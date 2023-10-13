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Язык науки и техники, штраф для "АрселорМиттал" и беспрецедентная победа в шахматах – главное к утру пятницы

Язык науки и техники, штраф для "АрселорМиттал" и беспрецедентная победа в шахматах – главное к утру пятницы Фото: пресс-служба Акорды, gov.kz и serpukhovchess.ru
Превратить казахский в язык науки и техники призвал Токаев. Крупнейшее предприятие Карагнадинской области вновь оштрафовали. Казахстанец одержал историческую победу, обыграв лучшего шахматиста мира, сообщает Zakon.kz.

Язык науки и техники

12 октября Токаев провел встречу с президентом общества "Қазақ тілі", во время разговора президент отметил, что дальнейшее развитие казахского языка остается приоритетной задачей государственной политики. Сферы применения государственного языка должны быть расширены, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Штраф для "АрселорМиттал"

На 5,5 миллионов тенге оштрафовал суд предприятие. Как стало известно, акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау", которое является монополистом по производству теплоэнергии, незаконно отключало тепло предпринимателям Темиртау.

Историческая победа в шахматах

23-летний Алишер Сулейменов сотворил апсет во втором туре Qatar Masters Open в Дохе. Казахстанский спортсмен сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена.

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