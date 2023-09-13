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Главное к утру: встреча Токаева с бизнесом, самый красивый гол Самородова и дефицит автогаза

Главное к утру: Встреча Токаева с бизнесом, самый красивый гол Самородова и дефицит автогаза Фото: пресс-служба Акорды, Instagram/kff_team, Zakon.kz/Инна Литвиненко
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с бизнесменами Казахстана. Гол Максима Самородова номинирован на звание самого красивого. В регионах дефицит автомобильного газа, сообщает Zakon.kz.

Президент

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями казахстанского бизнеса. Во время мероприятия президент Казахстана заявил о необходимости обеспечить справедливое налогообложение для стимулирования экономики и высказался о необходимости реальной индустриализации в стране.

Токаев отметил необходимость ускорить развитие среднего предпринимательства в Казахстане и поручил пересмотреть подход к механизмам государственной поддержки предпринимателей.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал основную задачу Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Назначения

По распоряжению президента Казахстана советником Касым-Жомарта Токаева и пресс-секретарем главы государства назначен Берик Уали. До нынешнего назначения Уали был председателем правления АО "Агентство Хабар".

Кроме того, новым акимом Павлодара стал Хасар Хабылбеков. До назначения на пост главы города он был первым замакима Павлодарской области.

Гол Самородова

Гол, который казахстанский футболист Максим Самородов забил в ходе шестого тура отборочного раунда Чемпионата Европы 2024, стал номинантом на звание самого красивого по версии УЕФА.

Дефицит газа

В Управлении энергетики и ЖКХ Жетысуской области объяснили детальные причины дефицита автогаза на заправках региона. Тем временем поставки сжиженного газа для Западно-Казахстанской и Атырауской области ограничили на АНПЗ.

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