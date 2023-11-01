Смертельное отравление семьи, затор на границе и свалки Астаны – главное к утру

Угарным газом отравилась семья в Костанайской области, трое погибли. В Актюбинской области на российской границе образовался затор из фур. Две сотни несанкционированных свалок нашли в Астане, их убирают, сообщает Zakon.kz.

Смертельное отравлением

Очередная трагедия из-за печного отопления произошла в Костанайской области. Семья из четырех человек отравилась угарным газом, мать и двое детей погибли, отец семейства находится в больнице.

По предварительной версии, причиной стали трещины в печи, через которые ядовитые продукты горения проникли в дом.

Затор на границе

Водители большегрузов жалуются на длинные очереди на казахстанско-российской границе в Актюбинской области. В веренице фур водители стоят сутками и несут из-за этого убытки. Пограничники повышенное скопление машин на пропускном пункте отрицают.

Свалки Астаны

В столице на системной основе ведется работа по борьбе со стихийными свалками. Из выявленных более 200 точек несанкционированных свалок в пяти районах столицы уже ликвидировали 174. Работы по вывозу мусора продолжаются.

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