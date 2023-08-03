Главное за день: визит Талибана в Астану, пострадавшие при пожаре в Аккенте и смерть казахстанки в Турции

Малообеспеченным казахстанцам компенсируют повышение тарифов платы за телефон, что известно о состоянии детей, отравившихся в соцучреждении Карагандинской области и почему тысячи заключенных придется переводить из одних колоний в другие в обзоре от Zakon.kz.

Компенсация тарифов

Министр цифрового развития подписал приказ от 28 июля 2023 года "Об определении размера и утверждении Правил компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам".

В документе говорится, что компенсация повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам – денежная компенсация, входящая в состав жилищной помощи по оплате содержания жилища и потребления коммунальных услуг, предназначенная для возмещения затрат повышения тарифов абонентской платы за телефон.

Отравление в Карагандинской области

В Управлении здравоохранения Карагандинской области предоставили информацию на 3 августа 2023 года о состоянии детей, отравившихся в социальном учреждении региона.

"Состояние детей, находящихся на стационарном лечении, в том числе в отделении реанимации, в динамике стабильное, без ухудшений". пресс-служба УЗ Карагандинской области

Двоих пациентов, которые поступили 31 августа, и находящихся в нейробоксированном отделении, выписали сегодня, 3 августа.

Платная регистрация от FlyArystan

Регистрация на международные рейсы FlyArystan в аэропорту стала платной.

С 3 августа 2023 года регистрация в аэропорту на международные рейсы лоукостера FlyArystan станет платной.

Теперь тарифы при регистрации в аэропорту будут такими:

при покупке услуги заранее в приложении или на сайте – 5000 тенге (10 евро);

регистрация в аэропорту на стойке регистрации с оплатой перед вылетом – 10 000 тенге (20 евро).

Но можно зарегистрироваться на рейс и бесплатно – онлайн через приложение FlyArystan или на сайте в разделе "Регистрация".

Подробнее о процедуре регистрации читайте здесь.

Перевод заключенных в колонии

Как трансформируют систему отбывания наказания в местах лишения свободы в связи с изменениями законодательства, рассказали представители КУИС МВД и эксперты.

Одна из ключевых новелл меняет подход к распределению осужденных. В частности, лица, впервые приговоренные к лишению свободы, будут отбывать наказание только в учреждениях средней безопасности – отдельно от тех, кто осужден уже не в первый раз. Смысл изменения в том, чтобы не допускать негативного влияния со стороны ранее судимых на тех, кто впервые отбывает наказание.

При этом новая норма будет влиять не только на тех, кто получит срок после 20 мая, но и в некотором роде имеет обратную силу.

Подробнее о новшествах читайте тут.

Цифровой документ техосмотра

С осени 2023 года казахстанские автомобилисты не обязаны будут иметь при себе документ техосмотра: он станет доступен в личном кабинете мобильного приложения eGov Mobile.

IT-специалисты уже разработали сервис и проводят технические работы. После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября 2023 года.

Наличие документа о техосмотре можно будет проверить в любой момент через мобильное приложение. Цифровой документ о техосмотре будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

Особый статус Туркестана

Министерство нацэкономики разработало проект закона "Об особом статусе города Туркестан".

Проект закона устанавливает, что Туркестан является административным центром Туркестанской области, имеющим особый статус духовного и исторического центра Республики Казахстан.

Законопроект предусматривает расширение полномочий местных органов власти в сфере развития города Туркестан, что позволит им принимать активное участие в определении видения и основных направлений развития города Туркестан и совместно решать вопросы и задачи местного значения на территории города.

Талибан в Астане

Министр промышленности и торговли Афганистана Альхаджи Нуруддина Азизи попросил предоставить специальные скидки на пшеницу и муку, импортируемые из Казахстана.

"Создаются и растут сотни наименований нашей промышленной продукции, и мы просим Казахстан применить льготный тариф на товары Афганистана, экспортируемые в вашу страну, в целях поддержки отечественной промышленности Афганистана. А также в целях поддержки населения и частного сектора Афганистана просим предоставить специальные скидки на цену пшеницы и муки, импортируемые в Афганистан из Казахстана". Альхаджи Нуруддина Азизи

Развод Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар Трюдо расстаются. Это заявление ознаменовало окончание их 18-летнего брака.

51-летний Трюдо и 48-летняя Софи Грегуар Трюдо поженились в конце мая 2005 года. Пара впервые встретилась в юности в Монреале, когда она была одноклассницей его младшего брата Мишеля. Они вновь встретились уже взрослыми в 2003 году, когда Грегуар Трюдо работала репортером развлекательных программ на телевидении, и они вместе вели благотворительный вечер.

У них трое детей: 15-летний Ксавье, 14-летняя Элла-Грейс и девятилетний Адриан.

Подробности соглашения о раздельном проживании и опеке Джастина и Софи Грегуар Трюдо пока не разглашаются.

Жара в Иране

В среду в Иране началась двухдневная остановка работы предприятий и государственных учреждений, поскольку ожидается, что температура воздуха по всей стране достигнет 40 градусов и выше.

В Министре здравоохранения страны предупредили о негативном влиянии жары на здоровье людей, а медицинские центры приведены в состояние готовности к оказанию медицинской помощи при тепловых заболеваниях.

Пострадавшие при пожаре в ЖК "Аккент"

3 августа 2023 года алматинские врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в алматинском ЖК "Аккент".

Двух женщин 35 и 19 лет перевели из реанимации в отделение. Ребенка, лежавшего в реанимации, перевели в отделение токсикологии.

"У остальных пострадавших состояние с улучшением. Троих планируют выписать завтра, и еще троих в субботу при стабильности состояния". Управлении здравоохранения города Алматы

Кроме этого стало известно, что городские власти совместно с застройщиком помогут владельцам сгоревших квартир в ЖК "Аккент" восстановить жилье.

Акимат и частная компания договорились:

восстановить электроснабжение в жилом комплексе до 2 сентября;

отремонтировать подъездные площадки за счет застройщика;

компенсировать расходы на замену дверей и окон, ремонт балконов за счет застройщика;

провести чистовые работы в квартирах;

завершить все работы и разрешить жильцам вернуться в квартиры не позднее 20 сентября;

возместить жильцам квартир расходы на временное проживание или предоставить жилье в рамках мер по линии ЧС.

ДТП с казахстанскими туристами в Турции

По информации МИД РК, еще одна пострадавшая в ДТП с туристами скончалась в турецкой больнице.

3 августа со ссылкой на информацию турецких врачей, накануне ночью в государственной больнице Алании скончалась еще одна гражданка Казахстана, пострадавшая в ДТП.

"На данный момент родственники погибшей находятся в больнице. Им оказывают необходимую помощь. После оформления документов тело отправят в Казахстан". МИД РК

Тело другого казахстанца, погибшего в результате ДТП в Турции, уже доставили на родину.

Чипирование домашних животных

Минэкологии напомнило казахстанцам о правилах обязательного учета собак и кошек, которые вступят в силу с 1 сентября.

"Владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к средствам учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия". пресс-служба МЭПР

За отказ от регистрации животного или нарушение норм учета будут наказывать по ст. 407-2 КоАП РК. Для физлиц за первое такое нарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

ВИЧ в больнице

Органы внутренних дел ведут расследование уголовного дела по факту заражения ВИЧ-инфекцией трех пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры РК сообщили, что принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия.

Заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет.

На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений.



