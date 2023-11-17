Демографический рост, победа на отборе на Евро-2025 и Голливуд в Казахстане – главное к утру

Демографический рост: что это значит для Казахстана, рассказал эксперт. Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025. Голливуд снимет фильм в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Демографический рост

Демографический взрыв, свойственный сейчас странам Центральной Азии, можно связывать с ростом благосостояния населения. Так считает депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева, которая рассказала о рождение 20-миллионного казахстанца.

Победа в отборе на Евро-2025

Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025, обыграв сборную Мальты со счетом 2:0.

Голливуд в Казахстане

Полнометражный фильм о казахской девушке-наезднице, победившей в скачках мужчин, снимет голливудская кинокомпания. Съемки пройдут в Казахстане и США.

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