ЧП в Карагандинской области, призыв офицеров, повышение тарифов на комуслуги – коротко о главном за день

После взрыва в жилом доме в пос. Ботакара объявлена ЧС местного масштаба. В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года. На сколько будут повышать тарифы на комуслуги. Об этом и не только – в подборке главных новостей за 30 января 2024 года от Zakon.kz.

ЧП в Карагандинской области

Работы по вызволению всех оставшихся под завалами обрушившегося дома в пос. Ботакара завершены. По данным ДЧС Карагандинской области, в ходе проведения аварийно-спасательных работ с 00:11 до 03:37 из-под завалов извлечены двое погибших и пять травмированных, в том числе трое детей, которые с различными травмами госпитализированы в районную больницу Бухар-Жырауского района.

Погибшими при взрыве газа в жилом доме оказались родители оперуполномоченного Управления полиции Бухар-Жырауского района Даурена Турсунбекова.

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Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали сообщил, что после взрыва исполнительным органом объявлена ЧС местного масштаба.

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По факту взрыва балонного газа в двухэтажном 12-квартирном доме в пос. Ботакара Управлением полиции Бухар-Жырауского района начато досудебное производство.

В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года

Правительство Казахстана приняло постановление от 25 января 2024 года "О призыве офицеров запаса на воинскую службу". В нем говорится: "призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава".

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Казахстанские военные пожаловались на нехватку обмундирования

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана Султан Камалетдинов указал на проблему с обеспечением военнослужащих обмундированием. Он пожаловался, что на приобретение военной формы выделяют недостаточно средств. Сейчас, по его словам, казахстанские военнослужащие обеспечены вещевым имуществом только на 86%.

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На сколько будут повышать тарифы на комуслуги в Казахстане

Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, что корректировка тарифов на коммунальные услуги ожидается каждый год, потому что тарифная программа рассчитана на семь лет. По его словам, рост тарифов по разным видам коммунальных услуг в течение 2024 года составит по каким-то 10%, по каким-то 15%. В среднем рост составит 20-30%. И это на все виды комуслуг, потому что изношенность инфраструктуры, по словам министра, есть по всем видам. Вырученные за счет повышения тарифов деньги направят на обновление инфраструктуры.

ЕНТ-2024 : появилось важное изменение

Количество предметов на ЕНТ остается прежним. Абитуриенты 2024 года сдают тестирование по трем обязательным предметам и два предмета на выбор. Важное изменение касается сокращения количества заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" на пять вопросов в 2024 году.

Qazaq Air опять не смогли приватизировать

Авиакомпанию Qazaq Air не смогли приватизировать даже со второй попытки. По данным АО "Самрук-Қазына", повторный открытый конкурс по реализации акций АО "Qazaq Air" не состоялся. Двухэтапные торги, на которых планировали продать от 49% до 100% акций компании, объявили 9 января. Ни одной заявки, соответствующей условиям конкурсе, не поступило.

Как повлияет на Казахстан прекращение поставок автомобилей на дизеле

Президент ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз" Анар Макашева считает, что временное прекращение поставок автомашин с дизельными двигателями не окажет существенного влияния на местный рынок. По ее мнению, широкий выбор автомобилей с бензиновыми двигателями удовлетворяет потребности и предпочтения казахстанцев.

Зачем пенсионные деньги казахстанцев вкладывают в фонд "Байтерек"

Министр национальной экономики Алибек Куантыров объяснил, для чего средства Единого накопительного пенсионного фонда направляют на приобретение ценных бумаг фонда "Байтерек". По его словам, ЕНПФ – это пенсионные деньги, которые должны "крутиться", зарабатывать. Глава МНЭ заявил, что облигации "Байтерека" приносят хорошую доходность".

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Школьник из Туркестанской области произвел фурор в мире науки

Дополнительные голосовые сообщения, предоставляющие сервис на более чем 100 языках, ответы на все твои вопросы и аудиосообщения в текстовом формате – преимущества мобильного приложения с искусственным интеллектом, которое создал ученик 10 класса из Сарыгашского района Туркестанской области Жансерик Камал. Свой новый проект юный вундеркинд назвал JARIQ. Приложение пользуется спросом среди школьников, говорит 15-летний ученик. Его можно скачать на Play Market.

Тайник с оружием, похищенным во время январских событий, нашли в Алматы

24 января 2024 года в Алматы обнаружен схрон с арсеналом оружия. Сотрудниками Комитета национальной безопасности изъято 30 единиц вооружения, включая автоматы "Калашникова", пистолеты, ружья, а также 5 гранат, 10 дымовых шашек и 221 патрон различного калибра. По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время "январских событий".

Корь не отступает: врачи заявили о нестабильной эпидситуации в Алматы

За первый месяц 2024 года в Алматы выявили 825 новых случаев заболевания корью. Об этом рассказала заместитель руководителя городского Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова. Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей из-за отказа родителей от вакцинации или наличия медицинских отводов от прививок.

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Как поделить воду: Казахстан планирует подписать соглашение с Китаем и Узбекистаном

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства рассказал о планах Казахстана подписать соглашение с Китаем и Узбекистаном о совместном использовании трансграничных рек. До 2030 года развитие трансграничного сотрудничества должно стать одним из ключевых аспектов государственной политики в сфере водных отношений, считает министр.

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Цифровая база водоемов появится в Казахстане

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства объявил о создании платформы hydro.gov.kz, которая станет единой базой водного кадастра. Цифровизация водной отрасли, по словам министра, требует безотлагательных мер.

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НИИ Каспийского моря создан в Казахстане: опубликовано постановление

Правительство утвердило постановление о создании некоммерческого акционерного общества "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря". Согласно документу, в Казахстане создано некоммерческое акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря" (НАО) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

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