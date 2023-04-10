Главное за день: суд над Мамаем, визит Алиева в РК, изнасилование пятиклассника

Активиста Жанболата Мамая приговорили к 6 годам условно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану. В Туркестанской области изнасиловали пятиклассника – подборка главных новостей за 10 апреля от Zakon.kz.

Суд над Жанболатом Мамаем

10 апреля активиста Жанболата Мамая приговорили к 6 годам условно с лишением права заниматься публицистической деятельностью.

Он признан виновным по нескольким статьям:

– оскорбление представителей власти при использовании ими своих служебных обязанностей;

– распространение заведомо ложной информации;

– организация массовых беспорядков.

Ильхам Алиев в Астане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану. Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили ключевые вопросы казахско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией.

Изнасилование пятиклассника

Шестиклассник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пятиклассника. Об этом сообщила правозащитница Дина Тансари. Проводится досудебное расследование.

Нелегалы из Казахстана в Корее

Двое граждан Казахстана нелегально проникли на территорию Южной Кореи. В настоящее время они находятся в миграционном центре города Инчхон в следственном изоляторе. Следственные мероприятия проходят в соответствии с законодательством Южной Кореи и могут продлиться до трех месяцев, после чего дело передадут в прокуратуру. Посольство Казахстана находится на постоянном контакте с местными правоохранительными органами и родственниками этих граждан.

Казахстанец в Таиланде

В Таиланде турист из Казахстана нападал на людей, устроил погром в отеле, а потом сбежал от полицейских в море. Полицейским удалось уговорить туриста выйти из воды. Задержанный позже сообщил, что "выпил много пива и выкурил много каннабиса". Мужчина пообещал возместить убытки. Его арестовали.

Смерть солдата-срочника

В Военном суде Алматинского гарнизона вынесли приговор Айболату Аманжолову, обвиняемому в убийстве солдата-срочника Алибека Калбая. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

В Казахстане дорожает жилье

За год цены квартир вторичного рынка повысились на 7,3%, продажи нового жилья – на 9,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье в марте 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 29,3%.

Дело Гульмиры Сатыбалды

В Астане продолжается суд над экс-супругой олигарха Кайрата Сатыбалды Гульмирой Сатыбалды. 10 апреля между подсудимой и одной из потерпевших, которую похищали – Айгуль Мекешевой, было достигнуто медиативное соглашение. А вот потерпевшая сторона Турсенгали Алагузова возражает против приобщения к материалам уголовного дела медитативного соглашения.

Образование



С 1 сентября в казахстанских колледжах будут внедрены новые типовые учебные программы по шести направлениям и 16 дисциплинам. В их числе педагогическое, социально-экономическое, технико-технологическое, художественно-технологическое, аграрно-технологическое, общественно-гуманитарное направления. В новых типовых учебных программах предусмотрена возможность изменять количество часов и содержание тем до 25% с учетом требований работодателей и региональных особенностей.

А в школьную программу в некоторых классах с 1 сентября внесут изменения. Предусматривается, что во 2 классе будет исключен предмет "Иностранный язык". Кроме того, вместо предмета "Художественный труд" будут включены предметы "Трудовое обучение" и "Изобразительное искусство". В 10-11 классах в типовых учебных планах с сокращением учебной нагрузки количество часов по предмету "Иностранный язык" будет увеличено на 1 час за счет часов вариативной нагрузки.

Скончался известный журналист

В Уральске 9 апреля не стало известного журналиста Дмитрия Терещенко, которому было 38 лет. Предположительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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