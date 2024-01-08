Коротко о главном за день: оформление ДТП по-новому, уголовное дело в структуре "КазАвтоЖола"

В Казахстане ввели запрет на ввоз авто с правым рулем в разобранном виде, оформление ДТП по-новому, Антикор подтвердил начало расследования в отношении замдиректора филиала "КазАвтоЖола". Главные новости за 8 января – в подборке Zakon.kz.

Запрет на ввоз авто с правым рулем в разобранном виде

В Казахстане ввели запрет на ввоз авто с правым рулем в разобранном виде. Запрет на ввоз авто с правым рулем был введен в 2006 году.



Оформление ДТП

Казахстанцы по-новому будут оформлять ДТП. Для этого государством разработано специальное мобильное приложение "Европротокол".

Расследование в отношении замдиректора филиала "КазАвтоЖола"

Агентство РК по противодействию коррупции подтвердило информацию о начале расследования в отношении заместителя директора Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол".

Массовая драка с участием военнослужащих

Видео массовой драки военнослужащих попала на видео. В пресс-службе МО РК сообщили, что по подозрению в совершении данного преступления были задержаны шесть человек, в том числе два военнослужащих, которые в настоящее время водворены в ИВС.

Как будут обновлять столичный жилой фонд

Правительство утвердило программу реновации аварийных и модернизации жилых домов города Астаны

Семейные дебоширы



На брифинге в МВД заместитель председателя Комитета административной полиции ведомства Ренат Зулхаиров рассказал, что за вторую половину 2023 года вдвое увеличилось количество арестов за бытовое насилие.

Мир

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков.

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит просматривать видео и слушать музыку вместе с собеседниками во время демонстрации экрана в рамках видеозвонков.

Роберт Дауни-младший удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер".



В конце 2023 года американским конгрессом был принят законопроект, который позволит рассекретить информацию о неопознанных летающих объектах.

В Японии увеличилось число жертв серии землетрясений.



Саудовская Аравия снизит цены на нефть для покупателей во всех регионах, в том числе и на ключевом для Эр-Рияда азиатском рынке.

Спорт

На пост главного тренера пятикратных чемпионов мира по футболу, команды Бразилии будет назначен местный специалист Доривал Жуниор.

Бельгийский полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне признан самым лучшим "распасовщиком" среди игроков ведущих европейских чемпионатов за последние полтора года.



ФК "Ливерпуль" не проигрывает 16 игр подряд в английских турнирах.



Теннисистка Елена Рыбакина официально поднялась на третье место в мировом рейтинге.

Новым главным тренером турецкого футбольного клуба "Бешикташ", за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, назначен знаменитый португальский специалист Фернанду Сантуш.



Определились соперники казахстанцев в квалификации Australian Open-2024.

