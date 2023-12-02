Токаев на саммите СОР28, задержание арендатора "Алматы Хостел" и продажа младенца – главное к утру

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Всемирном климатическом саммите СОР28. В Алматы задержали арендатора хостела, в котором погибли 13 человек. В Мангистау женщина пыталась продать младенца, сообщает Zakon.kz.

Токаев на СОР28

Касым-Жомарт Токаев1 декабря выступил на ежегодном Всемирном климатическом саммите СОР28, проводимым ООН. На встрече страны обсуждают решение глобальных экологических проблем, в частности – глобальное потепление.

В ходе выступления Токаев отметил, что Казахстан поддерживает призыв ООН к действиям по сохранению окружающей среды и новый Экологический кодекс Казахстана будет способствовать всесторонней адаптации зеленых технологий практически в каждом секторе национальной экономики.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан присоединится к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана.

Президент Казахстана назвал также важнейшие минералы, которые старна готова поставлять на мировой рынок Казахстан по мере декарбонизации мировой экономики.

Задержание арендатора "Алматы Хостел"

Спецпрокуроры приступили к расследованию уголовного дела по факту пожара в "Алматы Хостел". Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов. В рамках расследования задержали арендатора "Алматы Хостел", в здании которого случился пожар ранним утром 30 ноября. От отравления угарным газом тогда погибли 13 человек.

Продажа младенца

В Мангистауской области задержали 42-летнюю женщину по подозрению в торговле ребенком. Сообщается, что жительница Мангистау пыталась продать ребенка, кроме того, в ее доме нашли наркотики.

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