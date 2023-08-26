Главное к утру: встреча Токаева и Рахмона, подробности трагедии в шахте, приговор по делу сотрудников ДЧС

В Астане прошла встреча президентов Казахстана и Таджикистана. Версию поджога в шахте и гибели горняков прокомментировали в полиции Карагандинской области. В Костанае вынесли приговор по громкому делу о взятке и 15 сотрудниках ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Встреча Токаева и Рахмона

25 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Астану и встретился с Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры двух стран в ходе масштабной встречи открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане и посетили выставку народного творчества Таджикистана. После стороны провели переговоры в расширенном составе.

Подробности расследования гибели шахтеров

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали распространяемую в ряде СМИ информацию о том, что на шахте "Казахстанская" произошел поджог. Версию гибели шахтеров от поджога в полиции назвали преждевременной, так как следствие еще не окончено.

Приговор по делу ДЧС-овцев

В суде Костаная 25 августа вынесли приговор по громкому делу о коррупции. На скамье подсудимых оказался теперь уже бывший начальник Управления кадровой политики Департамента по ЧС и 14 его коллег.

Новости Казахстана

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Новое правительство Нигера опровергает сообщение о высылке дипмиссий ряда стран и заявляет только о выдворении из страны посла Франции. Ранее сообщалось, что из Нигера будут высланы послы Нигерии, Германии и США.