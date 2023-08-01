Главное за день: смертельное отравление детей, мобильные переводы, цены на сахар и пожар в Алматы

В Карагандинской области произошло смертельное отравление детей. Ерулан Жамаубаев напомнил об ответственности за использования мобильных переводов предпринимателями. Стоит ли казахстанцам ждать повышения цен на сахар. Пожар в Алматы. Главные новости за 1 августа – в подборке Zakon.kz.

Смертельное отравление детей в социальном учреждении Карагандинской области

По данным акимата Карагандинской области, 30 июля 2023 года двое детей центра оказания специальных социальных услуг почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. Сообщалось, что шестеро детей находятся в реанимации, а пятеро – под наблюдением врачей.

После ЧП с отравлением детей была создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего, и 31 июля начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 304 (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. Уголовное дело передали в Управление специальных прокуроров Карагандинской области. Кроме того, и. о. директора учреждения отстранили от занимаемой должности.

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В связи с отравлением детей в медико-социальном учреждении в Караганду выехали министр здравоохранения РК Ажар Гиният и председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

По данным Генеральной прокуратуры РК, в стране работают 84 учреждений, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям, в том числе детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с инвалидностью (37 Центров оказания специальных медико-социальных услуг для детей, 47 детских домов, а также центров поддержки семьи с охватом 2959 детей).

"Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать комплексные проверки указанных учреждений", – заявили в пресс-службе ГП РК.

Как заявила вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, "предварительно было подозрение на пищевое отравление, но первое расследование показало, что к пищевому отравлению это отношения не имеет". По ее словам, поступившими в больницу с отравлением являются "мальчики подросткового возраста".

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Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева заявила, что среди отравившихся детей есть сироты. По ее словам, после ЧП с отравлением детей "необходимо рассмотреть вопрос качества подготовки специалистов, их уровень, а также повышение зарплат", "необходимо пересмотреть нормативы питания детей, а также ужесточить требования".

Позднее она сообщила, что из соцучреждения Карагандинской области в областную инфекционную больницу поступили еще двое детей.

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Прибывшая в Караганду Ажар Гиният рассказала из-за чего умер мальчик, отравившийся в Центре оказания специальных соцуслуг для детей в Карагандинской области. По словам главы Минздрава РК, у ребенка развилась выраженная интоксикация и дыхательная недостаточность, а причиной смерти является дыхательная сердечная недостаточность.

Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал по поводу ответственности за использования мобильных переводов предпринимателями, в частности, владельцев овощных лавок. Он пообещал отработать с Комитетом госдоходов вопрос, связанный с ситуациями, когда владельцы овощных лавок не имеют QR-кода, и просят перечислять деньги переводом.

Глава Минфина отметил, что "многие предприниматели не понимают важность вопроса". При этом он подчеркнул, что для него странно, что вопрос по мобильным переводам периодически поднимается, так как закон уже принят.

"Мобильные переводы мы делим на отправителей и получателей. Если это переводы среди родственников среди физлиц, то они налогом не облагаются. А если они используются предпринимателями, то должны быть налоги. Если физлицо занимается предпринимательской деятельностью, то у него должен быть отдельный счет для этих мобильных переводов". Ерулан Жамабаев

По его словам, для того, чтобы различать, какие переводы для личных целей, а какие для предпринимательства, предпринимателям рекомендуют открывать два счета.

"Кто этим воспользовался, к ним вопросов не будет. По тем, кто еще не перешли, к 2025 году будут вопросы, почему не открывали? Сейчас никаких штрафов не будет, но закон гласит, что каждый предприниматель должен платить налоги. КГД будет собирать информацию. На начальном этапе по госслужащим, потом к предпринимателям. В 2025 году такой вопрос возникнет, когда мы увидим данные. И тем, кто налоги не платил выставим штрафные санкции". Ерулан Жамаубаев

Стоит ли казахстанцам ждать повышения цен на сахар

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин считает, что этой осенью существенного повышения цен на сахар в Казахстане не произойдет. При этом он отметил, что "если оно и будет, то оно не будет связано с казахстанским рынком". Глава Минторговли считает, что повышение цен на сахар "будет связано либо с тем решением, которое примет правительство, чтобы поддержать отечественные заводы, либо каким-то образом будут идти процессы, которые сегодня есть на российском рынке".

Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы

Пожар в алматинской многоэтажке попал на видео. На кадрах видно, что некоторые жители выпрыгивают из окон горящего здания. Кто-то бросает вниз детей, их ловят внизу с помощью ковра.

По данным городского ДЧС, горела квартира на пятом этаже 16-этажного дома по адресу: мкр. Аккент, д. 54. Силы и средства ДЧС были направлены в Алатауский район по повышенному рангу. В 18:46 пожар в многоэтажке был ликвидирован.

Как рассказали в Управлении общественного здравоохранения Алматы, по состоянию на 18:30 в стационары города в результате возгорания в мкр. Аккент, 54 Алатауского района доставлен 31 человек, из них 16 – дети. Летальных исходов среди пострадавших не зарегистрировано.

Глава Минфина о декларировании доходов: Мы никого не кошмарим

Комментируя неравнозначный подход налоговых органов к декларированию простых граждан и госслужащих, Ерулан Жамаубаев отметил, что за непредоставление деклараций ответственность введут с 2025 года, а сейчас никакие штрафные санкции не применяются.

"По индивидуальным предпринимателям – мы никого не кошмарим. Я сказал, что до 2025 года никаких штрафных мер не будут принимать. Поскольку как раз в 2025 году мы закончим процесс всеобщего декларирования. Это относится как раз к госслужащим. Тогда, естественно, все будет опубликовано. По тем нарушителям, которые не декларируют свое имущество либо не платили налоги, будут соответствующие меры приниматься. Это будет одинаково как по отношению к госслужащим, так и по отношению к предпринимателям". Ерулан Жамаубаев

Жителю Актобе дали пожизненный срок за убийство 4-летнего сына

Артура Ахунова, обвиняемого в убийстве 4-летнего сына, приговорили к пожизненному лишению свободы. 1 августа 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области огласил приговор. Приговор суда не вступил в законную силу.

Данил Ахунов пропал 28 декабря 2023 года в Актобе. Пропавшего четырехлетнего мальчика искали волонтеры и полиция. Тело мальчика нашли через два дня – 30 декабря.

В МИД рассказали о состоянии казахстанцев, пострадавших в результате ДТП в Турции

В Министерстве иностранных дел РК 1 августа 2023 года предоставили информацию о состоянии казахстанцев, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции.

"В настоящее время из 11 граждан РК, проходивших лечение в больницах после ДТП в Алании, 6 соотечественников выписаны и сегодня вечером возвращаются в Казахстан. 5 граждан РК продолжают оставаться под наблюдением врачей и получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. Все расходы на лечение оплачиваются в рамках страховых полюсов", – рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В Казахстане изменятся правила проезда по платным дорогам

Комитет автомобильных дорог МИИР РК подготовил изменения в Правила пользования автомобильными дорогами, дорогами оборонного значения.

В частности, добавлено, что пользователи автомобильных дорог смогут производить оплату за проезд по платным участкам не только на пункте взимания платы (если он есть), будет предусмотрено списывание нужной суммы на арках контроля при наличии денежных средств на лицевом счету или счету государственного регистрационного номерного знака автомобиля.

Минздрав опроверг слухи об "американских биолабораториях" в Казахстане

Ранее в соцсетях распространились слухи о том, что в Казахстане якобы появятся 30 биолабораторий США, которые ранее будто бы работали в Украине. В Министерстве здравоохранения РК официально опровергли данные слухи:

"Это фейк, никакого размещения биолабораторий иных государств на территории РК не планировалось и не планируется".

Столичных полицейских, отпустивших боксера Шуменова, наказали

В Астане полицейские, причастные к делу боксера Бейбута Шуменова, уволены и получили выговоры. В столичном ДП уточнили, что это произошло после проведенной проверки.

"Участковый инспектор полиции УП района "Есиль" освобожден от занимаемой должности. Оперативный дежурный дежурной части и старший участковый инспектор полиции (ответственный за организацию работы УПП) отдела местной полицейской службы УП района "Есиль" предупреждены о неполном служебном соответствии. Заместитель начальника УП района "Есиль" освобожден от занимаемой должности. Начальнику районного управления объявлен выговор". Пресс-служба ДП Астаны

Крысиный яд, бутылки из-под спиртного и оружие нашли в детских лагерях Акмолинской области

По итогам проверок в детских лагерях Акмолинской области выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности, санитарных требований, трудового, образовательного и медицинского законодательства.

По данным прокуратуры Акмолинской области, в одном из детских оздоровительных центров, как выяснилось, 18 работников из 21 трудились без договоров и санитарных книжек. В лагере, рассчитанном только на 100 человек, одновременно находились 170 детей. В некоторых оздоровительных учреждениях администрация водила детей купаться в места, где это запрещено, без сопровождения инструкторов.

При осмотре помещений в детских лагерях Акмолинской области нашли пустые бутылки из-под спиртного, пачки сигарет, самогонный аппарат и пневматическое оружие. Более того, в одном из лагерей обнаружили крысиный яд, хранившийся прямо на кухне. По результатам проверки прокуратура пообещала принять необходимые меры.

Правительство утвердило генеральный план развития города Конаева

Правительство Казахстана утвердило Генеральный план развития города Конаева до 2050 года, в котором отражены основные направления развития города.

Основной целью Генерального плана является создание комфортной и безопасной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон. Учитываются в Плане и включаемые в перспективные границы города существующие населенные пункты и жилые комплексы.

Согласно плану, за этот период город должен стать современным многофункциональным административным, финансовым и культурным, промышленно-инновационным, транспортно-логистическим, научно-образовательным центром региона, а также центром инновационно-индустриального, продовольственного пояса Алматинской агломерации, нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии.

Убийство фитнес-тренера в Алматы: подозреваемого задержали в Бишкеке

Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью третьего управления (ОБОП) ГУУР Министерства внутренних дел КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого у себя на родине за тяжкое преступление.

По данным МВД Кыргызстана, казахстанец "незаконно пересек границу и скрывался на территории Бишкека", чтобы "уйти от уголовной ответственности за содеянное". В настоящее время задержанный гражданин Казахстана заключен под стражу.

Спецоперация КНБ: крупную подпольную нарколабораторию ликвидировали в Павлодарской области

В Комитете национальной безопасности РК заявили о ликвидации крупной подпольной нарколаборатории на территории Павлодарской области. Оперативниками КНБ в процессе разработки выявлены иностранные граждане, прибывшие в Казахстан с целью изготовления психотропных веществ и последующей их реализации в странах СНГ.

По данным КНБ РК, в ходе обысков обнаружено и изъято около 100 кг психотропного вещества "а-PVP", прекурсоры, а также современное лабораторное оборудование, предназначенное для производства синтетических наркотиков. Цех был расположен на территории площадью 0,5 га.

Свет для 200 тысяч горожан: в Алматы достроили подстанцию "Алмагуль"

В Бостандыкском районе Алматы полностью завершили строительство подстанции "Алмагуль" и проложили к ней 4,8 км кабельной линии электроснабжения. Новая подстанция обеспечит электроэнергией порядка 200 тыс. жителей Алматы.

По данным городского акимата, благодаря строительству новой подстанции надежным энергоснабжением обеспечат южные районы Алматы. К ней подключат строящиеся и недавно введенные в эксплуатацию жилые комплексы в квадрате улиц аль-Фараби, Жарокова, Утепова и Розыбакиева, а также микрорайон "Алмагуль".

Антикор: В Алматы у бизнесмена вымогали 390 тысяч долларов

Жителя Алматы подозревают в подстрекательстве бизнесмена к даче взятки. По данным Антикоррупционной службы, злоумышленник представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводятся проверочные мероприятия. Подозреваемый предложил свои посреднические услуги. За решение вопроса он потребовал 390 тыс. долларов.

Бизнесмен, не поддавшись на мошеннические действия, обратился с заявлением в Антикоррупционную службу. При передаче денег подстрекатель был задержан. Кроме того, при обыске по месту проживания подозреваемого обнаружено более 470 тыс. долларов. Их происхождение устанавливается и проверяется причастность задержанного к другим преступлениям.

Как могли передать ВИЧ пациентам алматинской больницы, рассказала Есмагамбетова

Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала, что точный путь заражения пока назвать невозможно. По ее словам, известно лишь, что заражение произошло инвазивным путем.

Она отметила, что контролирующие органы "не стоят каждый день над каждым работником больницы". Также главный санврач подчеркнула, что для этого существует производственный контроль, должностные инструкции персонала, состав, который должен это контролировать.

Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение

Минпросвещения РК разработало требования по предоставлению дистанционного обучения и правила организации учебного процесса по дистанционному обучению по образовательным программам общего среднего и онлайн-обучения по образовательным программам технического и профессионого образования.

Так, предусматривается, что дистанционное обучение вводится в случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах), объявления чрезвычайных ситуаций для всех обучающихся на основании приказа управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Также дистанционное обучение может вводиться в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями. Подробнее читайте здесь.

В Астане за стихийные свалки оштрафовали 134 строительные компании

В Астане на общую сумму более 19 млн тенге оштрафовали 1721 правонарушителя, среди которых 134 строительные компании и 89 обслуживающих организаций. В столичном департаменте полиции уточнили, что правонарушения касаются стихийных свалок.

В Казахстане завершен прием документов в первый класс

В Казахстане завершена приемная кампания для зачисления детей в первый класс, которая длилась четыре месяца – с 1 апреля до 1 августа.

По данным Министерства просвещения РК, за это время казахстанцы подали 377 681 заявление, в первый класс зачислено 339 880 учащихся. 70,7% детей выбрали обучение на государственном языке. Высокие показатели по приему детей в первый класс зафиксированы в Шымкенте (99,3%), Павлодарской (97,6%) и Восточно-Казахстанской (96,6%) областях.

В ведомстве напомнили, что прием документов в первый класс осуществлялся через электронное правительство еgov.kz и информационные системы местных исполнительных органов.

Дельные советы: как сэкономить на школьных покупках

Покупка школьных принадлежностей – дело нелегкое и может обойтись казахстанцам в "кругленькую" сумму. В преддверии нового учебного года родителям следует соблюдать простые, но эффективные советы. Чтобы сэкономить деньги, казахстанцам рекомендуют сравнивать цены, воздержаться от лишних покупок, поговорить с другими родителями. Подробнее читайте здесь.

Мертвый сезон для отдыхающих: как водные аттракционы отравляют и отбирают жизнь

Отдых у воды становится все менее безопасным и здоровым. Акватории у пляжей оккупировали гидроциклы, "бананы", "шайбы" и прочие скоростные аттракционы, отравляя воздух и воду, а то и вовсе калеча отдыхающих. Какие в Казахстане существуют "правила водного движения", читайте в материале Zakon.kz.

Житель Карагандинской области подарил несуществующей девушке 2 млн тенге

Потерей 2 млн тенге завершился для 22-летнего жителя Карагандинской области скоротечный онлайн-роман: за личиной его виртуальной собеседницы скрывался мошенник.

По данным пресс-службы ДП Карагандинской области, 22-летний мужчина из Абайского района познакомился в соцсетях с девушкой, и между ними завязалась оживленная переписка, длившаяся с мая по июль. Вскоре молодой человек согласился перечислить своей виртуальной собеседнице 2 млн тенге на банковскую карту, однако после этого его онлайн-подруга внезапно перестала выходить на связь. Заподозрив неладное, мужчина обратился в полицию с заявлением об интернет-мошенничестве. В июле полицейские установили подозреваемого и задержали его – им оказался 27-летний житель Караганды. По данному факту идет досудебное расследование, полиция проверяет задержанного на причастность к другим подобным преступлениям.

Угрожал опорочить: житель Шымкента вымогал у друга 100 тысяч долларов

В полицию Шымкента с заявлением о вымогательстве обратился житель Каратауского района. Он рассказал, что неизвестный пользователь соцсети требует с него 100 тыс. долларов, угрожая в противном случае опубликовать в Интернете его интимные фото и видео.

Как рассказали в городском департаменте полиции, мужчина выполнил требования шантажиста и оставил сумку с 10 млн тенге под металлической трубой на улице. Спустя несколько часов вымогатель пришел забрать деньги, и его взяли с поличным сотрудники правоохранительных органов. В этот момент выяснилось, что шантажист был хорошо знаком со своей жертвой.

Спорт

В Вашингтоне (США) проходит турнир серии АТР-500 (хард). Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик на этом турнире принимает участие в одиночных состязаниях, а также парных. В сетке одиночного разряда Александр Бублик получил 32 номер посева, который позволяет ему начать выступление со второго круга, пропуская первый. Соперником казахстанца стал обладатель уйлд-кард (специальное приглашение от организаторов) Гаэль Монфис. В стартовом матче знаменитый французский теннисист выиграл у американца Бьорн Фратанджело со счетом 6:3, 6:4.

Казахстан вошел в топ-10 лучших команд ХХХІ Всемирной летней Универсиады, которая проходит в китайском Чэнду. После четырех дней соревнований студенческая сборная Казахстана с 11 медалями ("золото", пять серебряных наград и пять бронзовых) поднялась на 10-ое место в общем зачете по наградам.

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров получил приглашение на совместные тренировки от легендарного абсолютного чемпиона мира, американца Флойда Мейвезера. Такое приглашение от самого известного и богатого боксера планеты казахстанский чемпион мира IBO в первом полусреднем получил во время встречи с ним в одном из американских залов.

Интересное в мире

Об оттоке пользователей Threads заявил гендиректор Meta Марк Цукерберг. По его словам, приложение потеряло более половины своих пользователей всего через несколько недель после того, как оно собрало более 100 млн подписчиков. Подробностями стремительного сокращения числа активных пользователей Threads Цукерберг поделился во время телефонного разговора с сотрудниками Meta, назвав регресс нормальным. Он пообещал добавить больше функций для поддержания активности пользователей.

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Бывший президент США Дональд Трамп наращивает преимущество перед выборами, несмотря на обвинения. По последним опросам, он набирает 54% поддержки, а ближайший соперник Рон ДеСантис – 17%.

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