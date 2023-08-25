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Итоги дня: визит Рахмона в Астану, последний звонок вернули на 25 мая, снижение базовой ставки

главные новости за 25 августа Фото: akorda.kz, Zakon.kz, пресс-служба Национального банка РК
Президент Таджикистана прилетел в Астану с рабочим визитом. Казахстанские школьники снова будут учиться до 25 мая. Национальный банк снизил базовую ставку. Главные новости за 25 августа – в подборке Zakon.kz.

Приезд президента Таджикистана в Астану 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 25 августа прибыл с рабочим визитом в Астану. Высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Сообщается, что в рамках визита планируется проведение двусторонних встреч на высшем уровне, а также участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.

Казахстанские школьники будут учиться до 25 мая

Заместитель премьер-министра, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на августовской конференции педагогов заявила, что решение Министерства просвещения о продлении учебного года было оправданным, но поспешным.

В этой связи казахстанские школьники вернутся к 34-недельной продолжительности учебного года – до 25 мая.

Нацбанк снизил базовую ставку 

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до 16,5% годовых. Такое решение приняли на основе обновленных прогнозов финрегулятора, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции. 

Стоит отметить, что в июле базовую ставку сохранили на уровне 16,75%.

Запах гари и дым в Алматы 

Ночью 25 августа в Алматы загорелся склад со стройматериалами. Из-за этого город окутал смог, а люди в разных частях Алматы почувствовали запах гари. 

В ДЧС города горожан попросили сохранять спокойствие и носить маски. А пожилым и людям с заболеваниями органов дыхания рекомендовали не выходить из дома. При этом уточнили, что никакой угрозы для жизни и здоровья нет.

Назначения

Касым-Жомарт Токаев назначил экс-заместителя министра иностранных дел Каната Тумыша послом Казахстана во Вьетнаме. 

Также президент сменил посла Казахстана в Беларуси. Им стал Ерлан Байжанов, который ранее был послом во Вьетнаме. 

Позже глава государства подписал распоряжение о назначении Алибека Бакаева и Назиры Нурбаевой заместителями министра иностранных дел Казахстана.

Приговор экс-акиму Кентау 

В столичном суде вынесли приговор бывшему акиму Кентау Рашиду Аюпову. Его признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Кроме того, он теперь не сможет занимать должности на государственной службе семь лет и должен будет возместить государству процессуальные издержки в сумме 1911 тенге и 422 млн 800 тыс. тенге, полученных в результате коррупционных преступлений. 

Дети застряли на высоте в парке аттракционов в Актау

В социальных сетях появилось видео инцидента в парке развлечений Tetysblu в Актау. Дети, застрявшие на остановившемся аттракционе, провисели 7 минут вниз головами.

Сообщается, что аттракцион остановился из-за отключения электричества. 

Димаш Кудайберген выпустил новую песню 

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выпустил новую песню под названием Weekend. Данный трек он записал вместе с Бураком Йетером.

Фанатам очень понравился новый трек артиста. 

Задержание сектантов из России 

В Алматы задержали граждан России, являющихся последователями запрещенной в Казахстане религиозно-тоталитарной секты.

Как отметили в полиции, 42-летний мужчина и 60-летняя женщина ранее уже попадали в поле зрения оперативников. С 2022 года они периодически приезжали в Петропавловск и вовлекали людей в секту. Они обещали гармонию в личной жизни и "духовное очищение".

Спорт 

Тренерский штаб сборной Казахстана по футзалу усилился известным казахстанским игроком Дауреном Нургожиным, который не так давно объявил о завершении своей карьеры. Экс-игрок национальной сборной и алматинского "Кайрата" Даурен Нургожин станет помощником главного тренера, бразильского специалиста Рикардо Кака.  

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева завершила выступление на турнире ITF W25 в Польше. В одиночном разряде в матче второго круга Жибек Куламбаева проиграла Катарине Кузьмовой. А во втором раунде парного разряда казахстанская теннисистка вместе с местной спортсменкой Мартыной Кубкой уступили хозяйкам корта Зузанне Павликовской – Мальвине Ровинской.

Мир 

В Дании запретили сжигание Корана. Об этом заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгор. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютной ложью заявления Запада о том, что за гибелью Евгения Пригожина может стоять Кремль. Официальные итоги расследования будут опубликованы позже.

Шавкат Мирзиёев утвердил обновленный состав Администрации президента Узбекистана. Его дочь Саида Мирзиёева стала помощником президента.

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Тамила Языкова
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