Гостиница Кайрата Боранбаева, что происходит с пенсиями в Казахстане –главное за день

Кайрат Боранбаев отдал государству шикарный гостиничный комплекс в Астане. В Минтруда отчитались о росте пенсий. Главные события 16 октября – в материале Zakon.kz.

Кайрат Боранбаев отдал государству гостиничный комплекс в Астане

Как сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, компаниями Кайрата Боранбаева поданы соответствующие заявления в Комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге.

По данным АФМ, гостиничный комплекс площадью более 5 тысяч кв. м имеет годовой оборот почти 900 млн тенге.

Объект планируют использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров.

На 51 тенге выросла пенсия в Казахстане в октябре

В стране средний размер пенсии вырос на 51 тенге. Месяцем ранее пенсионеры в среднем получали 120 937 тенге.

Вместе с тем, по данным Министерства труда и соцзащиты населения, средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2023 года составил 120 988 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 83 086 тенге, базовой пенсии – 37 902 тенге.

Обязательные пенсионные взносы работодателей

С 1 января 2024 года планируется поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в следующем году до 5% к 2028 году. Таким образом, Минтруда собирается обеспечить работникам дополнительную накопительную пенсионную выплату к старости.

В ведомстве подчеркнули, что пенсия молодого поколения казахстанцев будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

При этом обещают, что финансовая нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.

Присвоение средств в университете ЗКО

Прокуратура Западно-Казахстанской области начала досудебное расследование по факту нецелевой растраты бюджетных средств сотрудниками Аграрно-технического университета им. Жангир хана.

Министерство науки и высшего образования выделило вузу 55 млн тенге. Эти деньги предназначались для проведения научных исследований в области распространения особо опасных болезней. Однако научно-исследовательские работы университетом были проведены формально, конечная цель в виде получения патента, по словам официального представителя Генеральной прокуратуры РК Дархана Дүйсембая, не достигнута.

Выделенные из бюджета деньги сотрудники вуза, по версии следствия, присвоили. Чтобы создать видимость освоения средств, они составили фиктивный акт выполненных работ. По поручению прокуратуры уголовное дело расследует региональный Департамент экономических расследований.

Названа предварительная причина смерти мобилографа группы "Ирина Кайратовна"

В Управлении здравоохранения Астаны назвали предварительную причину смерти мобилографа группы "Ирина Кайратовна" Шахназа Жылкайдарова – острый геморрагический панкреонекроз.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что точная причина смерти будет известна после получения результатов токсикологического исследования.

"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам

После вмешательства транспортной прокуратуры компания "КазАвтоЖол" начала возвращать авансовые платежи за проезд по платным дорогам 69 тысячам жителей Карагандинской области.

Как сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры, ведомство выявило ущемление прав автомобилистов в публичном договоре об условиях проезда по платным автодорогам. В документе отсутствовал пункт, позволяющий водителям вернуть неиспользованные авансовые платежи при смене госномера.

Сейчас необходимые поправки уже внесли. После вмешательства прокуратуры АО "КазАвтоЖол" начало возмещать авансовые платежи жителям Карагандинской области – 69 тысяч автомобилистов получат обратно более 38 млн тенге.

Прокуратура также выяснила, что интересы самого национального оператора защищали крайне слабо: у 138 тысяч казахстанских водителей за три года накопилась задолженность в 50 млн тенге за неоплаченный проезд по платным дорогам. Материалы в отношении неплательщиков во многих случаях не отправляли в Инспекцию транспортного контроля и, соответственно, не штрафовали нарушителей. По акту прокуратуры руководителей филиала АО "КазАвтоЖол" привлекли к дисциплинарной ответственности.

Аналогичную работу ведомство планирует провести и в других регионах страны.

Казахстанцы в секторе Газа

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, что не у всех казахстанцев и их детей, которые находятся в секторе Газа, есть документы. Сообщается, что на связь с МИДом из сектора Газа вышли 67 казахстанцев. Эти люди заявляют, что у них есть казахстанские документы. Работу по поиску наших сограждан и проверке документов усложняет нестабильный интернет и плохая связь. Между тем более 100 человек – казахстанцы и члены их семей – попросили помощи у дипломатов, чтобы выбраться из сектора Газа.



Мир

Президент США Джо Байден заявил, что если Израиль решит оккупировать сектор Газа, это станет большой ошибкой. Он признал, что движение ХАМАС следует уничтожить, но призвал не ставить крест на проекте палестинского государства. Президент США также подтвердил, что настаивает на открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей из сектора Газа и на поставках гумпомощи гражданскому населению. Кроме того, он обратился к Ирану с призывом не вмешиваться в палестино-израильский конфликт.

Также в ООН предупреждают, что в Газе не хватает мешков для трупов, чтобы собрать тела всех убитых. Количество погибших в секторе Газа после ударов армии Израиля достигло 2,7 тысячи человек. Представители ООН указывают, что в осажденном секторе сложилась ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе.

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