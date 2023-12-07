Выплаты за утильсбор, землетрясение в Актау – итоги дня

В Казахстане утвердили правила выплаты за утильсбор, жители Актау почувствовали землетрясение, главные события за 7 декабря 2023 года – в материале Zakon.kz.

Выплаты за утильсбор



Правила выплат за сбор, транспортировку и переработку отходов РОП утвердили в Казахстане. Они начнут действовать с февраля 2024 года.

Землетрясение в Актау

Утром жители Актау у моря почувствовали подземные толчки. Как оказалось, эпицентр землетрясения находился в Каспийском море. Ощутимость толчков составила три балла.

Отлов животных

В Казахстане начнут действовать новые требования к отлову животных с 1 января 2024 года.

Дети смогут жаловаться в Комитет ООН

Депутаты Сената одобрили законопроект "О ратификации факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений". Протокол предусматривает обращение с жалобами напрямую в Комитет ООН.

Выдача земли

Ввести административную ответственность и наказание вплоть до увольнения намерены в правительстве для ответственных лиц, которые затягивают выдачу земли жителям регионов.

Скандал в частной школе

В Талгаре в одной из частных школ назревает скандал – родители обвинили сотрудников учебного заведения в физическом и эмоциональном насилии над детьми. На это отреагировали в Департаменте полиции и прокуратуре Алматинской области.

Мир

В России 14-летняя девочка устроила стрельбу в школе. Она убила одну школьницу и ранила еще четырех человек, после чего покончила с собой.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Действующий президент РФ Владимир Путин пока официально не объявлял об участии. Также в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. Они состоятся 7 февраля 2024 года.

Бывшего президента Перу Альберто Фухимори освободили из тюрьмы, где он отбывал 25-летний срок за коррупцию, нарушения прав человека и организацию массовых убийств. Его помиловали "по гуманитарным соображениям".

Власти Гайаны обратились в ООН и попросили о помощи США после того, как соседняя Венесуэла заявила права на две трети территории страны.

Израильские войска затопят подземные туннели движения ХАМАС в секторе Газа морской водой. Таким образом они хотят раз и навсегда уничтожить военную инфраструктуру боевиков.

Спорт

Испанский наставник английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола внезапно заявил, что перестанет заниматься тренерской деятельностью, если его нынешняя команда снова завоюет футбольный требл в этом сезоне.

Экс-форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси назван лучшим футболистом Ла Лиги 2010-х годов по версии FourFourTwo. Аргентинец в этом споре опередил своего извечного соперника по мадридскому "Реалу" Криштиану Роналду.

Боец Жалгас Жумагулов победил в первом бою после ухода из UFC.

Теннисистка Елена Рыбакина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси", "Сити" проиграл "Астон Вилле".