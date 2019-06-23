Новая жизнь: Культурно-спортивные итоги недели

Обзор событий в культуре и спорте 17-21 июня.

Сразу несколько контрольных отметок преодолено в жизни деятелей культуры и спорта. Во-первых, в Казахстане сменился министр, отвечающий за эти сферы, а во-вторых, в жизни многих артистов и спортсменов не только нашей страны, но и мира, начался отсчет нового этапа их жизни, передает Zakon.kz.

Главная новость недели в казахстанской культуре и спорте – смена министра. Отныне эти две важные сферы курирует композитор Актоты Раимкулова, сменившая на этом посту долгожителя правительственных кабинетов виолончелиста Арыстанбека Мухамедиулы.

С бывшим министром по популярности может сравниться только певец Кайрат Нуртас, получивший новое для себя звание - почетного гражданина Шымкента.

О новом статусе серебряной призерки чемпионата мира-2019 по фигурному катанию казахстанки Элизабет Турсынбаевой сообщил ее папа Байтак

Бывший КВН-щик Сангаджи Тарбаев всерьез заинтересовался Казахстаном

Он намерен создавать в нашей стране кино. Тем временем, в Северной Ирландии началась работа над пилотным эпизодом сериала под неофициальным названием "Долгая ночь" — приквела недавно завершившейся "Игры престолов".

Казахстанские футбольные клубы узнали своих первых соперников в розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20. Мы рассказали, с кем предстоит сыграть нашим футболистам.

Важная для Казахстана олимпийская новость! Международный олимпийский комитет МОК утвердил систему отбора и формат боксерского турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио. Впервые за последнее время к его организации не будет причастна оскандалившаяся Международная ассоциация любительского бокса AIBA.

Тем временем, в других видах спорта отбор на Олимпиаду идет по плану. Например, в вольной. Греко-римской и женской борьбе основная часть лицензий будет разыграна на чемпионате мира в столице Казахстана. Поэтому ведущие борцы со всего мира стремятся выступить здесь. К примеру, в нашу страну приедут титулованные американские борцы вольного стиля, олимпийский чемпион Лондона-2012 и 4-кратный чемпион мира Джордан Барроуз (74-кг), а также олимпийский чемпион Рио и двукратный чемпион мира Кайл Снайдер (97-кг).

Очень грустное известие пришло на этой неделе о гибели 21-летней Мисс Атырау-2015. Девушка, у которой, как казалось, вся жизнь впереди, еще в 2017 году начала лечение от саркомы брюшной полости. Два года врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, 19 июня ее не стало…

Еще одним грустным событием стал факт, что Алматы не увидит этап Кубка мира по шорт-треку в новом сезоне. Тем временем, российский продюсер Бари Алибасов выписался из больницы, а мы успели подвести итоги фестиваля Go Viral 2019, завершившегося в Алматы и рассказали, в чем секрет самого популярного фото в Instagram, как зарабатывать в Youtube и как проверить любую фотографию на подлинность.

Свои итоги подвели и в Фонде Первого Президента РК Елбасы. В Алматы состоялся концерт лауреатов, на котором мы выяснили, что достигнуто в сфере культуры молодыми музыкантами в Год молодежи.

А юная казахстанка Данэлия Тулешова выступит в качестве спецгостя в супер-финале "Голос.Дiти", на котором побеждала в 2017 году.

Как мы видим, жизнь продолжается и совсем скоро это лето подарит нам еще больше интересных культурных и спортивных событий.

Альберт Ахметов

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