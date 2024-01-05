Приоритетные фильмы, срок для экс-директора аэропорта Алматы и смерть срочника – главное к утру
Приоритетные фильмы
Министерство культуры и информации РК опубликовало список приоритетных тем для производства кино на 2024 год. В ведомстве планируют поменять подходы к производству фильмов.
Срок для экс-директора аэропорта Алматы
Бывшего президента аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова, который покинул пост в июле 2018 года, приговорили к восьми годам тюрьмы. Следствие о хищениях авиатоплива длилось пять лет и завершилось реальным сроком.
Смерть срочника
Солдат-срочник скончался в Жетысуской области. В рядах Вооруженных сил он прослужил всего три месяца. В Министерстве обороны говорят, что умер юноша скоропостижно от менингита. Но у родных своя версия.
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