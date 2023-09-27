Итоги дня: "золото" на Азиаде, приговор начальнику ДЧС Алматы, рост доллара

Казахстан завоевал первую золотую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу. Начальнику ДЧС Алматы вынесли приговор. В Казахстане резко вырос курс доллара. Главные новости за 27 сентября – в подборке Zakon.kz.

Первое "золото" на Азиаде

Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу.

Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина выиграли командные соревнования в "ските". Стоит отметить, что казахстанские стрелки не просто заняли первое место, но и установили рекорд Азиады, набрав в общей сложности 350 баллов. Они опередили команды из Китая (348 баллов) и Таиланда (342 балла).

Приговор начальнику ДЧС Алматы

Апелляционная коллегия Военного суда огласила приговор начальнику Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Руслану Касыбаеву.

Отмечается, что он незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города.

Его признали виновным в злоупотреблении властью и приговорили к трем годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Курс доллара резко вырос на торгах

По состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 482,77 тенге, поднявшись сразу на 5,72 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481-484 тенге.

В Минторговли высказались о возможном росте цен на сахар

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев прокомментировал опасения казахстанцев о возможном дефиците и росте стоимости сахара. Он отметил, что цены на сахар, наоборот, снижаются.

По его словам, цены уже снизились на 11% и предпосылок для дальнейшего роста нет.

Объяснения министерства об утечке личных данных казахстанцев

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, каким образом личные данные казахстанцев попали в иностранный Telegram-бот.

Вице-министр цифрового развития Малик Олжабеков ответил, что Telegram-боты собирают информацию из различных источников, в том числе из соцсетей.

"Мы предполагаем, что одним из источников может выступать запрещенный в Казахстане сервис по выдаче таких сведений по номеру телефона. Касательно адресов, которые выдает бот: в основном это устаревшая информация из ранее имевших место утечек. Предполагаем, что она может быть также из общедоступных сервисов, таких как доставка еды или товаров", – пояснил Малик Олжабеков.

Он добавил, что заявку по блокировке сервисов, "сливающих" данные казахстанцев в Сеть, уже направили в Министерство культуры и информации.

Приговор Садвакасу Байгабулову

В Астане огласили приговор по делу экс-зампредседателя Национального центра экспертизы Садвакаса Байгабулова, а также главы Жетысуского филиала центра Асхата Манкеева.

Так, Байгабулову назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора сроком на три года.

Манкееву назначили наказание в виде штрафа в сумме более 22 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Беглого мошенника экстрадировали из Украины в Казахстан

По данным Генеральной прокуратуры, в 2017 году мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к условному сроку. Однако в 2019 году он нарушил, возложенные на него судом ограничения, и в целях уклонения от отбывания наказания скрылся.

В августе 2023 года его задержали в Украине. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.

Министр торговли прокомментировал рост цен на муку

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что дефицита муки в стране нет. Однако в ряде регионов есть всплески роста цен. В частности, в Жамбылской, Атырауской, Улытауской областях и Шымкенте. Он пообещал, что министерство разберется в причинах роста цен.

Арман Шаккалиев отметил, что повышение спроса на муку связано с беспокойством казахстанцев из-за проблем с урожаем. По его словам, у многих есть опасения, что из-за нехватки зерна может вырасти в цене мука и хлеб. Однако, по данным Минторговли, запасов зерна для производства муки на этот год достаточно.

Антикор задержал лже-помощника чиновников

Как сообщили в Антикоррупционной службе, мужчина представлялся сотрудником правоохранительных органов, помощником высокопоставленных чиновников и предлагал свои услуги по решению различного рода вопросов. Также обманом и злоупотреблением доверия совершал хищения имущества граждан в особо крупном размере. Денежные средства предназначались якобы за принятие положительных решений в госорганах.

Уголовное дело на стадии расследования.

Запрет на ввоз пшеницы в Казахстан

Министр сельского хозяйства ввел запрет на ввоз пшеницы в Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортом. Запрет вводится на шесть месяцев.

В министерстве уточнили, что запрет не коснется пшеницы, импортированной вагонами в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий. Также он не затрагивает транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана.

В Астане новый глава ДЧС

Марат Кульдиков назначен новым начальником ДЧС Астаны.

Его подверг критике президент Касым-Жомарт Токаев после пожара в Абайской области, где погибли 14 человек. После этого вице-министр подал в отставку.

Спорт

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева отказалась от участия в турнире WTA-250 в Китае. Причина такого решения не сообщается.

Казахстанские теннисисты вышли в четвертьфинал смешанного разряда в турнире на Азиатских играх в Ханчжоу. В четвертьфинале казахстанцы сыграют с победителем пары Япония-1 – Индия-1.

Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх, которые проходят в китайском Ханчжоу. В индивидуальных соревнованиях по стендовой стрельбе отличилась Асем Орынбай. Следом еще две бронзовые медали выиграли Адильбек Мусин в плавании и Альмира Турсын в ушу.

Мир

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