Наказание чиновников за смерть Миланы, пробирки с кровью у обочины и взрыв на мосту в США – главное к утру

В Экибастузе наказали акима за смерть детей – 7-летней Миланы Давыдовой и 8-месячного ребенка. В Алматинской области на обочине жители нашли сотни использованных пробирок. Председателя суда ВКО подозревают в нападении на женщину. А на мосту через Ниагару произошел взрыв, сообщает Zakon.kz

Наказание

Аким Экибастуза Аян Бейсекин получил выговор в связи со смертью двух детей в регионе – 7-летней Миланы Давыдовой в поселке Бескауга и восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты.

Акиму поручено взять семью Давыдовых на контроль. Отметим, что мать погибшей Миланы подозревают в ее убийстве. А по поводу смерти восьмимесячного малыша аким области поручил детально разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.

Аким области Асаин Байханов Байханов напомнил о "детях-маугли", чья история тоже прогремела на всю страну. "По итогам совещания глава региона озвучил принятое решение о наказании должностных лиц. Выговоры получили заместитель акима области Айзада Курманова, курирующая работу социальной сферы, аким города Экибастуза Аян Бейсекин, руководители управлений образования и социальной защиты области Самал Айтказина и Альмира Дюсюпова. Также аким области поручил главе города горняков принять меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц города Экибастуза, в том числе рассмотреть вопрос о дальнейшей работе акима Кояндинского сельского округа Абая Хакимова".

Расследование

А в ВКО председатель Специализированного межрайонного экономического суда Ернар Ерболатов стал фигурантом расследования по делу о хулиганстве. История с избиением пенсионерки и десятком поврежденных авто наделала шума на минувшей неделе. Злоумышленника посчитали тезкой служителя Фемиды. Но оказалось, что пинал женщину и крушил авто все же сам судья. По крайней мере, так гласят материалы дела.

Новости Казахстана

В Минздраве сообщили, что в Казахстан привезли 500 тысяч доз вакцины от кори.

В Алматинской области выясняют, кто выбросил у дороги сотни использованных пробирок. Многие были наполнены кровью, некоторые разбиты. Лабораторные приборы обнаружили на склоне возле трассы недалеко от села Кызылшарык. Рядом находится Большой Алматинский канал.

В Алматы мужчина, состоящий на психоневрологическом учете, изрисовал плиту у памятника Денису Тену. Он задержан и помещен в Центр психического здоровья.

А в Петропавловске студент напал с нецензурной бранью на гардеробщицу. В отношении правонарушителя собран административный материал по статье 434 КРКоАП РК "Мелкое хулиганство". Материал собран и будет направлен в суд для принятия решения.

И наконец, суд принял решение по апелляции осужденного который обезглавил женщину в Алматы. Ему было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Суд принял решение об оставлении приговора первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Мировые новости

Пассажиры пострадали во время столкновения поезда с тепловозом в России.

Взрыв произошел на мосту через Ниагарский водопад, соединяющий США и Канаду. Инцидент квалифицировали как теракт. ФБР охарактеризовало ситуацию как "очень нестабильную", но не сообщило в своем заявлении никаких других подробностей. Позже выяснилось, что следов взрывчатки не обнаружено.

ФБР уже завершило расследование инцидента на границе США и Канады и определило произошедшее как ДТП.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил службе внешней разведки МОССАД действовать против лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

А на юге Израиля началась ракетная атака йеменских хуситов. По информации телеканала Al Masirah, хуситы запустили баллистические ракеты. И они подтвердили, что будут продолжать проводить свои военные операции до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия против палестинского народа в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. О жертвах и разрушениях пока ничего не известно.

Спортивные новости

Месси рассказал о состоянии после травмы, полученной в матче против Бразилии.