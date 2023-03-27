Главное к утру: сенсационная победа казахстанских футболистов, паводки в Актюбинской области

Сборная Казахстана одержала сенсационную победу над Данией в матче квалификации чемпионата Европы-2024. Паводковая ситуация сохраняется в Актюбинской области, сообщает Zakon.

Волевая победа

Сборная Казахстана одержала волевую победу над Данией. Проигрывая по ходу матча 2:0, казахстанцы сумели собраться и выиграть матч. Игра закончилась со счетом 3:2.

Наши футболисты сотворили одну из сенсаций европейского отборочного турнира. Проигрывая после первого тайма со счетом 0:2, в итоге фантастическими усилиями, верой и надеждой, сумели победить. Чудо в исполнении сборной Казахстана началось с 70-й минуты игры с Данией, когда наши футболисты сначала сократили счет, затем сравняли, а потом вырвались вперед.

Сборную с победой поздравил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Паводки

Ранее эвакуированные 12 сельчан продолжают находиться в пунктах временного содержания, еще 79 человек поселились у родственников. Все они были вывезены спасателями из подтопленного поселка Кобда Актюбинской области.

Работы по противодействию подтоплению паводками продолжаются. 26 марта в район отправлены дополнительные силы.

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