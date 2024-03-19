Дела о коррупции, критика депутатов и ЧП на руднике в Амурской области РФ – главное к утру

Должностные лица, полицейские и даже экс-акимы осуждены за многомиллионные взятки, депутаты критикуют законопроекты, а в британском архиве обнаружили древний Коран. Об этом – в подборке Zakon.kz к утру 19 марта.

Сомнения и критика

Депутаты раскритиковали министерство за работу над Водным кодексом. В Мажилисе презентовали проект нового Водного кодекса с сопутствующими поправками по вопросам охраны и использования водных ресурсов. Однако у некоторых депутатов выступление докладчика по проекту и сам Водный кодекс вызвали критику. Так, депутат Ажар Сагындыкова отметила, что проект Водного кодекса значительно отличается от его концепции.

А депутат Аймагамбетов усомнился в новом законопроекте о перевозках.

Коррупция и нарушения

Нарушения на миллионы тенге выявили в системе госзакупок в Алматы. Активисты выявили несоответствие цен на модульные пункты отдыха для водителей общественного транспорта. Реальная стоимость товаров была вдвое ниже заявленной, что привело к завышению сумм закупок на 137 млн тенге. Это сделку в итоге отменили.

Осуждены должностные лица "ҚазТемірТранс"

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 марта вынесен приговор в отношении четырех руководителей филиалов АО "ҚазТемірТранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции.



Осуждены бывшие сотрудники полиции

Экс-полицейских осудили в Талдыкоргане по фактам пыток в ходе январских событий.

По информации прокуратуры Жетысуской области, 18 марта 2024 года в суде Талдыкоргана состоялся приговор в отношении четырех бывших сотрудников полиции по фактам пыток в ходе январских событий (ст. 146 УК).

Осужден бывший аким Сатпаева

В Сатпаевском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-акима города Шапагата Аубакира и индивидуального предпринимателя, который дал ему взятку.

Происшествия

Пожар на складе с игрушками



Крупный пожар почти целый день тушили на складе игрушек в Астане. Склад загорелся рано утром 18 марта. По предварительным данным, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Пожар смогли ликвидировать только в 18:23 этого же дня. Согласно информации МВД, в тушении пожара участвовали 70 человек личного состава и были задействованы 15 единиц техники ДЧС Астаны.

Возгорание привело к обрушению фасадной стены и кровли здания.

Поскользнулся на мосту

А в Алматинской области отец четверых детей разбился насмерть, поскользнувшись на опасном мосту в селе Болек Алматинской области. По словам местных жителей, каждый год на этом опасном переходе погибают люди.

И хорошая новость – удивительная находка. Коран на тюркском языке эпохи Караханского государства обнаружили в британском архиве.

Молодая женщина погибла после падения в дренажный колодец в Туркестанской области вблизи села Майтобе.

30 спасателей пытались достать 29-летнюю девушку несколько часов. Ее нашли еще живой в глубоком и узком дренажном колодце. Ей качали внутрь кислород. На помощь пришел местный житель, которого спустили в трубу, и общими усилиями вытянули двоих наружу. Пострадавшую передали медикам, но они через пару минут констатировали смерть. Провалилась девушка в колодец сама или ее кто-то столкнул – сейчас выясняет полиция.

Мировые новости

В России на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области под завалами остаются 13 человек. По данным МЧС России, задействованы 25 специалистов и четыре единицы техники. Сотрудники ведомства оснащены специальным оборудованием и снаряжением. Также работу продолжает оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона. Введен региональный режим ЧС из-за происшествия.

ЦАХАЛ атаковала военные объекты в Сирии, а в Лондоне появилось новое творение Бэнкси.

Новости спорта

Бронзовую медаль завоевали казахстанки на турнире по эстетической групповой гимнастике.