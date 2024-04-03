Показания Бишимбаева, в Казахстане не будет парада, встреча Токаева с секретарями Совбеза ШОС – итоги дня

Продолжаются судебные разбирательства по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, в Казахстане отказались от проведения военного парада, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с секретарями Совбеза ШОС – итоги за 3 апреля 2024 года от Zakon.kz.

Показания Куандыка Бишимбаева в суде

В Астане продолжаются судебные разбирательства по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой. Подсудимый рассказал свою версию развития событий в день смерти супруги. По словам обвиняемого, на концерт Димы Билана Салтанат пригласила ее подруга. А она захотела, чтобы он пошел туда вместе с ней. Также он рассказал, что зашел на концерт с опозданием и был немного раздражен. После концерта они вернулись в Гастроцентр, чтобы поговорить. По словам Бишимбаева, он "три часа слушал претензии и обиды" Салтанат.

В Казахстане отказались от проведения военного парада

В 2024 году в Казахстане 7 и 9 мая не будут проводить военные парады. Министерство обороны приняло это решение в целях экономии бюджетных средств, а также необходимости решения других задач. В частности, как уточнили в пресс-службе МО, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.

Токаев провел встречу с секретарями Совбеза ШОС

Сегодня в резиденции Акорда состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с секретарями Советов Безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. По данным, опубликованным на сайте Акорды, в своем выступлении лидер Казахстана сообщил, что в настоящее время ведется подготовка к Астанинскому саммиту ШОС, которому наша страна уделяет повышенное внимание. Президент отметил, что встречи секретарей Советов Безопасности ШОС обретают особую актуальность с учетом растущей роли коллективной безопасности в обширной зоне ответственности ШОС.

Почетный орден свяжут с именами национальных героев Казахстана

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 3 апреля 2024 года приняли в работу законопроект о государственных наградах. Законопроект был инициирован группой депутатов Парламента во исполнение поручений главы государства, озвученных на заседании Национального курултая. Главная цель проекта – совершенствование системы государственных наград и увековечивания памяти и доблести казахстанских героев. Конкретно законопроектом вносятся изменения и дополнения по присвоению различным степеням ордена "Айбын" имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева.

Ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области

В Актюбинской области накануне, 2 апреля 2024 года, еще один ребенок утонул в талой воде. Это произошло вблизи села Белкопа Айтекебийского района области. Ребенок 2014 года рождения погиб, упав в талую воду, текущую в районе села Белкопа. В настоящее время тело извлечено из воды, на месте работают сотрудники полиции.

Иностранцы смогут получить ИИН в посольствах Казахстана за рубежом

Подписан совместный приказ МИД РК, МВД РК и МЦРИАП "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан". Срок действия пилотного проекта – до 31 декабря 2024 года. Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан".

Депутаты Мажилиса возмущены завышенными тарифами на услуги связи

Соответствующий депутатский запрос они направили премьер-министру страны Олжасу Бектенову. Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев отметил, что повышение тарифов на услуги сотовой связи с каждым днем вызывает у населения вопросы и возмущение. По его словам, в апреле 2023 года Beeline объявил о повышении тарифного плана "Яркий" с 1790 до 2490 тенге. Kcell и Tele2 сообщили о повышении тарифов в августе, в частности, тариф Kcell "Реальный безлимит" вырос с 3390 тенге до 4390 тенге, а тариф Tele2 "Просто супер" – с 2590 тенге до 3290 тенге. Депутат Бейсенбаев подчеркнул, что в соответствии со статьей 20 закона "О связи" операторы устанавливают тарифы на услуги связи самостоятельно. Депутат уточнил, что также нередки факты изменения операторами одностороннего тарифного плана без уведомления клиента, увеличения интернет-трафика, повышения цен. Мажилисмены попросили правительство принять меры по демонополизации рынка сотовой связи и повышению качества сотовой связи и интернета.

Сколько потратят на ремонт всех ТЭЦ Казахстана

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что на ремонтную кампанию всех ТЭЦ страны предусмотрено порядка 380 млрд тенге. Из них 361 млрд тенге будет направлен за счет средств тарифа и собственников данных станций, оставшиеся порядка 20 млрд тенге будут за счет резерва правительства по тем объектам, где необходимо вмешательство государства и где тариф не позволяет произвести необходимые работы для несения максимума нагрузок.

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