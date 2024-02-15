Платные дороги подорожают, важное заявление Нацбанка, новые правила для иммигрантов – итоги дня

Платные дороги подорожают в Казахстане. Нацбанк РК сделал важное заявление по активам ЕНПФ. В Казахстане изменились правила пребывания иммигрантов – главные события за 15 февраля в подборке Zakon.kz.

Платные дороги снова подорожают

В Казахстане в 2-3 раза повысят тарифы на платные дороги. Однако изменение все-таки обсудят с обществом. В Минтранспорте объяснили, что такое решение принято из-за того, что тариф не менялся 11 лет, а в прошлом году прирост составил лишь 20%.

Важное заявление Нацбанка об активах ЕНПФ

Национальный банк Казахстана заявил об инвестировании пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда в акции АО "Эйр Астана" в рамках IPO.

"Национальный банк Республики Казахстан информирует об участии за счет пенсионных активов ЕНПФ в первичном размещении (IPO) простых акций АО "Эйр Астана", в рамках которого 14 февраля 2024 года в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ приобретены простые акции АО "Эйр Астана" на сумму 24,9 млрд тенге по цене 1073,83 тенге за одну акцию. Общее количество приобретенных простых акций АО "Эйр Астана" составило 23 168 975 штук или 6,5% от общего количества выпущенных акций компании", – говорится в сообщении.

В Нацбанке заверили, что "приобретение простых акций высококачественных казахстанских эмитентов направлено на диверсификацию инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ и будет способствовать повышению его доходности в долгосрочной перспективе".

Обновленные правила пребывания иммигрантов

Постановлением правительства Казахстана от 12 февраля 2024 года внесены изменения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из страны и Правила осуществления миграционного контроля.

Так, с 25 февраля 2024 года Требования, установленные для иностранцев, которым не требуется виза для въезда в РК, а также для граждан стран ЕАЭС, касательно пребывания суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней не распространяются на иммигрантов:

получивших РВП;

членов экипажей воздушных судов;

членов экипажей морских и речных судов;

членов поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад;

водителей грузовиков и автобусов, осуществляющих международные перевозки грузов, пассажиров, а также при транзите через РК;

сотрудников межправительственной фельдъегерской связи;

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих конвоирование подозреваемых, обвиняемых и осужденных;

членов официальных государственных и правительственных делегаций государств и сопровождающих их лиц;

сотрудников, обслуживающих трансграничные сооружения, находящиеся в РК;

имеющих принадлежность к персоналу и жителям на арендованных у РК территориях.

Токаев о визите в Катар

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на личной странице в Instagram написал, что высоко оценивает результаты первого государственного визита в Катар. По его словам, главным итогом содержательных переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани стал вывод казахско-катарских отношений на уровень стратегического партнерства.

Нацфонд – детям: правила использования выплат на образование

Совместным приказом министра науки и высшего образования и министра просвещения утверждены Правила использования выплат целевых накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законодательством РК.

Так, предусматривается, что получатель целевых накоплений или его законный представитель (в случае ограниченной дееспособности получателя целевых накоплений) самостоятельно получает из ЕНПФ информацию о сумме целевых накоплений, в том числе через сайт ЕНПФ.

Единые цены на дизтопливо

Министерство энергетики подготовило проект соответствующих поправок в приказ "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное регулирование цен".

Согласно проекту, дизельное топливо (летнее, межсезонное) будет стоить 295 тенге за литр для всех (как для казахстанцев, так и иностранных граждан). Разработчики утверждают, что на сегодняшний день существуют факты затоварки дизельного топлива на НПЗ и нефтебазах страны.

Религиоведческую экспертизу материалов можно будет заказать электронно

Министр культуры и информации приказом от 8 февраля 2024 года внес изменения в Правила проведения религиоведческой экспертизы. В частности, в новой редакции изложен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Проведение религиоведческой экспертизы".

Просьба к Олжасу Бектенову

Депутаты фракции партии "Ауыл" и Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК обратились к премьер-министру Олжасу Бектенову с депутатским запросом. В нем они попросили главу правительства отменить пошлину на экспорт подсолнечника.

Как отметил мажилисмен Серик Егизбаев, депутатский запрос связан с многочисленными обращениями аграриев относительно введенной правительством пошлины на семена подсолнечника.

Что построят на средства ЕНПФ

Вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин рассказал, что намерены построить на средства Единого накопительного пенсионного фонда. Он отметил, что из 89 городов в 69 требуется строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений. На сегодняшний день проекты в 8 городах профинансированы из республиканского бюджета на общую сумму порядка 20 млрд тенге.

На каких условиях казахстанцы смогут работать в Катаре

Постановлением правительства РК от 12 февраля 2024 года одобрено Соглашение между правительством Казахстана и правительством Катара о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар. В соглашении говорится, что наем работников из Казахстана, их въезд и трудоустройство в Катаре регулируются соответствующими законами и процедурами, применяемыми в обеих странах.

МВД о рассылках об актах терроризма в школах РК

С 25 января началась анонимная рассылка в Telegram об угрозах нападения на школы. Сообщения поступили в шести городах Казахстана – Актобе, Атырау, Алматы, Павлодаре, Караганде и Костанае. Полицейские заявили, что к угрозам причастны лица из стран СНГ. В МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.

Какая зарплата у главы КТЖ

Председатель правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев в кулуарах Сената 15 февраля 2024 года озвучил свою зарплату.

"У меня заработная плата – 1 млн тенге месяц", – рассказал журналистам Нурлан Сауранбаев.

Также он заявил, что бастующие в Мангистау рабочие зарабатывают до 500 тыс. тенге.

Балаева об отмене концертов

Министр культуры и информации Аида Балаева на коллегии ведомства прокомментировала отмену концертов российских звезд в Казахстане и заявила, что культура не должна быть инструментом политики. Он отметила, что в культуре, духовности, нет границ, но некоторые вопросы, "отвечающие велению времени, требованиям общества, должны иметь конкретное правовое решение".

Досаев ответил на вопросы алматинцев

Аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с жителями Ауэзовского района, он ответил на их вопросы и выслушал предложения алматинцев для дальнейшего процветания мегаполиса.

прежде всего он высказался о проблемных вопросах города

аким рассказал, что в скором времени всем жителям города придется соблюдать правила по раздельному сбору мусора

Ерболат Досаев, ответил почему акимат Алматы не разрешает феминисткам проведение марша и митинга 8 марта

Досаева жители попросили пересмотреть проект БРТ по улице Райымбека

другой горожанин подсказал, как решать проблемы с автобусами, для предотвращения ДТП

житель Ауэзовского района обратился к градоначальнику с вопросом по освещению, а в ответ услышал предложение о работе

один из алматинцев сделал неожиданный сюрприз акиму. Он поблагодарил его и рассказал, какие важные проблемы удалось решить в городе. После вручил градоначальнику памятный подарок – картину.

Происшествия

Девять снежных лавин сошли в горах Алматы. Специалисты отметили, что выявили их во время обследования лавиноопасных участков с 8.00 до 15.00 14 февраля по бассейну реки Киши Алматы.

Два человека пострадали во время взрыва газа в магазине Темиртау. Спасатели извлекли из-под завала женщину, мужчину все еще ищут.

МЧС показало кадры с места взрыва газа в магазине Темиртау. По данным ведомства, в 9:08 пожар локализован на площади 40 кв. м.

Алматинцы ощутили очередной афтершок. Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 15 февраля 2024 года в 09.52 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 260 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая – афтершок.

Группу вымогателей задержали полицейские Уральска. По данным страж порядка, задержанных подозревают в совершении мошеннических действий, грабежей и вымогательств денежных средств у сотрудников одного из торговых центров города и студентов учебных заведений.

В Алматы по улице Ангарская, не доезжая улицы Бокейханова, от удара при столкновении грузовик Mercedes-Benz Sprinter и Toyota Corolla разлетелись с дороги в разные стороны. Погиб пассажир.

А на углу улиц Жандосова и Алтынсарина в Алматы загорелся автобус. Жертв и пострадавших нет.

На севере Казахстана в селе Бесколь Кызылжарского района из-за занесенной снегом дороги медики вынуждены были добираться до пациента пешком по сугробам. А выявив инсульт, почти 400 метров везли больного до машины на санках.

Спорт

Глава Министерства туризма и спорта Ермек Маржикпаев 15 февраля 2024 года рассказал о самых спортивных городах Казахстана. По его словам, за 2023 год вырос охват населения занятиями физической культурой и спортом. В разрезе регионов лидерами по увеличению данного показателя являются Атырауская область (44%), Абайская (41,8%) и Алматы (41%).

На футбольных полях ОАЭ завершился зимний Кубок РПЛ-2024. В решающем матче московский "Спартак" с крупным счетом 6:0 переиграл алматинский "Кайрат".

В Роттердаме (Нидерланды) проходит турнир серии АТР-500. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (№23 АТР) провел матч первого круга в парном разряде. Александр Бублик в паре с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти одержал победу над дуэтом Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия) со счетом 7:5, 7:6, (10:8).

В Дохе (Катар) проходит турнир категории WTA-1000. Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA) провела матч третьего круга против американки Эммы Наварро (№23 WTA). Представлен видеообзор игры. Первая ракетка Казахстана одержала победу со счетом 6:1, 6:7 (6:8), 6:4.

В Таиланде проходит турнир серии ITF W35 Nakhon Si Thammarat среди женщин. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в полуфинал парного разряда. В матче за выход в полуфинал Жибек Куламбаева вместе с местной спортсменкой Ланланой Тараруди одержали победу над парой Я Синь Ли (Китайский Тайбэй)/ Фаньчжоу Лю (Китай) со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

Выпущена новая версия официального рейтинга FIFA, где казахстанская футбольная дружина по-прежнему занимает сотое место.

Накануне в Испании должен был взять старт 70-й выпуск многодневки "Вуэльта Андалусии" с участием клуба "Астана". Однако первые этапы данного состязания отменены из-за протестов местных фермеров.

Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал", собрал больше 50 млн подписчиков в соцсети X (Twitter), что позволяет испанцам возглавить данный рейтинг среди спортивных клубов.

Мир

С Байконура к Международной космической станции (МКС) отправился грузовой корабль "Прогресс МС-26". Об этом рассказали в госкорпорации "Роскосмос". Стыковка "Прогресса МС-26" к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции планируется 17 февраля в 9:12 мск (12:12 по времени Астаны).

Американская студия Marvel объявила дату выхода и актерский состав "Фантастической четверки". В фильме появится Педро Паскаль в роли Мистера Фантастика. Джо Куинн предстанет перед зрителями в образе Человека-факела. Женщину-невидимку сыграет Ванесса Кирби. Эбон Мосс-Бакрак исполнит роль Существа.

Известный российский юморист Максим Галкин опубликовал фотографию супруги – эстрадной певицы Аллы Пугачёвой. Публикацию, сделанную в Instagram, артист подписал лаконично: "Звонок другу". На снимке Примадонна сидит с телефоном в руках.