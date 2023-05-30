Главное за день: повышение тарифов на электроэнергию, критика авиакомпаний и риск вторичных санкций

В Казахстане повысят тарифы на электроэнергию. Премьер-министр раскритиковал казахстанские авиакомпании. Заявление главы Минфина Ерулана Жамаубаева о вторичных санкциях. Главные новости за 30 мая – в подборке Zakon.kz.

Повышение тарифов на электроэнергию

С 1 июня в Казахстане повысят тарифы на электроэнергию. В Минэнерго объяснили, что корректировка тарифов связана с увеличением затрат на топливо и подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду.

На сколько поднимутся тарифы, можно посмотреть по ссылке.

Критика казахстанских авиакомпаний

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства заявил, что казахстанцы выражают обоснованную критику в адрес отечественных авиакомпаний. Например, из-за отмены рейсов перед вылетом.

Глава правительства отметил, что в январе-феврале компания FlyArystan отменила почти половину рейсов из аэропорта Костаная в Астану и Алматы. По его словам, представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами, вовремя не комментируют причины задержки и не предлагают соответствующий сервис.

Также вызывает вопросы и политика ценообразования. Как отметил Смаилов, 1,5-часовой перелет так называемого лоукостера из Астаны до Алматы может стоить в два раза дороже аналогичного по расстоянию маршрута в Европе, США или Китае.

Глава Минфина высказался о риске вторичных санкциях для Казахстана

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства заявил, что Казахстан не допустит вторичных санкций и тем более экспорт товаров, которые будут нагнетать обстановку.

25 апреля помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что для Казахстана растет риск вторичных санкций.

Новые авиамаршруты

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на заседании правительства сообщил, что до конца 2023 года Казахстан откроет девять новых международных маршрутов в Доху, Куала-Лумпур, Анкару, Карачи, Лахор, Джидду, Маскат, Прагу и Тель-Авив.

До 2025 года планируется открытие рейсов в Мумбаи, Гонконг, Вену, Токио, Сингапур и Нью-Йорк.

В Казахстане растет заболеваемость ВИЧ

Как отметила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства, по результатам ранжирования в Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и Алматы четыре из пяти основных показателей указывают на наиболее высокий уровень распространения вируса иммунодефицита человека и недостаточный уровень принимаемых мер по предотвращению новых случаев.

В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что за последние 10 лет заболеваемость ВИЧ в Казахстане выросла почти в два раза. За прошлый год выявлено порядка 4 тыс. новых случаев инфицирования. А сейчас в стране живут свыше 30 тыс. человек с данной инфекцией, более половины из них – в молодом трудоспособном возрасте.

Обращение прокуратуры Алматы

В прокуратуре Алматы заявили, что в социальных сетях широко распространяют ложные сообщения и провокационные призывы к участию 31 мая в согласованных местными исполнительными органами митингах и шествиях.

В прокуратуре заявили, что проведение каких-либо мирных собраний не согласовывалось. В этой связи организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны.

Назначения

Азамат Панбаев назначен председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

С марта 2022 года и по настоящее время он работал заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Набор на воинскую службу

Министерство обороны подготовило проект постановления правительства "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", в рамках которого планируется увеличить количество офицеров запаса, призываемых на воинскую службу, с 345 до 635 человек.

Это связано с тем, что увеличен набор в Вооруженные силы с 260 до 550 человек.

Еще 60 человек призовут на службу в Пограничных войсках, 16 – в МЧС и девять – в Национальную гвардию.

Заявление Жамаубаева про изъятие пенсионных

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства заявил, что досрочное изъятие пенсионных накоплений казахстанцами не привело ни к чему хорошему. По его словам, повысились цены на жилье, выросла инфляция.

Глава Минфина добавил, что сам досрочно не изымал свои пенсионные накопления и пока не планирует.

Токаев принял верительные грамоты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Акорде принял верительные грамоты от пяти чрезвычайных и полномочных послов.

Верительные грамоты главе государства вручили посол Исламской Республики Пакистан Науман Башир Бхатти, посол Республики Корея Тэ-ик Чжо, посол Республики Филиппины Игорь Гарлит Байлен, посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Джанита Абейвикрема Лиянге и посол Республики Ангола Аугушту Да Сильва Кунья.

Законы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о сотрудничестве стран СНГ в области защиты авторских прав. Ожидаемые результаты закона – создание правовых механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также расширение торгово-экономических и культурных связей между государствами-участниками Содружества Независимых государств.

В Казахстане разработали закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Цель документа –вернуть незаконно приобретенные активы государст-ву и устранить причины и условия, способствовавшие их незаконному приобретению и выводу, а также восстановить социальную справедливость в обществе.

Новости по ЕНПФ

С 1 июля вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда смогут передавать 50% пенсионных накоплений частным инвесткомпаниям.

В Минтруда объяснили, что использование разных инвестиционных стратегий при передаче накоплений в частное управление будет способствовать диверсификации рисков вкладчиков, получению более высокой инвестиционной доходности и, соответственно, преумножению пенсионных накоплений.

Спорт

Российский хоккейный клуб "Металлург" и казахстанский форвард Никита Михайлис заключили контракт. Соглашение с 27-летним нападающим сборной Казахстана рассчитано на один год.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет с 16-летним вундеркиндом на "Ролан Гаррос".



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