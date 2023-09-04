Главное за день: новый глава Нацбанка, самые "молодые" города РК, гибель казахстанцев в Турции
Повышение выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца
С 1 января 2024 года могут повысить размеры соцвыплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2024 года, на 7% от размера получаемых соцвыплат.
В случае принятия постановление введут в действие не ранее 1 января 2024 года.
Вред от лжетеррористов
За последние три года 115 человек, среди них 15 несовершеннолетних, осудили за лжетерроризм.
На один выезд сил и средств на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге.
Ущерб от каждого часа простоя крупных торговых центров может исчисляться миллионами тенге, тогда как ущерб обществу и государству составляет более 6,3 млрд тенге, из них государству – более 1,8 млрд тенге.
На сегодня лжетерррористам не помогают ни изменение голоса, ни смена сим-карты и телефона. Более 90% таких преступлений раскрывают по горячим следам в дежурные сутки.
Самые "молодые" регионы Казахстана
На начало 2023 года средний возраст казахстанцев составил 32,1 года. За последние пять лет среднестатистический житель страны стал несколько старше.
Самый "зрелый" регион Казахстана – СКО, там средний возраст жителей составляет 38,9 года. Наиболее "молодые" регионы – Мангистауская и Туркестанская области. Там средний возраст населения – всего 27,6 года.
Различие зарплат мужчин и женщин в Казахстане
В гендерном разрезе в 2022 году мужчины в среднем получали 355,3 тыс. тенге, женщины – 265,8 тыс. тенге.
В региональном разрезе наибольшие среднемесячные заработные платы у мужчин были зафиксированы в:
- Атырауской (631,8 тыс. тенге) области;
- Мангистауской (590,6 тыс. тенге) области;
- Улытауской (489,1 тыс. тенге) области.
Наибольшие среднемесячные заработные платы у женщин были зафиксированы в
- Астане: 365,1 тыс. тенге;
- Атырауской области (339,8 тыс. тенге);
- Алматы (320,1 тыс. тенге).
Кадровые перестановки
4 сентября в Казахстане произвели ряд кадровых перестановок.
- От должности главы Нацбанка освободили Галымжана Пирматова. Его место занял Тимур Сулейменов, который занимал должность первого замруководителя Администрации президента;
- Ербола Карашукеева освободили от должности министра сельского хозяйства. Новым главой МСХ стал Айдарбек Сапаров, который до назначения был акимом СКО;
- Канат Бозумбаев стал советником президента;
- Бывший аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов стал министром водных ресурсов и ирригации РК;
- Министром промышленности и строительства стал Канат Шарлапаев;
- Галымжан Елеуов назначен заместителем акима Актюбинской области;
- Аким Астаны Женис Касымбек получил новую должность – он возглавил столичную федерацию легкой атлетики;
- Акима Павлодара Ержана Иманзаипова сняли с должности. Временно исполнять обязанности акима Павлодара будет заместитель акима города Кадиша Беготаева.
Переговоры Путина и Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проводят переговоры о возобновлении зерновой сделки в российском городе Сочи.
Кроме этого, главы государств обсудили взаимную торговлю. Президент Турции указал на значимость перехода на взаимные расчеты в нацвалюте.
Снижение базовой ставки
Новый глава Нацбанка Тимур Сулейменов в кулуарах Сената высказался о возможности снижения базовой ставки.
"Есть одна серьезная проблема. Инфляция – самый опасный процесс в экономике. Поэтому стоит задача ее понижения. В частности, если в этом направлении будут созданы соответствующие условия, то возможно снижение ставки".Тимур Сулейменов
После заявления Сулейменова, эксперты финансового рынка высказались, что снижение базовой ставки неизбежно.
Эксперты финрынка и ранее указывали на необходимость снижения базовой ставки, отмечая, что высокая базовая процентная ставка негативно влияет на отечественные предприятия.
Гибель казахстанки и ее дочери в Турции
3 сентября автомобиль-сафари столкнулся с легковым автомобилем на шоссе в Алании. Погибли казахстанка и ее двухлетняя дочь.
Сейчас идет следствие. Одна из версий связана с отсутствием ремня безопасности у некоторых пассажиров.
МИД РК уже связалось с родными погибших, которые в ближайшее время должны прибыть в Турцию.
Заседание Совбеза
Президент Токаев провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы игровой зависимости среди населения.
Он отметил, что проблема игровой зависимости в последнее время стала приобретать более крупные масштабы.
"В борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства поручил принять комплекс законодательных, организационных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью.