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Главное к утру: встреча Токаева и Рахмона, подробности трагедии в шахте, приговор по делу сотрудников ДЧС

Главное к утру: встреча Токаева и Рахмона, подробности трагедии в шахте, приговор по делу сотрудников ДЧС Фото: пресс-служба Акорды, Freepic, Zakon.kz
В Астане прошла встреча президентов Казахстана и Таджикистана. Версию поджога в шахте и гибели горняков прокомментировали в полиции Карагандинской области. В Костанае вынесли приговор по громкому делу о взятке и 15 сотрудниках ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Встреча Токаева и Рахмона

25 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Астану и встретился с Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры двух стран в ходе масштабной встречи открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане и посетили выставку народного творчества Таджикистана. После стороны провели переговоры в расширенном составе.

Подробности расследования гибели шахтеров

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали распространяемую в ряде СМИ информацию о том, что на шахте "Казахстанская" произошел поджог. Версию гибели шахтеров от поджога в полиции назвали преждевременной, так как следствие еще не окончено.

Приговор по делу ДЧС-овцев

В суде Костаная 25 августа вынесли приговор по громкому делу о коррупции. На скамье подсудимых оказался теперь уже бывший начальник Управления кадровой политики Департамента по ЧС и 14 его коллег.

Новости Казахстана

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Полицейские Мангистауской области разыскивают мужчину, который попал на видео во время осквернения стен уникального ажурного каньона Ыбыкты сай.

В ночь на 26 августа в центре Алматы автомобиль KIA Cerato, двигаясь по улице Тимирязева, опрокинулся, перевернулся на крышу и загорелся. Травмы получил водитель автомобиля.

36-летний житель Западно-Казахстанской области накинулся на полицейского с ножом, когда страж порядка приехал на вызов по звонку супруги нападавшего.

Житель Костанайской области остановился на заправке близ Лисаковска и пока покупал кофе, его автомобиль угнал односельчанин.

Мировые новости

В Каркаралинске ребенок снял на видео нападение неизвестного на мать. По предварительной версии, прямо у порога дома неизвестный пытался ограбить женщину и набросился на нее с кулаками.

Очередной сильнейший пожар разгорелся на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в США. На этот раз пламя охватило Marathon Petroleum в американском городе Гэрривилл в штате Луизиана.

11-е Игры островов Индийского океана проходят в столице Мадагаскара Антананариву. На входе на стадион "Бареа" собралась толпа. Давка привела к гибели 12 человек.

Новое правительство Нигера опровергает сообщение о высылке дипмиссий ряда стран и заявляет только о выдворении из страны посла Франции. Ранее сообщалось, что из Нигера будут высланы послы Нигерии, Германии и США.

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Мария Мельникова
Астана Рахмон Эмомали Токаев Касым-Жомарт Алматы Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Мангистауская область
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