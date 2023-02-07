Главное за день: помощь Турции и "золотой" лук

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обратился к чиновникам по поводу цен на лук и проблемных домов, построенных по госпрограмме. Казахстанцев нет в списках погибших и пострадавших при землетрясении в Турции. Главные новости за 7 февраля в подборке Zakon.kz.

Дорогой лук, фото домов по госпрограмме

7 февраля состоялось заседание правительства Казахстана. Были рассмотрены такие вопросы, как новые подходы к стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что акимам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены все равно растут. В пример он привел высокие цены на один из основных продуктов питания.

Фото: primeminister.kz

"Почему лук такой дорогой? Лука в стране выращивается достаточно, однако для снижения роста цен на него мы были вынуждены предпринимать экстренные меры, вводить запрет на экспорт". Алихан Смаилов

В свою очередь министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев смог объяснить рост цен на лук. По его словам, это связано с кратковременным всплеском, и то, что был ажиотаж.

Выступил и министр торговли и интеграции Серик Жумангарин: он заверил, что казахстанцы больше не столкнуться с дефицитом сахара.

Также на заседании были рассмотрены вопросы жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Смаилов в очередной раз обратился к чиновникам и показал неприглядные дома, построенные по госпрограмме.

"Посмотрите, где играют дети, посмотрите на благоустройство, на дороги! Неужели теперь это норма?"

Кроме того, глава правительства поднял проблемы в обеспечении жильем социально уязвимых слоев населения. Он заявил о недоработках ответственных госорганов.

Помощь Казахстана пострадавшей от землетрясений Турции

Утром 7 февраля казахстанские спасатели и медики вылетели в Турцию. В состав вылетевшего отряда вошли спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Спустя шесть часов стало известно, что самолет с казахстанскими спасателями благополучно приземлился в Турции - в городе Газиантеп.

Стоит отметить, что, несмотря на обстановку в стране, казахстанцы не отказываются от летних путевок к морю. В качестве основного направления для отдыха казахстанцы сейчас выбирают побережье Антальи. По данным одной из туркомпаний, ситуация в курортном городке спокойная.

На специальном брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что казахстанцев нет в списках погибших и пострадавших при землетрясении.

Из-за разрушительных землетрясений президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур на семь дней.

По последним данным, число погибших в Турции в результате землетрясения в выросло до 3432, ранены 21 103.

Таможенный сбор, ограничения и поправки в Налоговый кодекс

Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило проект "О введении ограничения на транзит некоторых грузов через территорию Республики Казахстан". Согласно нему, планируется ввести ограничение на транзит через территорию республики сроком на 3 года.

Еще одним проектом, подготовленным Комитетом госдоходов МФ РК, планируется определять ставки таможенных сборов в размере, кратном МРП.

6 февраля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают регулирование законодательства в части цифровых активов. Журналист Zakon.kz подробно рассказал о внесенных поправках.

Также в Казахстане пересмотрели правила выписывания рецептов на лекарства.

Страшные предсказания и одаренные дети

Специалист по индийской астрологии Джйотиш Аида Галеева рассказала корреспонденту Zakon.kz, какими чертами будут наделены дети, рожденные в разные периоды 2023 года.

Российский астролог Юлия Лифанова заявила, что природные катаклизмы наступают тогда, когда человечество подходит к критической точке. Она назвала причину землетрясений в Турции и дала неутешительный прогноз.