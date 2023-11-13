Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Задержание по делу Бишимбаева, травма Зайнутдинова и резерват для тюленей – главное к утру

Задержание по делу Бишимбаева, травма Зайнутдинова и резерват для тюленей – главное к утру Фото: ortcom.kz, социальные сети, pixabay
По делу об убийстве жены Бишимбаева задержан еще один подозреваемый. Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов получил переломы лица во время матча. Резерват для тюленей создадут в Мангистау, сообщает Zakon.kz.

Дело Бишимбаева

Директора ресторана, где скончалась от полученных травм супруга бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, задержали в рамках уголовного дела. Задержанного подозревают в "укрывательстве преступления". Полицейские также расследуют уголовные дела по статьям "Недонесение о преступлении" и "Оставление в опасности".

Серьезные травмы Зайнутдинова

Вечером в воскресенье, 12 ноября, во время матча "Бешикташ" – "Истанбул" казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов получил серьезные травмы. Как сообщили после обследования врачи, у футболиста сломаны нос и скула. Медики провели Зайнутдинову операцию на нос и установили шину.

Казахстанская федерация футбола пока не дала официальной информации об участии травмированного полузащитника в матчах отборного тура на Евро-2024.

Резерват для тюленей

Для сохранения каспийских тюленей на территории Казахстана в Мангистауской области ведут работу по организации резервата. На данный момент власти разрабатывают технико-экономическое обоснование природной охраняемой территории, призванной сохранить каспийских тюленей.

Новости Казахстана

Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой в Таиланде.

Баян Алагузова возмутилась пожаром в кафе на первом этаже жилого дома в Алматы.

"Барыс" прервал серию из трех поражений.

11-летний казахстанец стал лучшим баянистом мира.

Два рыбака перевернулись на резиной лодке в Бухтарминском водохранилище.

Десятки дефектов нашли специалисты при строительстве трассы в Атырауской области.

Животноводы Абайской области бьют тревогу из-за дефицита сена.

34 подростка задержали за сбыт наркотиков.

Читайте также

Интернет-магазин по продаже наркотиков организовали два жителя Уральска
Интернет-магазин по продаже наркотиков организовали два жителя Уральска
34 подростка задержаны за сбыт наркотиков
34 подростка задержаны за сбыт наркотиков
Животноводы Абайской области бьют тревогу из-за дефицита сена
Животноводы Абайской области бьют тревогу из-за дефицита сена
Мария Мельникова
Барыс Абайская область Бахтиер Зайнутдинов МВД РК Алагузова Баян Бишимбаев Куандык Окапов Али Атырауская область Каспий Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
певец
Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой в Таиланде
расследование
Дело об убийстве жены Бишимбаева прокомментировали в полиции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления