Новый город в Казахстане, подробности трагедии в АО "Майкаинзолото", казино вне закона – главное за день

Село Жетыген в Алматинской области станет городом Алатау. Глава МЧС раскрыл подробности трагедии возле шахты АО "Майкаинзолото". Организаторов онлайн-казино 1WIN объявили в розыск – итоги за 9 января 2024 года от Zakon.kz.

Село Жетыген в Алматинской области станет городом Алатау



Президент Казахстана подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. Илийский район Алматинской области реорганизуют путем выделения из него села Жетыген. Село Жетыген отнесут к категории города областного значения и переименуют его в город Алатау.

Как автобус провалился в воронку: глава МЧС раскрыл подробности

Министр по ЧС Казахстана Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве 9 января 2024 года раскрыл версии того, как произошло падение автобуса со спасателями в воронку возле шахты АО "Майкаинзолото". По словам министра на месте, где проезжал автобус со спасателями раньше была проезжая часть. Но к моменту проезда, на этом участке произошел обвал земли. Водитель автобуса не знал о том, что на дороге образовалась воронка и направил автобус по привычному маршруту. Как сообщил министр, сейчас продолжаются работы по извлечению автобуса из воронки. Ситуация осложняется тем, что под автобусом имеются пустоты.

Также на брифинге Сырым Шарипханов озвучил предварительные версии причин, из-за которых мог возникнуть пожар в хостеле "Алматы", в котором погибли 13 человек. Предварительно установлены две версии. Это могло быть короткое замыкание в результате нагрева и дальнейшего расплавления блока питания светового устройства или возможно, возгорание произошло из - за непотушенного окурка или спички.

Организаторов онлайн-казино 1WIN объявили в розыск

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около четыре миллиарда тенге.В Агентстве отметили, что денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.

Главу "Алматы Тазалык" подозревают в получении взятки

Антикоррупционная служба по Алматы заявила о проведении досудебного расследования в отношении директора ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык". Как отмечено в сообщении за 9 января 2024 года, его подозревают в получении взятки в значительном размере 2,7 миллионов тенге от представителя подрядной организации. Также отмечено, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Крупный пожар на цементном заводе в Семее

В Семее на территории цементного завода произошел крупный пожар. Сообщение в противопожарную службу поступило в 12:59. В ходе проведения разведки сотрудники органов гражданской защиты установили, что в галерее подачи известняка горела транспортерная лента. На месте пожара незамедлительно был создан оперативный штаб по ликвидации пожара, а также определены три боевых участка для тушения. Пожар удалось локализовать на площади 390 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Министр по ЧС назвал фамилии обвиняемых в трагедии на шахте имени Костенко

Материалы по этому делу переданы в следственные органы, которые проведут следствие и уже затем суд определит их степень вины. В списке подозреваемых, генеральный директор "Арселор Миттал Темиртау" (АМТ) Яблонский, директор по персоналу АМТ Винокурова, технический директор угольного департамента Белый, исполнительный директор угольного департамента АМТ Огай.

Qazaq Air вновь выставили на продажу

Авиакомпанию уже выставляли на приватизацию в конце лета прошлого года. О повторном проведении торгов (открытый двухэтапный конкурс) объявил "Самрук-Қазына". Начальная/минимальная цена акций составляет: 10,2 млрд тенге. Прием конкурсных заявок в первом этапе конкурса завершается 29 января 2024 года. Итоги конкурса по второму этапу будут подведены 16 февраля 2024 года.

У казахстанца вымогали 7 миллионов за нераспространение личных данных

В Кызылординской области сотрудники Министерства внутренних дел РК задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве. По данным полицейских региона, группа вымогателей угрожала жителю Кызылординской области опубликовать в социальных сетях сведения личного характера. За неразглашение данных они требовали 7 млн тенге. По данному факту сотрудниками полиции области проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в возрасте 34, 32 и 22 лет. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование.

В аэропорту Астаны планируют капитальный ремонт

Ремонт взлетно-посадочной полосы и аэродрома столичного аэропорта начнется в апреле. Работы, по предварительному плану, займут 12 месяцев. Однако во время капитального ремонта аэропорт продолжит работу. Взлет и посадка могут быть ограничены только в дневное время суток. Ремонт продлится около года.

В мире

Парламент Южной Кореи принял законопроект, запрещающий разведение и убой собак для употребления их мяса в пищу. Законопроект одобрила Национальная Ассамблея: проголосовало 208 человек. Еще двое – воздержались. Для его принятия в стране объединились две ведущие политические силы – правящая партия "Гражданская сила" и оппозиционная Демократическая партия. Нарушителям грозит штраф в размере до 30 млн вон (10 млн тенге) или до трех лет заключения. Закон вступит в силу в 2027 году после трехлетнего переходного периода.

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала еще одного кандидата в президенты страны. Им стал Николай Харитонов, выдвинутый Коммунистической партией Российской Федерации (КПРФ). Член ЦИК Людмила Маркина отметила, что оснований для отказа в регистрации у комиссии нет. Решение было принято единогласно, после чего председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Харитонову удостоверение кандидата, поздравив его с регистрацией. Николая Харитонова выдвинули президенты на съезде КПРФ 23 декабря 2023 года. 27 декабря он подал документы на участие в выборах в ЦИК. Таким образом, Николай Харитонов стал третьим зарегистрированным кандидатом на выборах президента РФ.

В больнице на юге Ирака вспыхнул пожар. Дым распространился на родильное отделение. Погибли четыре недоношенных ребенка. Пожар начался на куче обломков, принадлежащих строительной компании, работавшей над ремонтом женской и детской больницы в Дивании. Здание больницы не сгорело, но было наполнено дымом, а четверо младенцев умерли от проблем с дыханием в ​​результате отравления дымом.

Папа Франциск призвал к всеобщему запрету суррогатного материнства, назвав эту практику "прискорбной". Папа заявил, что надеется, что международное сообщество приложит усилия, чтобы повсеместно запретить эту практику. Вместе с тем он отметил, что в каждый момент своего существования жизнь человека необходимо сохранять и защищать.

Немецкий политик Сара Вагенкнехт провела учредительное заседание своей партии. Вагенкнехт поделилась, что она и ее коллеги основали новую партию, чтобы преодолеть "некомпетентность и высокомерие" в политике правительства Берлина. По словам политика, более детальная партийная программа теперь должна быть составлена ​​к следующим федеральным выборам в тесном сотрудничестве с экспертами.

В Китае по подозрению во взяточничестве арестовали бывшего заместителя генерального директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Сюй Вэньжуна. Его подозревают в получении взятки. До передачи в прокуратуру дело бывшего топ-менеджера CNPC расследовал Государственный надзорный комитет КНР.

Спорт

ФК "Тобол" пополнил нигерийский полузащитник из РПЛ. Новым членом действующего победителя Кубка Казахстана, стал нигерийский футболист Эссьен Эдедем, который перебрался к нам из российской Премьер лиги. Нигерийский полузащитник ранее выступал за команду "Пари Нижний Новгород", где сыграл 11 матчей. Российский и казахстанский клубы уже оформили полноценный трансфер. Также нужно подчеркнуть, что костанайский коллектив на днях приобрел марокканца Ахмеда Эль-Мессауди с бельгийским паспортом, который является воспитанником клуба "Льерс". Имеет опыт выступления за бельгийские команды "Стандарт" и "Мехелен", голландские "Фортуна", "Гронинген" и "Эммен", а также надевал майку "Газиантепа" (Турция).

Американский футбольный клуб "Спортинг Канзас Сити" проведет свой матч чемпионата МЛС с "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси, на другой более обширной арене. Поводом для замены стадиона стал большой интерес фанатов "Спортинга" к приезду звездного аргентинского форварда Месси, передает официальный сайт клуба. Как утверждает глава клуба "Канзас-Сити" Джейк Рид, предстоящий поединок с "Майами" вызвал небывалый интерес у болельщиков. Так как основная домашняя арена клуба вмещает всего лишь 18 тысяч зрителей, принято решение сыграть этот матч на стадионе "Арроухед Стэдиум", на котором проводит свои домашние игры команда НФЛ – "Канзас-Сити Чифс". Данный спортивный объект может вместить более 76 тысяч болельщиков.

Знаменитые футболисты в лице Карима Бензема, Роберто Фирмино и Джордана Хендерсона, которые с недавних пор играют в Суперлиге Саудовской Аравии, больше не желают выступать на Ближнем Востоке. Данное трио игроков недовольно футбольными условиями в Саудовской Аравии. По сведениям источника, футболистов не устраивает жаркая и влажная погода, малое количество зрителей на трибунах, а также разные проблемы на поле. Все три игрока перешли летом 2023 года из европейских чемпионатов на Восток. Бразилец Роберто Фирмино стал форвардом "Аль-Ахли", английский полузащитник Джордан Хендерсон надел майку "Аль-Иттифака", а знаменитый нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема подписал контракт с "Аль-Иттихадом".