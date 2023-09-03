Главное к утру: скончался последний панфиловец, причины замора рыбы и сибирская язва

Последний солдат Панфиловской дивизии ушел из жизни на 102-м году жизни. Экологи назвали причину, по которой массово погибла рыба в водоемах Северо-Казахстанской области. Вывоз сельхозпродукции ограничили из Акмолинской области из-за вспышки сибирской язвы, сообщает Zakon.kz.

Последний пафиловец

В Алматы ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии, 101-летний Кайырлы Жонкабаев. Ветеран не дожил до своего 102 дня рождения всего десять дней, рассказали в пресс-службе Национальной гвардии Казахстана.

Замор рыбы в СКО. Причины

В Северо-Казахстанской области случились крупные заморы рыбы: в озере Питное и реке Есиль. Экологи провели исследования и нашли наиболее вероятные причины. По данным анализов, частичная гибель рыбы на озере Питное произошла вследствие скопления сероводорода, образующегося при гниении растительности. Причиной частичной гибели рыбы на реке Есиль стала высокая температура воздуха и воды, из-за чего снизилось содержание кислорода в воде.

Сибирская язва в Акмолинской области

В Акмолинской области зафиксировали 12 случаев заражения сибирской язвой среди людей. Эпидемиологи провели исследования и анализ, после чего было принято решение ограничить вывоз всей сельскохозяйственной продукции из региона из-за угрозы распространения болезни.

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