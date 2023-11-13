Задержание по делу Бишимбаева, травма Зайнутдинова и резерват для тюленей – главное к утру
Дело Бишимбаева
Директора ресторана, где скончалась от полученных травм супруга бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, задержали в рамках уголовного дела. Задержанного подозревают в "укрывательстве преступления". Полицейские также расследуют уголовные дела по статьям "Недонесение о преступлении" и "Оставление в опасности".
Серьезные травмы Зайнутдинова
Вечером в воскресенье, 12 ноября, во время матча "Бешикташ" – "Истанбул" казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов получил серьезные травмы. Как сообщили после обследования врачи, у футболиста сломаны нос и скула. Медики провели Зайнутдинову операцию на нос и установили шину.
Казахстанская федерация футбола пока не дала официальной информации об участии травмированного полузащитника в матчах отборного тура на Евро-2024.
Резерват для тюленей
Для сохранения каспийских тюленей на территории Казахстана в Мангистауской области ведут работу по организации резервата. На данный момент власти разрабатывают технико-экономическое обоснование природной охраняемой территории, призванной сохранить каспийских тюленей.
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