Приоритетные фильмы, срок для экс-директора аэропорта Алматы и смерть срочника – главное к утру

В Министерстве культуры выбрали приоритетные фильмы для производства на начавшийся год. Бывшему президенту аэропорта Алматы вынесли приговор после пяти лет следствия. В Жамбылской области скончался солдат-срочник, родные не верят в официальную причину, сообщает Zakon.kz.

Приоритетные фильмы

Министерство культуры и информации РК опубликовало список приоритетных тем для производства кино на 2024 год. В ведомстве планируют поменять подходы к производству фильмов.

Срок для экс-директора аэропорта Алматы

Бывшего президента аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова, который покинул пост в июле 2018 года, приговорили к восьми годам тюрьмы. Следствие о хищениях авиатоплива длилось пять лет и завершилось реальным сроком.

Смерть срочника

Солдат-срочник скончался в Жетысуской области. В рядах Вооруженных сил он прослужил всего три месяца. В Министерстве обороны говорят, что умер юноша скоропостижно от менингита. Но у родных своя версия.

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