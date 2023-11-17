Демографический рост, победа на отборе на Евро-2025 и Голливуд в Казахстане – главное к утру
Демографический рост
Демографический взрыв, свойственный сейчас странам Центральной Азии, можно связывать с ростом благосостояния населения. Так считает депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева, которая рассказала о рождение 20-миллионного казахстанца.
Победа в отборе на Евро-2025
Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025, обыграв сборную Мальты со счетом 2:0.
Голливуд в Казахстане
Полнометражный фильм о казахской девушке-наезднице, победившей в скачках мужчин, снимет голливудская кинокомпания. Съемки пройдут в Казахстане и США.
Новости Казахстана
В суд на чиновника подали жительницы СКО за оскорбления в домовом чате.
Число заболевших корью растет в ВКО.
Покойники и иностранцы: уголовное дело завели в Петропавловске после проверки очереди на жилье.
Подозреваемого в более чем 30 преступлениях задержали в Туркестанской области.
Травмы головы получила жительница Сатпаева от упавшего на нее куска карниза.
Утечка нефти произошла на месторождении в Атырауской области.
Астанчане провели флешмоб в честь 20-миллионого жителя.
"Барыс" всухую проиграл челябинскому "Трактору" в матче КХЛ.
Без половины мизинца осталась девочка в детсаду Павлодара.