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Взрыв в жилом доме в Карагандинской области, передача аэропортов и землетрясение в Алматы – главное к утру

Взрыв жилого дома в Карагандинской области, передача аэропортов и землетрясение в Алматы – главное к утру Фото: соцсети акима района, Unspash, Zakon.kz
В Карагандинской области обрушился дом, предположительно, от взрыва газбаллона; погибли два человека. 22 казахстанских аэропорта планируют отдать иностранцам в управление. В Алматы внось произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Гибель людей при взрыве

Два человека погибли при обрушении двухэтажного жилого дома в поселке Ботакара Карагандинской области, вероятной причиной взрыва, который привел к трагедии, стал газовый баллон.

Спасатели вызволили из-под завалов семь человек и одного ребенка 3-4 лет. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, двое из спасенных в госпитализации не нуждались.

Передача аэропортов иностранцам

22 казахстанских аэропорта намерены передать иностранным инвесторам под управление. По мнению руководителя Министерства транспорта, это будет способствовать развитию отрасли и созданию континентального транзитного хаба.

Землетрясение в Алматы

В ночь на 30 января жители Алматы в очередной раз почувствовали землетрясение. На этот раз подземные точки достигали двух баллов. До ощутимых толчков и после сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков, эпицентр которых находился на территории Китая.

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