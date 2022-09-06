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Фото со спящими на земле пожарными растрогало казахстанцев

Костанайская область, пожары, тушение Фото: оперативный штаб МЧС РК
В Костанайской области пятый день борются с природными пожарами. В социальных сетях появилось фото пожарных, которые в спальных мешках спят прямо на земле, сообщает Zakon.kz.

Снимок опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Пользователей Сети восхитило фото пожарных в спальных мешках

Фото: Instagram/semey_city_

Пользователи Сети пожелали уставшим пожарным здоровья и скорейшего возвращения в свои семьи, а также высоких зарплат:

  • "Даже нету палатки",

  • "Героям слава и низкий поклон!"

  • "Какой тяжелый у них труд. Герои!"

  • "Самая опасная и вредная работа!"

  • "Низкий вам поклон! Здоровья вам и вашим близким!"

  • "Пусть не заболеют и вернутся домой здоровыми! Настоящие трудяги!"

  • "Вот они – настоящие защитники народа, природы! Здоровья вам всем! Берегите себя и всех нас!"

  • "Дай Бог им здоровья и высокую зарплату! Спасибо, ребята, за ваш труд! Вы – герои наших дней!"

  • "Если за спасение ребенка квартиру дают, то за спасение целых сел и городов, безусловно, должны выдавать!"

  • "Вот кому нужно повышать зарплаты! Спасибо вам большое за ваш нелегкий труд! Низкий вам поклон за ваш тяжелейший труд! Здоровья, счастья, успехов, благополучия, удачи, долгих лет вам!"

В двух регионах страны – Костанайской и Восточно-Казахстанской областях – на протяжении нескольких дней тушат природные пожары.

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 11 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе. По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, пожары будут локализованы в ближайшие два дня.

На Востоке Казахстана тушат два пожара: один – на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство", Быковское лесничество, второй – на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство", Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа.

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