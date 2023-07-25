Итоги дня: задержание дяди Аблязова, новый формат боевой подготовки Минобороны, сбои со связью

В Алматы задержали дядю Мухтара Аблязова. Президент встретился с министром обороны в Акорде. И как министр Багдат Мусин объяснял утренние сбои со связью Kcell. Главные новости 25 июля – в подборке Zakon.kz.

Сообщник Аблязова вернулся в Казахстан

В аэропорту Алматы задержали родного дядю Мухтара Аблязова – Куаныша Нургазина. Он добровольно вернулся в Казахстан.

Как сообщили в Генпрокуратуре, Нургазин – номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО "BSС". Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязов и его сообщники похитили денежные средства БТА Банка в особо крупном размере.

Новый формат боевой подготовки внедряют в Минобороны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде министра обороны Руслана Жаксылыкова. Президент заслушал доклад руководителя оборонного ведомства об итогах деятельности за первое полугодие 2023 года.

Министр обороны доложил главе государства о принимаемых мерах по укреплению территориальной обороны. Также президенту была представлена информация о ходе укомплектования вооружением и военной техникой частей постоянной готовности, в том числе в части перехода на мобильные и модульные компоненты отечественного производства.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, обратив особое внимание на вопросы повышения боеготовности Вооруженных сил.

Объяснения Мусина об утреннем сбое со связью

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в кулуарах правительства прокомментировал сбой со связью Kcell, отметив, что сам с утра жаловался на неполадки главе "Казахтелекома".

"Я ехал из дома и у меня оборвался Kcell. Я приехал сюда и дозвонился до Есекеева (Куанышбека – глава "Казахтелекома" – Прим.) Он мне через две минуты перезвонил и сказал, что действительно есть технический сбой продолжительностью 10 или 15 минут. Я сейчас поеду на место и более конкретную информацию у него запрошу", – объяснил Багдат Мусин.

Он уточнил, что сейчас компания проводит работы по переключению 4G, 3G на 5G. В этот момент какие-то технические сбои могут быть.

Служба госохраны больше не будет обеспечивать безопасность Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым утвердил новую редакцию положения о Службе государственной охраны.

Ранее Служба госохраны обеспечивала безопасность Первого президента - Елбасы, а также отвечала за выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, направленных против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства и собственности Нурсултана Назарбаева. Теперь эти пункты исключили из положения о СГО.

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Блогеров обяжут маркировать рекламу в своих постах

Министерство информации и общественного развития Казахстана разработало правила маркировки онлайн-рекламы. Теперь казахстанские блогеры должны будут маркировать рекламу в своих постах.

Документ разместили на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 августа.



В Казахстане не приняли окончательное решение о продолжительности учебного года

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства заявил, что еще не принято окончательного решения по продолжительности учебного года. Сейчас вопрос обсуждается с родителями. Однако эксперты и ученые уже приняли решение и предлагают оставить 36 недель.

Глава Минкультуры прокомментировал ситуацию с Шуменовым

Министр культуры и спорта Асхат Оралов в кулуарах правительства прокомментировал инцидент с участием экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова.

По его словам, каждый человек, невзирая на свою профессию, вид деятельности, должен нести ответственность за свои слова и поступки.

"Поэтому в рамках правового поля он будет отвечать за свои поступки", – заявил Асхат Оралов.

Однако попросил не судить о всех спортсменах только по одному инциденту.

24 июля экс-чемпиона мира по боксу объявили в розыск после драки в торговом центре Астаны.

Беспорядки-2022: назначено главное судебное заседание по делу о гибели четырехлетней Айкоркем

Военным судом Алматинского гарнизона начато рассмотрение уголовного дела по обвинению военнослужащего в превышении власти с применением оружия, которое повлекло смерть несовершеннолетней Айкоркем Мелдехан во время январских событий.

Главное судебное разбирательство назначено на 26 июля 2023 года.

Застройщиков в Казахстане могут обязать устанавливать базовые станции в зданиях

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин считает, что нужно законодательно обязать застройщиков устанавливать базовые станции в больших зданиях.

По его словам, в таких помещениях, как отели, бизнес-центры, торговые сети должно устанавливаться Indoor оборудование, однако казахстанские застройщики на этом просто экономят и думают, что операторы должны нести ответственность за то, чтобы в тех же ТРЦ ловила связь.

"Но эти здания все имеют железобетонные конструкции, в их проектировании не участвуют мобильные операторы. Поэтому мы сейчас законодательно, по крайней мере это моя инициатива, хотим включить норму, которая обяжет строителей и архитекторов предусматривать соответствующие базовые станции, необходимые к установке внутри помещений", – предложил Багдат Мусин.

В Шымкенте 10-летний мальчик утонул в фонтане

Вечером 24 июля 10-летний мальчик утонул в фонтане. Отмечается, что ребенок остался без присмотра родителей.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

Казахстанские школьники не смогут выезжать за рубеж без разрешения от Минпросвещения

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства заявил, теперь, чтобы вывезти детей за рубеж, нужно будет разрешение ведомства.

По его словам, перед всеми управлениями образования и организациями образования поставлена задача провести разъяснительную работу среди родителей. Он отметил, что делается это ради безопасности детей.

Задержание экс-замглавы управления транспорта Алматинской области

Бывший заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области задержан и водворен в ИВС. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением при проведении ремонтных работ на подъездной автодороги к селу Малайсары Кербулакского района и причинению значительного материального ущерба государству на сумму более 37 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Главу управления охраны окружающей среды Астаны судят за коррупцию

Руководителя управления охраны окружающей среды Астаны подозревают в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба предпринимателю в размере 4,7 млн тенге. Сейчас в ее отношении идет судебный процесс.

Жестокое убийство в Шымкенте

Жестокое преступление двухгодичной давности раскрыли полицейские в Шымкенте. Пропавшего мужчину тщательно разыскивали, однако все было безрезультатно, пока случайный свидетель не рассказал, что к исчезновению мужчины мог быть причастен его младший сводный брат. Полицейские проверили эту версию и оказалось, что пропавшего мужчину действительно убили.

Как оказалось, во время семейного конфликта подозреваемый убил родственника, несколько раз ударив по его голове арматурой. Причиной тому стали скандалы, которые сводный брат устраивал матери в нетрезвом виде. Чтобы замести следы тяжкого преступления, злоумышленник бросил тело погибшего в уличный туалет, залил яму бетоном и построил сверху маленький сарай.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Спорт

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев с победы стартовал на турнире серии "Челленджер". В стартовом матче казахстанский теннисист выиграл у представителя Бразилии Педро Боскардина Диаса со счетом 6:3, 6:4.

Успешно преодолел первый раунд и казахстанский теннисист Денис Евсеев. В стартовом матче казахстанец в двух сетах обыграл новозеландца Аджита Раи со счетом 6:4, 6:1.

Мир

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении режима ЧС в энергетической отрасли до 2026 года.

Грету Тунберг оштрафовали за неповиновение полицейским во время акции протеста в Швеции. Однако наказание не помешало активистке принять участие в другой демонстрации, где ее задержали всего через несколько часов, после оглашения приговора.

Конституционный суд Южной Кореи отменил импичмент министру общественной безопасности, отстраненного от должности в связи со смертельной давкой на Хэллоуин, в результате которого в октябре 2022 года в одном из ночных районов столицы Сеула погибли около 160 человек.