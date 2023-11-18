Казахстан победил сборную Сан-Марино, новый профпраздник и карантин в Абайской области – главное к утру
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Победой Казахстана закончился матч со сборной Сан-Марино вечером 17 ноября. Во втором тайме отборочного матча Чемпионата Европы 2024 года Казахстан забил третий гол в ворота Сан-Марино. Абат Аимбетов реализовал гол с пенальти. Счет 3:1 в пользу нашей сборной.
Поддержать спортсменов на отборочном матче Чемпионата Европы 2024 года приехал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также на "Астана Арене" присутствовали знаменитые спортсмены, ветераны спорта и деятели культуры.
Казахстанские болельщики после матча убрали за собой весь мусор и оставили сектор болельщиков в чистоте.
Но не менее знаменательное для казахстанской сборной событие произошло позднее. В матче Дания-Словения последние проиграли со счетом 1:2, что дает Казахстану шанс получить путевку на Евро следующего года. Решающая встреча состоится 21 ноября.
Новый праздник
Новый профессиональный праздник появился в Казахстане. Начиная со следующего года 1 февраля будут отмечать День работников гражданской авиации.
Карантин в Абайской области
Во всех медицинских учреждениях Абайской области с 17 ноября объявили карантин. К усиленным мерам в регионе перешли из-за участившихся случаев заболевания корью среди детей до пяти лет.
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