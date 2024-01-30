Взрыв в жилом доме в Карагандинской области, передача аэропортов и землетрясение в Алматы – главное к утру
Гибель людей при взрыве
Два человека погибли при обрушении двухэтажного жилого дома в поселке Ботакара Карагандинской области, вероятной причиной взрыва, который привел к трагедии, стал газовый баллон.
Спасатели вызволили из-под завалов семь человек и одного ребенка 3-4 лет. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, двое из спасенных в госпитализации не нуждались.
Передача аэропортов иностранцам
22 казахстанских аэропорта намерены передать иностранным инвесторам под управление. По мнению руководителя Министерства транспорта, это будет способствовать развитию отрасли и созданию континентального транзитного хаба.
Землетрясение в Алматы
В ночь на 30 января жители Алматы в очередной раз почувствовали землетрясение. На этот раз подземные точки достигали двух баллов. До ощутимых толчков и после сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков, эпицентр которых находился на территории Китая.
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