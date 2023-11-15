30-летие тенге, обвинение Нетаньяху в геноциде и двойное "золото" спортсменов по триатлону – главное к утру

В Казахстане отмечают 30-летие нацвалюты. Турция обвинила Нетаньяху в геноциде в секторе Газа и подала иск в МУС. А казахстанские спортсмены взяли два "золота" на ЧА по триатлону в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

День рождения тенге

15 ноября 2023 года национальной валюте Казахстана исполняется 30 лет. День нацвалюты – тенге – также совпадает с профессиональным праздником работников финансовой системы, который отмечают в стране ежегодно согласно Закону "О праздниках в РК".

К 30-летию введения в обращение национальной валюты Национальный банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге. На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента. С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента. На ней имеется магнитная 5-мм защитная нить и элемент Спарк в виде знака "₸".

Иск против Нетаньяху

Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в геноциде в секторе Газа. Об этом заявили адвокаты правящей Партии справедливости и развития. В документе Нетаньяху назвали Гитлером 21 века, который должен предстать перед судом за все преступления против человечности. Иск состоит из 23 страниц.

Двойное "золото" в триатлоне

На чемпионате Азии по триатлону (спринт) в Эль-Хубаре в Саудовской Аравии казахстанские спортсмены смогли дважды завоевать высшую награду: в женских соревнованиях и в мужских. Екатерина Шабалина завоевала золотую медаль. У мужчин не было равных Аяну Бейсенбаеву. Остальные казахстанцы показали следующие результаты: Дарын Конысбаев 7, Мейрлан Искаков 11, Темирлан Темиров 15 место.

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