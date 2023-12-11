Коммунальные происшествия, эвакуация из Газы и дуэт Димаша и Пласидо Доминго – главное к утру

Сразу несколько городов Казахстана столкнулись с коммунальными проблемами в воскресенье. 28 казахстанцев эвакуировали из Газы. Димаш споет дуэтом с Пласидо Доминго, сообщает Zakon.kz.

Экибастуз, Риддер, Актау, Балхаш и Темиртау

В ночь на 10 декабря жители Экибастуза, Актау и Балхаша столкнулись с похолоданием в квартирах. Как рассказали в пресс-службе Министерства энергетики, "случившиеся инциденты в указанных городах характеризуются как технологические нарушения".

Аким Павлодарской области Асаин Байханов заявил о том, что повреждение на ТЭЦ Экибастуза привело лишь к небольшому снижению температурных параметров. Председатель правления АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" ("ЦАЭК") Багдат Орал рассказал, что на самом деле произошло с теплоподачей в городе.

Аким города Актау Улугбек Тналиев заявил о том, что обнаруженный дефект трубопровода заменяется на новый.

Тем временем в ночь на 11 декабря с похолоданием в квартирах столкнулись жители Риддера и Темиртау. На риддерской теплоцентрали произошел обрыв кабеля, в итоге обесточило котел номер два среднего давления, в Темиртау вышла из строя багерная насосная. В акимате города заявили, что работы по устранению нарушения идут усиленными темпами.

Атырау

В Атырау в воскресенье город остался без воды. Причиной стала шуга, которая образовалась на реке Жайык, что помешало водозабору. Работы по восстановлению подачи воды в дома города заняли почти сутки. К вечеру воскресенья акимат заявил о полном завершении работ.

Эвакуация из Газы

Министерство иностранных дел Казахстана совместно с Министерством по ЧС эвакуировали из сектора Газа 28 казахстанцев и членов их семей специальным бортом. Это второй рейс граждан Казахстана и их родных, который эвакуирует людей из региона.

Дуэт Димаша и Пласидо Доминго

Легенда оперной сцены, знаменитый на весь мир испанский тенор Пласидо Доминго во время встречи на европейском конкурсе "Виртуозы" предложил звезде казахстанской эстрады Димашу Кудайбергену спеть дуэтом.

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