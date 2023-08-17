Главное за день: пожар на шахте, избиение актрисы, перспективы строительства АЭС

В Карагандинской области произошел пожар на шахте. В Алматы избили актрису Асель Аскар. Стало известно, почему в Казахстане не будет референдума по поводу строительства АЭС. Главные новости за 17 августа – в подборке Zakon.kz.

Президент

17 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдулрахмана аль-Фадли. Президент подчеркнул, что визит министра придаст практический импульс дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между двумя странами. Глава государства отметил важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе его переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии. Абдулрахман аль-Фадли поблагодарил главу нашего государства за теплый прием и гостеприимство.

Президент принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, а также о ходе реализации его поручений, данных на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня.

Также Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо, поздравив его с национальным праздником – Днем независимости.

Пожар на шахте

17 августа в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро остались под землей.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших шахтерах: двух человек доставили в центральную больницу Шахтинска, еще двоих – в клинику Макажанова. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших горняков увеличилось до шести человек. У госпитализированных шахтеров диагностировали острое ингаляционное отравление шахтными газами и токсический бронхит.

В АО "АрселорМиттал Темиртау" заявили, что поиски пятерых работников продолжаются, но они затруднены из-за сильной задымленности горных выработок.

Ближе к вечеру появилась информация о том, что на месте происшествия нашли тела двух погибших горняков.

Решение проблем с МАЭК

Премьер-министр Алихан Смаилов на совещании в правительстве выслушал доклад о ходе ремонтных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и принимаемых мерах по стабилизации электроснабжения в Мангистауской области. Премьер-министр потребовал ускорить реализацию необходимых для Мангистауской области проектов в сфере энергетики.

В рамках реализации оперативных мер планируется завершить проект по усилению западной энергозоны путем строительства новых электросетевых объектов. Разработан ряд долгосрочных мер, в том числе объединение западной энергетический системы с единой энергосистемой Казахстана.

Слушания по строительству АЭС

В Министерстве энергетики Казахстана 17 августа 2023 года поделились информацией о проведении публичных обсуждений по вопросу строительства АЭС. В Минэнерго отметили, что в ноябре 2022 года на очередной сессии маслихата Алматинской области приняли решение дать согласие на строительство при условии поддержки жителей района. Публичные слушания запланированы на 22 августа.

Комментируя предстоящие слушания, глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев отметил, что в Казахстане увеличилось количество граждан, поддерживающих планы по строительству АЭС. Он также объяснил, почему в стране не будут проводить референдум по этому вопросу.

Дефицит бензина

Вице-министр энергетики РК Ерлан Аккежанов объяснил дефицит бензина марки АИ-95 на юге Казахстана и в Алматы. Ерлан Аккенженов заявил, что сегодня баланс производства и потребления соответствуют друг другу.

"Перебои связаны с пиковым сезоном потребления АИ-95 и в основном мы наблюдаем их в выходные дни. Это связано с тем, что в выходные дни нефтебазы не работают, то есть нет возможности налить в бензовозы и доставит на автозаправочные станции. Это связано еще и с тем, что в выходные дни нефтебазы не имеют возможности оформления сопроводительных накладных на топливо. Мы также наблюдаем, что возрос внутренний туризм", – сказал вице-министр энергетики.

Избиение актрисы

Казахстанская актриса Асель Аскар заявила, что ее избили в фитнес-клубе. Она обратилась к начальнику Департамента полиции Алматы Арыстангали Запарову и прокурору южной столицы Берику Жуйриктаеву. По словам актрисы, ее избил и оскорбил профессиональный спортсмен, занимающийся греко-римской борьбой. Мужчине не понравилось, что он попал в кадр во время съемок видеоролика.

Позднее в этот же день стало известно, что мужчину, который избил Асель Аскар в фитнес-клубе, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Он частично раскаялся в содеянном.

Цены на жилье

Что будет с ценами на жилье в Алматы в ближайшие пять лет, рассказали на брифинге региональной службы коммуникаций Алматы. Советник президента Саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко сообщила, что сейчас на рынке жилья наблюдается откат цен. Но если принять во внимание долгосрочную перспективу, то на рынке жилья в ближайшие три-пять лет цены вырастут, считает эксперт.

В мире

Проливной дождь во Франкфурте-на-Майне вынудил руководство аэропорта приостановить наземное обслуживание. Работу воздушной гавани парализовало примерно на два часа, около 34 самолетов не смогли вылететь из аэропорта.

Руководители оборонных ведомств более чем десяти стран Западной Африки соберутся на совещание, чтобы окончательно согласовать планы развертывания резервных сил ЭКОВАС в Нигере, где недавно произошел государственный переворот.

Власти Нью-Йорка запретили устанавливать TikTok на правительственных устройствах. У всех учреждений и сотрудников Нью-Йорка есть 30 дней, чтобы удалить TikTok с правительственных гаджетов.

Спорт

Клуб из Флориды "Интер Майами", капитан которого – знаменитый аргентинец Лионель Месси, впервые в истории сыграет в Североамериканской лиге чемпионов КОНКАКАФ.

"Манчестер Сити" выиграл Суперкубок Европы и собрал урожай рекордов. Английский футбольный клуб победил испанскую "Севилью" в Суперкубке Европы и выиграл свой 33-й трофей. Действующие победители Лиги чемпионов УЕФА отметились и другими достижениями в европейском футболе.

Честь понести флаг Казахстана на XIX летних Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) доверили двум титулованным атлетам, Асланбеку Шымбергенову (бокс) и Надежде Дубовицкой (легкая атлетика).

