Главное к утру: состояние пострадавших в Жанаозене, взяточничество в Шымкенте, ущерб дольщиков и вывоз снега

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Жанаозене. За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте. Ущерб казахстанских дольщиков за два года превысил 30 млрд тенге. Об этом и другом в подборке Zakon.kz

Пострадавшие в Жанаозене

Врачи рассказали, что пятеро пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме Жанаозена находятся в больнице, двое лежат в реанимации в тяжелом состоянии. Девушке 2000 года рождения, получившей ожоги тела и перелом позвоночника, провели операцию. Она находилась на 17-18 неделе беременности. "Другой пострадавший – мужчина 1977 года рождения. Он также находится в реанимационном отделении с синдромом длительного сдавливания нижних конечностей. 17 апреля ему провели операцию, чтобы сохранить ноги", – сообщили в городской больнице.

Трое пострадавших – девочки 2008 и 2014 годов рождения, а также мужчина 1965 года рождения получают лечение в отделении травматологии.

Своя версия

Родственник погибших при взрыве газа в Жанаозене считает, что причиной трагедии стала некачественная прокладка водопроводных труб во дворе. По его словам, рабочие при этом задели газопровод. Соседи подтверждают, что несколько недель назад в их дворе водопроводчики меняли трубы.

"Во время прокладки этого водовода мой брат возмущался. Где-то неделю назад сказал, что на пересечении у них появился газопровод. И они проложили поверх газопровода этот водопровод, трубу саму. Они ее просто тупо положили и взяли закопали. И брат ходил, возмущался, им сказал: "Неправильно сделали". Они никак не отреагировали на это все". По словам чиновников, делать выводы рано. Сейчас работает специальная комиссия, куда вошли специалисты из других регионов. Но жалоб на неудачный ремонт во дворе официально, не поступало.

Взятки в Шымкенте

Заместитель районного акима города Шымкента и главный специалист акимата задержаны по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Они подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при исполнении договора о государственных закупах по благоустройству мегаполиса. С санкции суда города Шымкента заместитель акима арестован сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

Дольщики

В Генеральной прокуратуре РК констатировали, что за последние два года органами следствия возбуждено 20 уголовных дел, связанных с недобросовестными застройщиками. Было осуждено 16 лиц. Эти застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге.

Происшествия

Жителя Кокшетау задержали за продажу несуществующих автомобилей. Он размещал на сайте Kolesa.kz объявления о продаже машин по привлекательной цене, получал предоплату и исчезал.

В Алматинской области задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней. В настоящее время он водворен в ИВС. 13 апреля в полицию Уйгурского района обратилась местная жительница, сообщившая об изнасиловании своей дочери. Данный факт зарегистрирован по признакам ст. 120 УК РК.

В Павлодарской области сотрудников специнтерната проверяют на причастность к избиению воспитанницы.

Астанчанин избил беременную жену на глазах у детей. Полиция установила, что 42-летний мужчина, находясь дома, начал выражаться нецензурной бранью, тем самым оскорбив честь и достоинство своей супруги в присутствии двоих несовершеннолетних детей, а затем избил ее. Как выяснилось позднее, это не первый случай, когда мужчина поднимал руку на свою супругу. "По данному факту на правонарушителя составлен административный протокол по статье 73-2 КоАП РК "Побои". Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям мужчина привлечен к административному аресту сроком на 10 суток", – сообщили ву ДП Астаны.

А в Петропавловске 67-летняя женщина выпала из окна пятого этажа. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 1 ст. 105 УК РК ("Доведение до самоубийства").

Снег в столице

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