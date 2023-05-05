Главное к утру: ураган в Кентау, рост цен на продукты, слухи о продаже выпускникам материалов к экзаменам

Ураган в Кентау снес несколько крыш. В Бюро нацстатистики рассказали, на сколько в Казахстане подорожали социально значимые продтовары за неделю. В НИШ прокомментировали слухи о продаже выпускникам материалов к экзаменам. Об этом и другом – в подборке Zakon.kz.

Ураган в Кентау



В результате разрушительного урагана в Туркестанской области больше всего пострадал город Кентау. Порывы ветра там достигали 57 метров в секунду. Сильный ветер снес крыши в нескольких зданиях. Также пострадал один из местных жителей. Стихия утром 4 мая парализовала жизнь города. Мощный ветер сорвал даже железную кровлю местной почты площадью 450 кв. м. Более того, разорвал на две части, которые разбросал на десятки метров. Одна упала на аллею, вторая – на проезжую часть. В районе разрушений ограничили передвижение людей. Местные жители не выходили из дома. Полторы тысячи человек остались без света.

Сегодня из-за сильного ветра школьники Шымкента учатся дома. В Управлении образования сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий 5 мая занятия в 1-4 классах будут проводиться в дистанционном формате.

Рост цен

За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%, в годовом выражении – на 10,5%. Такие данные предоставили в Бюро национальной статистики. В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Слухи

Информацию о продаже выпускникам НИШ материалов к экзаменам опроверг председатель правления АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" Ануар Жангозин.

А в Алматинской области в селе Енбекши приостановили работу завода по переработке овечьих шкур. Жители жаловались, что задыхаются от трупного запаха.

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В Жетысу полицейские задержали мужчину, скрывавшегося от органов 15 лет. Он числился в межгосударственном розыске по подозрению в наркопреступлении в России.



В Жетысуской области восьмилетняя девочка погибла под колесами грузовика. Трагедия произошла 4 мая на объездной дороге Талдыкорган – Уштобе в поселке Ынтымак. Автомобилем ГАЗ 3304 1014 управлял 53-летний мужчина. Двигаясь по дороге, он сбил ребенка – девочка погибла на месте происшествия.

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