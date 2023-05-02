Льготное автокредитование по-новому, макароны с "характером", оскандалившийся депутат – важное за 2 мая

Изменения в программе льготного автокредитования. Министр Жумангарин о росте цен на макароны: периодически "показывают" характер. Анна Башинская сложила полномочия депутата маслихата Алматы. Главные новости за 2 мая – в подборке Zakon.kz.

Программу льготного автокредитования пересмотрят

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев озвучил основные моменты, которые планируют пересмотреть в программе льготного автокредитования. Он заявил, что процесс является прозрачным, так как этого ранее требовало общество.

Глава ведомства сообщил, что в программу внесут изменения по четырем моментам: первоначальный взнос – 15% от суммы автомобиля; оглашение ФИО тех, кто получил автомобиль; возможный пересмотр брендов автомобилей; возможное установление порога зарплаты для участвующих.

Легализация сборных авто

Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге рассказала, когда может стартовать акция по легализации сборных авто, так называемых автомобилей-конструкторов. По ее словам, проект уже внесен на рассмотрение в правительство и ожидается его подписание на следующей неделе.

Депутат Башинская и скандальное высказывание в Facebook

Депутат маслихата Алматы от Amanat Анна Башинская заявила, что сложила полномочия после своего комментария в Facebook. Тогда к посту одного из СМИ она написала: "Лучше в Турцию, господин Зеленский! Там тепло круглый год". Позднее в обращении она попросила извинение "у всех соотечественников и однопартийцев за допущенную ошибку".

В партии также прокомментировали действия экс-депутата. Председатель Алматинского городского филиала Amanat Станислав Канкуров отметил, что высказывание Башинской не соответствует позиции партии.

Новый зампредседателя Антикоррупционной службы

Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя председателя Антикоррупционной службы. Им стал Дархан Куракбаев, который с октября 2022 года занимал должность руководителя Департамента по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Павлодарской области.

Кроме того, президент Казахстана встретился с первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам. Он подчеркнул, что в стране уделяется большое внимание развитию шахмат. Это подтверждает новость о том, что двукратная чемпионка мира по шахматам казахстанка Бибисара Асаубаева поднялась на пятое место женского мирового рейтинга FIDE в категории блиц.

Позднее стало известно, что участники матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам Дин Лижэнь и Ян Непомнящий, а также президент ФИДЕ Аркадий Дворкович вручили главе государства подарок.

Правительство лишилось ряда функций

1 мая 2023 года вступил в силу Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан". В частности, закон предусматривает, что в рамках децентрализации полномочий между уровнями государственного управления из функций правительства исключается осуществление структурной и инвестиционной политики, а также формирование госполитики в области культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта.

Доклад КНБ Токаеву

Глава КНБ Ермек Сагимбаев сообщил президенту о том, что его сотрудники предотвратили ряд преступлений. В том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в месте массового скопления населения. Арестовано 19 человек.

Статус кандаса

Теперь статус кандаса планируют присваивать по новым правилам. Министерство труда разработало проект правил присвоения или продления статуса кандаса.

Заявления Жумангарина по продуктам питания

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин отметил, что в Казахстане периодически "макароны показывают свой характер", демонстрируя рост цен. В дополнении он заявил, что у Казахстана есть скрытая зависимость от импорта. Вместе с тем, по его словам, страна сталкивается с агрессивным экспортом и с этим надо что-то делать.

Пока министр отвечал на вопросы журналистов в кулуарах заседания правительства, в пресс-службе Бюро национальной статистики подытожили, что цены на продукты в Казахстане выросли на 18% за год.

Проблемное водоснабжение

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев назвал регионы, где жители сталкиваются с проблемами водоснабжения. По его словам, вопрос с питьевой водой для 1395 сел планируется решить до конца 2025 года.

О проблемах с водой в Астане высказалась и министр экологии Зульфия Сулейменова. Она перечислила проекты для стабильной подачи воды, которые сегодня рассматривает министерство совместно с акиматом.

Тараканы и клещи в Алматы

В Алматы растет количество жалоб на тараканов. Об этом заявил директор филиала "Национального центра экспертизы" Берик Баймурзинов. Также специалисты отметили, что в городе подходит к концу первый этап противоклещевой обработки парков, скверов и лесных массивов.

Признание Казахстана за рубежом

На престижном кинофестивале, который прошел в столице Испании – Мадриде, казахстанский анимационный фильм "Бесік жыры" стал лучшим из 1500 претендентов.

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