Приговор Альтаеву, очередная платная дорога в РК, второй шанс нашей футбольной сборной - итоги дня

Нуржану Альтаеву дали десять лет лишения свободы по делу о коррупции. В Казахстане еще одна дорога станет платной с 1 декабря. Казахстанская сборная сыграет с Грецией в плей-офф Евро-2024. Итоги 21 ноября - в подборке Zakon.kz.

Нуржану Альтаеву дали десять лет лишения свободы по делу о коррупции

Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны 21 ноября, судебная инстанция огласила приговор в отношении экс-вице-министра Нуржана Альтаева по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 366 УК).

Суд установил, что бывший вице-министр с февраля 2018 года по июль 2020-го получил от экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова крупную взятку. За общее покровительство и лоббирование интересов НПП Мырзахметов заплатил Альтаеву в общей сложности 115 тыс. долларов и 8 млн 150 тыс. тенге через посредника.

Прокурор требовал приговорить Альтаева к 12 годам лишения свободы. Сам подсудимый не считал себя виновным и настаивал на оправдании.

Его приговорили к десяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Будет ли соглашение между ХАМАС и Израилем

Один из лидеров организации ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение ведет с Израилем переговоры о прекращении огня и мирном соглашении. По его словам, дело близится к достижению консенсуса. Хания не уточнил, каковы условия этого соглашения и когда его могут заключить, но поблагодарил представителей Катара за посредничество.

СМИ отмечают, что заявление ХАМАС соответствует утверждениям Белого дома.

Вместе с тем уточняется, что речь идет о временном прекращении огня.

Переговоры между палестинскими боевиками и представителями израильских властей шли несколько недель при участии посредников в лице США и Катара.

Еще одна платная дорога появится в Казахстане

Министр транспорта подписал приказ от 3 ноября 2023 года "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Уральск - граница Российской Федерации (на Саратов) на платной основе".

Однако проезд может осуществляться по альтернативной дороге: участок "Уральск – Чапаево" автомобильной дороги республиканского значения "Атырау – Уральск", автомобильная дорога республиканского значения "Чапаево – Жалпактал – Казталовка – граница Российской Федерации".

Стоимость проезда за весь маршрут в одном направлении составит:

Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 142 тенге;

Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 284 тенге;

Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 426 тенге;

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 568 тенге;

Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 710 тенге.

Кроме того, предусмотрена абонентская плата за месяц и за год. Так, в месяц стоимость абонемента составит от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге в 2023 году), в зависимости от грудоподъемности транспорта. На год абонплата составляет от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).

Приказ вводится в действие с 1 декабря 2023 года.

Судьба Starlink в Казахстане

На пресс-конференции в правительстве 21 ноября министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, что казахстанцев перестанут штрафовать за использование интернета Starlink от компании Илона Маска не раньше, чем через год.

Соотечественники уже начали устанавливать терминалы Starlink от компании SpaceX. Но пока использовать это интернет-соединение в личных целях незаконно. Чтобы граждан не наказывали штрафами, профильное ведомство планирует внести ряд поправок по использованию иностранных спутниковых систем.

Пока же использование Starlink в Казахстане – так называемая "серая зона".

Министерство реализует пилотный проект с компанией Starlink: к спутникам Илона Маска подключили только 10 сельских школ. В течение полугода планируют подключить 2 тысячи школ, в которых очень слабый интернет.

Казахстан сыграет с Грецией в плей-офф Евро-2024

После завершения всех матчей группового квалификационного раунда Евро-2024 стал известен соперник сборной Казахстана в плей-офф отбора будущего европейского первенства. Через четыре месяца казахстанские футболисты встретятся с командой Греции.

Согласно рейтингу сборных в Лиге наций, за одну из оставшихся путевок на Чемпионат Европы 2024 года будут соперничать пары Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

Полуфиналы пройдут 21 марта, а финал – 26 марта. Подопечные Магомеда Адиева встретятся с греческой сборной на поле соперника.

Остальные путевки на Евро-2024 разыграют Босния и Герцеговина, Польша, Эстония, Финляндия, Украина, Исландия и Израиль.

Вместе с тем, по данным СМИ, "матч жизни" против словенской сборной в рамках отбора Евро-2024 может стать последним для российского специалиста Магомеда Адиева в качестве главного тренера сборной Казахстана.

Магомед Адиев – наиболее вероятный претендент на пост главного тренера ФК "Актобе". Как информируют источники, ранее он неоднократно заявлял о том, что отработает цикл до конца, но в то же время не исключил вариант совмещения работы в сборной и клубе. Теперь Адиев более или менее свободен и может составить штаб пятикратного чемпиона Казахстана. Не исключено, что, сосредоточившись на клубной работе, он оставит сборную РК.

Аким Павлодарской области освободил от должности своего подчиненного

Аким Павлодарской области Асаин Байханов освободил от должности своего подчиненного – руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" Ержана Салханова. Новостью глава региона поделился в Instagram.

Причина - "ослабление контроля в решении курируемых вопросов".

Аким подчеркнул, что вечером 20 ноября 2023 года он провел совещание по вопросам ликвидации последствий урагана.

МЧС обратилось к казахстанцам с предупреждением

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 21 ноября, 23 ноября в 12:55 по времени Астаны по всему Казахстану собираются провести проверку системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. В городах республики прозвучат сирены и громкоговорители, а теле- и радиовещание будет временно перехвачено.

В министерстве пояснили, что проверку организуют в рамках командно-штабного учения "Қыс-2023". Как при угрозе ЧС, в городах Казахстана подадут единый сигнал оповещения "Внимание всем!", по которому граждане должны немедленно включить доступные средства приема информации (это могут быть телеканалы, радио, интернет-сайты, соцсети и так далее).

Растет количество фур на границе Казахстана и Кыргызстана

На границе Казахстана и Кыргызстана с 20 ноября 2023 года в контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек-автодорожный" фиксируют скопление фур. Если накануне их было 500, то сегодня, 21 ноября, грузовых авто стало еще больше – 510.

В Управлении информации и коммуникаций Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана отметили, что "все пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую государственную границу функционируют в штатном режиме".

Как отмечается, за прошедшие сутки кыргызско-казахстанскую государственную границу пересекли 555 автотранспортных средств. Из Кыргызстана в Казахстан выехали 273 автомашин, заехали из Казахстана в Кыргызстан – 282 автомашин.

Мир

В США в округе Лейк полиция расследует трагический случай, произошедший в частном доме, где 3-летний мальчик достал из сумки матери пистолет, направил его на двухлетнего брата и нажал на курок. Пострадавшего с ранением госпитализировали, врачи боролись за жизнь ребенка, но не смогли его спасти. По словам матери, инцидент произошел, когда она на несколько минут вышла из спальни и оставила свою сумочку на кровати.

Власти Северной Кореи заявили, что намерены запустить в космос разведывательный спутник. Пуск должен состояться в период с 23 ноября по 1 декабря. Береговую охрану Японии предупредили о том, что траектория полета ракеты, которая должна будет вывести спутник на орбиту, пройдет над Желтым и Восточно-Китайским (Восточным) морем. В ответ японский премьер-министр Фумио Кишида поручил привести в готовность системы противовоздушной обороны на случай "непредвиденных ситуаций".

Рабочие, которые с 12 ноября заперты под землей в рухнувшем туннеле на севере Индии, впервые за девять суток получили горячую еду и записали видео для родных. Спасатели добились первых успехов в вызволении из-под земли 41 рабочего.

Спорт

В американском Далласе (штат Техас) завершился 16-й чемпионат мира по ушу. Спортсмены национальной сборной Казахстана на этих соревнованиях сумели заработать четыре награды различного качества. Серебряная медаль мирового первенства 2023 года досталось Нурсултану Турсынкулову, который выступал в весовой категории свыше 90 кг. В шаге от финала данных состязаний остановились и довольствовались бронзовыми наградами казахстанцы: Акниет Марат (75 кг), Бексултан Коскенов (65 кг) и Ислам Каримов (56 кг).

По итогам некоторых завершившихся накануне матчей отбора Евро-2024 стали известны еще команды, которые заполучили место на поездку в Германию, где пройдет турнир. Из 24-х участников чемпионата Европы 2024 года к данной минуте определены 20. Три из этих 20-ти путевок были разыграны накануне, и они достались футболистам Словении, Чехии и Италии, которые в очном противостоянии со своими конкурентами решили задачи. Ранее в финальную часть турнира пробились Германия (хозяйка турнира), Португалия, Франция, Бельгия, Шотландия, Испания, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Швейцария, Нидерланды, Румыния и Сербия. Еще одна прямая путевка на Евро-2024 будет разыграна в ночь на 22-е ноября, в группе D, во встрече между Хорватией и Уэльсом. Оставшиеся три квоты на будущий турнир будут распределены через стыковые игры Лиги наций, которые пройдут с 21 по 26 марта 2024 года.

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