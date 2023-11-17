Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Демографический рост, победа на отборе на Евро-2025 и Голливуд в Казахстане – главное к утру

Демографический рост, победа на отборе на Евро-2025 и Голливуд в Казахстане – главное к утру Фото: Instagram/bagdatmussin, Instagram/ kff_team, pixabay
Демографический рост: что это значит для Казахстана, рассказал эксперт. Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025. Голливуд снимет фильм в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Демографический рост

Демографический взрыв, свойственный сейчас странам Центральной Азии, можно связывать с ростом благосостояния населения. Так считает депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева, которая рассказала о рождение 20-миллионного казахстанца.

Победа в отборе на Евро-2025

Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025, обыграв сборную Мальты со счетом 2:0.

Голливуд в Казахстане

Полнометражный фильм о казахской девушке-наезднице, победившей в скачках мужчин, снимет голливудская кинокомпания. Съемки пройдут в Казахстане и США.

Новости Казахстана

В суд на чиновника подали жительницы СКО за оскорбления в домовом чате.

Число заболевших корью растет в ВКО.

Покойники и иностранцы: уголовное дело завели в Петропавловске после проверки очереди на жилье.

Подозреваемого в более чем 30 преступлениях задержали в Туркестанской области.

Травмы головы получила жительница Сатпаева от упавшего на нее куска карниза.

Утечка нефти произошла на месторождении в Атырауской области.

Астанчане провели флешмоб в честь 20-миллионого жителя.

"Барыс" всухую проиграл челябинскому "Трактору" в матче КХЛ.

Без половины мизинца осталась девочка в детсаду Павлодара.

Читайте также

Травмы головы получила жительница Сатпаева от упавшего на нее куска карниза
Травмы головы получила жительница Сатпаева от упавшего на нее куска карниза
Утечка нефти произошла на месторождении в Атырауской области
Утечка нефти произошла на месторождении в Атырауской области
Мужчина сорвался с крыши дома в Усть-Каменогорске
Мужчина сорвался с крыши дома в Усть-Каменогорске
Мария Мельникова
Барыс Астана Атырауская область Восточно-Казахстанская область Голливуд Казахстан Павлодар Сатпаев Северо-Казахстанская область Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления