Токаев в Минске, новая жилищная программа и расследование дела Бишимбаева – главное за день

Президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Минск. В Казахстане появится новая жилищная программа. В МВД рассказали подробности расследования дела экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Главные новости за 23 ноября – в подборке Zakon.kz.

Токаев в Минске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Отмечается, что главными темами саммита военно-политического блока ОДКБ станут международная и региональная безопасность, стоящие перед организацией задачи и общие интересы входящих в блок государств.

Новая жилищная программа

Премьер-министр Алихан Смаилов анонсировал запуск новой жилищной программы "9-20-25" в следующем году. По его словам, правительство совместно с "Отбасы банк" и холдингом "Байтерек" сейчас занимаются ее разработкой.

Условия программы:

кредит под 9% годовых;

первоначальный взнос – 20%;

срок выдачи кредита – 25 лет.

В основном она будет ориентирована на молодежь.

Подробности расследования дела Бишимбаева

Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал, что расследование уголовного дела в отношении бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева продолжается и в скором времени его результаты огласят.

По данным МВД, все лица установлены и в рамках уголовного процесса имеют свой статус. Кроме того, восстановлены все записи с камер видеонаблюдения "Гастроцентра".

Запрет на вывоз сжиженного газа

В Казахстане на шесть месяцев ввели запрет на вывоз сжиженного нефтянного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом, за исключением:

вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользования, обладающими стабильностью налогового режима;

вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении;

перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Казахстана.

Часть Павлодара осталась без света

В Павлодаре произошло аварийное отключение на подстанции "Правобережная" из-за чего ограничили подачу электроснабжения в районе улиц Чокина, Машхур Жусупа, Астана, Горького, Амангельды, Кубанская.

На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

Судью Верховного суда освободили от должности

Мейрамбека Таймерденова освободили от должности судьи Верховного суда в связи с достижением предельного возраста пребывания в этой должности.

Отметим, он более 19 лет проработал в судебной системе. Из них более четырех лет работал судьей Верховного суда.

Смаилов высказался о бытовом насилии

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что осуждает любые проявления бытового насилия.

"Я не приемлю какого-либо насилия в отношении женщин. Тем более я и сам в семье воспитываю детей – дочерей. Мне хотелось бы, чтобы они не думали о своей безопасности и в будущем жили без какого-либо бытового насилия в их отношении", – заявил Алихан Смаилов.

Он отметил, что в середине октября в правительство внесли законопроект по правам женщин и защите детей. Он содержит более 90 поправок, в том числе направленных на усиление ответственности за бытовое насилие. Эти предложения в большинстве своем получили поддержку и сейчас находятся на согласовании в госорганах. Уже в ближайшее время законопроект внесут в Мажилис.

Казахстанца экстрадировали из Латвии

Казахстанца, разыскиваемого по делу о мошенничестве, экстрадировали из Латвии. В 2016 году подозреваемый в составе группы злоумышленников продал жителю Астаны квартиру, которой на самом деле не владел. Ущерб от действий аферистов составил 12 млн тенге. Совершив преступление, подозреваемый скрылся, после его объявили в международный розыск.

На данный момент он находится в следственном изоляторе Астаны. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Руководство "Экибастузтеплоэнерго" осудили за сорванный отопительный сезон

Экибастузский городской суд Павлодарской вынес решение по уголовному делу в отношении руководства ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Установлено, что генеральный директор "Экибастузтеплоэнерго", директор Экибастузской теплоэлектроцентрали и директор Экибастузских тепловых сетей не приняли должных мер по время подготовительных работ к отопительному периоду на 2022-2023 годы. В результате чего 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла авария на тепловых сетях, что повлекло за собой тяжкие последствия и введение режима чрезвычайной ситуации в городе.

Суд назначил каждому наказание в виде ограничения свободы на срок 2,5 года с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду. Также они не смогут занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года.

Казахстан избрали в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

Казахстан избрали в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 2023-2027 годы во время 24-й сессии Генеральной Ассамблеи государств-сторон Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

Наряду с Казахстаном в Комитет вошли еще восемь новых членов: Вьетнам, Кения, Ливан, Республика Корея, Сенегал, Турция, Украина и Ямайка. Теперь новые члены Комитета смогут принимать решения о включении культурных и природных объектов в Список всемирного наследия.

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