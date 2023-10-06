Итоги дня: Нацбанк снизил базовую ставку, спецоперация КНБ, девятое "золото" на Азиаде

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16%. Масштабную спецоперацию провел КНБ. Казахстанский каратист Кайсар Алпысбай завоевал "золото" Азиады. Главное за 6 октября – в обзоре Zakon.kz.

Базовая ставка

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 16,5% до 16%. Почему НБК принял такое решение, объяснил глава монетарного регулятора Тимур Сулейменов.

Спецоперация КНБ

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана провели масштабную спецоперацию сразу в нескольких регионах страны. По итогам доставлено для проведения следственных действий 72 члена группировок, подозреваемых в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений. Группировки осуществляли свою деятельность на участках приграничья с Китаем (МЦПС "Хоргос"), Узбекистаном (пункт пропуска "Жибек жолы") и Кыргызстаном (пункт пропуска "Кордай авто").

Никабы и короткие штаны

Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала, что в стране будут тщательно изучать вопросы, связанные с религией. По ее словам, возможность запрета никабов и коротких штанов в общественных местах рассмотрят и изучат. Она добавила, что будет работать над пересмотром отдельных норм закона о религии.

Выборы акимов

В Центральной избирательной комиссии подвели итоги выдвижения кандидатов в акимы районов и городов республиканского значения. На 45 постов акимов выдвинуты 249 претендентов. 63,86 % всех выдвинутых кандидатов воспользовались правом самовыдвижения. 36,41% выдвинуты от политических партий. Все семь зарегистрированных в стране политических партий выдвинули свои кандидатуры. Выборы акимов районов и городов республиканского значения в Казахстане назначены на 5 ноября.

ДТП по дороге в Каинды

Крупная авария произошла 5 октября в Алматинской области. По дороге к озеру Каинды лоб в лоб столкнулись два автобуса, заполненные пассажирами-туристами. 6 октября стало известно, что в больницу после ДТП обратились 23 человека. Из них девять госпитализировали с различными травмами в круглосуточный стационар. Остальные 14 пострадавших осмотрели и направили для наблюдения по месту жительства. В пресс-службе Алматинской многопрофильной клинической больницы сообщили, что все госпитализированные будут прооперированы, за исключением одной беременной пациентки, у которой нет перелома, но есть угроза прерывания беременности. Также одну пациентку с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали на консервативное лечение.



Карантин из-за оспы

Поселок под Актобе отправили на карантин из-за оспы овец. Оспа мелкого рогатого скота – опасная инфекционная болезнь, характеризующаяся повышением температуры и папулезно-пустулезной сыпью на коже и слизистых оболочках. Источником заражения являются больные, переболевшие и восприимчивые животные. Инкубационный период болезни составляет 3-14 дней. При возникновении заболевания высока вероятность гибели животных.

Развитие Алматы

Правительство утвердило план социально-экономического развития Алматы. Кроме того, планируется внедрение дифференцированного тарифа в сфере водоснабжения с определением оптимальной нормы потребления на основе международного опыта, разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения города на перспективу до 2040 года.

Смерть подростка

Сегодня стало известно, что подросток скончался после похода к стоматологу в Акмолинской области. Он был в коме 10 дней. Как утверждает мама ребенка, виной тому врачебная ошибка и халатность медиков скорой помощи.

Туберкулез у сотрудника детсада

Туберкулез выявили у сотрудника детсада в Петропавловске. Для проведения служебного расследования создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники здравоохранения и образования.

Мука дорожает

Цены на мучные изделия могут вырасти в большинстве регионов Казахстана. В 13 областях мука уже подорожала.

Онкология

Премьер-министр Алихан Смаилов подписал Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы. На его реализацию правительство выделит 460,7 млрд тенге.

Засыпали ямы асфальтом

Cтранный ремонт дороги удивил казахстанцев. В Сети распространилось видео, на котором запечатлен ремонт дороги между селами Кеген и Нарынкол в Алматинской области. Судя по опубликованным кадрам, ямы на трассе просто засыпали асфальтобетонной смесью.

Мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел брифинг для СМИ и высказался о расследовании авиакатастрофы с бывшим главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.



Иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, которая сейчас находится в заключении, заочно присудили Нобелевскую премию мира.

Более 1100 землетрясений за месяц произошли на Флегрейских полях – вулканическом районе к западу от Неаполя в Италии, где живут около полумиллиона человек. Итальянские власти планируют массовую эвакуацию.

Администрация Байдена ускорила реализацию планов по возобновлению строительства стены на американо-мексиканской границе, признав серьезность кризиса с мигрантам.

Ученые из США выяснили, что люди заселили Америку на несколько тысяч лет раньше, чем было принято считать прежде. К этому открытию их привели следы босых ног.

Искусственный интеллект, включая ChatGPT, будет разрешен к использованию во всех австралийских школах с 2024 года.

Также OpenAI, компания, стоящая за ChatGPT, рассматривает возможность создания собственных чипов искусственного интеллекта и уже приступила к оценке потенциального объекта приобретения.

Талибы дали гарантию безопасности гражданам Китая в Афганистане. В Афганистане происходят террористические акты, направленные против китайских граждан. В декабре пять китайских граждан получили ранения в результате взрыва, устроенного террористами "Исламского государства" в отеле в Кабуле. Месяц спустя было совершено нападение на здание Министерства иностранных дел Афганистана, когда в нем проходили переговоры китайской дипломатической делегации.

Спорт

Кайсар Алпысбай добыл девятое "золото" для Казахстана на Азиатских играх. А Александр Куликов занял третье место в гребном слаломе на каноэ, Екатерина Таранцева стала третьей в гребном слаломе на байдарке. Галина Дуванова принесла 16 "серебро" Казахстану на Азиаде.

Звездного аргентинского футболиста, капитана клуба "Интер Майами" Лионеля Месси номинировали на приз лучшему игроку нынешнего сезона МЛС (Североамериканской лиги футбола).

