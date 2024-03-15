Снегопад, пробки и сноуборды на дорогах Алматы, отключение электричества и Наурыз по-новому – главное к утру

Алматы накрыл снегопад, город погрузился в пробки, но люди предприимчивые достали сноуборды. В Алматинской области отключили электричество, но быстро его восстановили. А народ не унывает, ждет Наурыз, чтобы отметить его по-новому. Об этом – в главных событиях к утру в подборке Zakon.kz.

Удары стихии

Снежный коллапс 14 марта оставил без электричества несколько районов в Алматы. Из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии. В пресс-службе АО "Алатау Жарық Компаниясы" ответили, что оперативно-выездная бригада уже работает над восстановлением подачи электроэнергии и устранением последствий непогоды.

В Алматинской области возобновили электроснабжение еще ночью. Там электроснабжение восстановлено аж в 62 населенных пунктах.

В целом, прошедший снегопад показал, что алматинцы не сдаются ни при каких условиях. Город погрузился в огромные пробки, парализована была работа аэропорта (потом восстановлена), но люди выходили толкать пассажирские автобусы, а некоторые предприимчивые даже покатались по заснеженным улицам на сноубордах.

Городские власти тем временем с вечера и до утра сгребали снег спецтехникой. В Управлении развития коммунальной инфраструктуры рассказали, что 16 колонн спецтехники убирали снег с дорог и улиц Алматы всю ночь. В итоге на 07:00 вывезено 520 м3 снега.

Наурыз по-новому

Опять же, в Алматы решили отметить праздник с размахом. С 14 по 23 марта в рамках празднования Наурыз мейрамы в городе организуют свыше 500 различных мероприятий.

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