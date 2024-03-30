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В Темиртау объявлен режим ЧС: в городе частично нет воды

кран, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 15:02 Фото: freepik
Аким Темиртау Ораз Таурбеков ввел в городе режим ЧС из-за аварии на водоводе и последовавшего за ней ограничения водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Технологическое нарушение произошло на участке водовода, обеспечивающего питьевой водой жителей Правого берега. Акимат был вынужден временно приостановить подачу питьевой воды в этот район.

"Принимая во внимание все последствия сложившейся ситуации и руководствуясь нормами действующего законодательства, мною объявлен режим чрезвычайной ситуации, в рамках которой мы примем все необходимые меры, для того чтобы в кратчайшее время восстановить штатный режим подачи питьевой воды", – сказал аким в своем обращении.

30 марта президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по поводу паводковой обстановки в Казахстане с премьер-министром и другими должностными лицами.

Что происходит в регионах

Республиканские дороги в двух областях Казахстана перекрыли из-за паводков. Так, в Карагандинской и Улытауской областях ограничили движение на дорогах из-за перелива талых вод.

В Актюбинской области прорвало плотину. Жители эвакуированы.С 29 на 30 марта в Актюбинскую область вылетела дополнительная группировка спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда Алматы. С крыши затопленной хозпостройки спасли 15 человек. Сутками ранее из затопленных домов были спасены 2870 человек.

Личный состав Вооруженных сил задействован в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. В круглосуточном режиме в координации с органами исполнительной власти и службами по чрезвычайным ситуациям военнослужащие участвуют в противопаводковых и спасательных работах.

В Павлодарской области за прошедшие сутки откачали более 70 тысяч м³ талых вод, вывезли 1400 м³ снега. Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействованы 277 человек, 111 единиц техники, 34 мотопомпы, два плавсредства.

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