Как рассказали в акимате, сегодняшний тариф на тепло и воду не покрывает полностью модернизацию и обновление существующих инженерных сетей. Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что с точки зрения изношенности инженерных сетей город среди других в стране находится в первых рядах.

Парковки тоже подорожают

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил на сессии маслихата о том, что парковки в городе повысят в цене. Осталось только определиться с местами для паркинга. В зависимости от района будет увеличена оплата за парковочные места. Предположим, в Алатауском или на выезде из Медеуского района это будет один тариф, но ближе к историческому центру тарифы будут увеличены.

Уточнение бюджета Алматы

Новый маслихат одобрил уточнение бюджета Алматы на 265 млрд тенге. Стало известно, куда пойдут деньги. Заместитель акима города Алматы Аскар Амрин, представляя уточнения в бюджет, сообщил, что благодаря сэкономленным средствам от проведенных госзакупок, росту налоговых и неналоговых поступлений есть возможность дополнительно вкладывать инвестиции в экономику городу.

Строительство новой газовой ТЭЦ-2

Управляющий директор по инвестиционным проектам "АлЭС" Даурен Сагидулла рассказал, когда Алматинскую ТЭЦ-2 полностью переведут с угля на газ и в какую сумму это обойдется стране. Cпикер объяснил, что компания уже объявила двухэтапный международный тендер по выбору EPC подрядчика. Первый этап заявки рассмотрели, из шести крупных консорциумов, две китайские компании, соответствующие всем квалификационным требованиям, допустили до второго этапа.

У Елены Рыбакиной проблемы с поясницей

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина 20 апреля снялась с престижного женского турнира WTA 500 на кортах немецкого Штутгарта из-за травмы бедра. Но позже выяснилось, что казахстанка потянула поясницу. Елена Рыбакина не доиграла матч против бразильянки Беатрис Хаддад Майя и вынуждена была покинуть турнир.



Журналиста и его жену задержали в Алматы

О задержании журналиста Владимира Северного и его супруги рассказал их сын Ратмир в социальных сетях. В ДП Алматы предоставили официальный комментарий по этому инциденту. Как оказалось, в ДП обратился руководитель одного из ТОО города Алматы. Он рассказал о вымогательстве денег за то, чтобы негативные материалы не публиковались.

Казахстанцы отмечают Ораза айт

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман Казахстана с праздником Ораза айт. Глава государства пожелал счастья и радости каждой семье. Токаев отметил, что ислам – религия, провозглашающая идеи нравственности, добра и мира. Эти основополагающие ценности глубоко укоренены в традициях и обычаях народа, радеющего о благополучии и процветании страны.

Как изменится наказание за бытовое насилие

Опубликованы поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, которые 20 апреля 2023 вечером подписал глава государства. В частности, закон ужесточает ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере. Все подробности читайте в материале корреспондента Zakon.kz.

Цены на нефть упали, доллар окреп

Стоимость барреля Brent снизилась на этой неделе ниже отметки 81 доллар на фоне укрепления американской валюты. Так, на нефтяные котировки повлияло укрепление американской валюты. Надавили на стоимость "черного золота" и слабые статистические данные по темпам экономического роста Китая, ставшего одним из основных потребителей энергоносителей. Опасаются инвесторы и возможного сползания в рецессию экономики США. В стране в последнее время замедлились рост экономики и найм работников.

С Алека Болдуина сняли обвинения

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Состояние Илона Маска уменьшилось

Миллиардер Илон Маск стал лидером по сокращению капитала среди богатейших людей за прошедшие сутки. Тем не менее он по-прежнему сохраняет вторую строчку рейтинга. Состояние Илона Маска уменьшилось на 11 млрд долларов после взрыва ракеты Starship и обвала Tesla.

