Главное за день: новый глава Нацбанка, самые "молодые" города РК, гибель казахстанцев в Турции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых перестановок. Несколько акимов стали министрами, сменился глава Нацбанка. О событиях в Казахстане и мире в дайджесте Zakon.kz.

Повышение выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца

С 1 января 2024 года могут повысить размеры соцвыплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2024 года, на 7% от размера получаемых соцвыплат.

В случае принятия постановление введут в действие не ранее 1 января 2024 года.

Вред от лжетеррористов

За последние три года 115 человек, среди них 15 несовершеннолетних, осудили за лжетерроризм.

На один выезд сил и средств на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге.

Ущерб от каждого часа простоя крупных торговых центров может исчисляться миллионами тенге, тогда как ущерб обществу и государству составляет более 6,3 млрд тенге, из них государству – более 1,8 млрд тенге.

На сегодня лжетерррористам не помогают ни изменение голоса, ни смена сим-карты и телефона. Более 90% таких преступлений раскрывают по горячим следам в дежурные сутки.

Самые "молодые" регионы Казахстана

На начало 2023 года средний возраст казахстанцев составил 32,1 года. За последние пять лет среднестатистический житель страны стал несколько старше.

Самый "зрелый" регион Казахстана – СКО, там средний возраст жителей составляет 38,9 года. Наиболее "молодые" регионы – Мангистауская и Туркестанская области. Там средний возраст населения – всего 27,6 года.

Различие зарплат мужчин и женщин в Казахстане

В гендерном разрезе в 2022 году мужчины в среднем получали 355,3 тыс. тенге, женщины – 265,8 тыс. тенге.

В региональном разрезе наибольшие среднемесячные заработные платы у мужчин были зафиксированы в:

Атырауской (631,8 тыс. тенге) области;

Мангистауской (590,6 тыс. тенге) области;

Улытауской (489,1 тыс. тенге) области.

Наибольшие среднемесячные заработные платы у женщин были зафиксированы в

Астане: 365,1 тыс. тенге;



Атырауской области (339,8 тыс. тенге);

Алматы (320,1 тыс. тенге).

Кадровые перестановки

4 сентября в Казахстане произвели ряд кадровых перестановок.

От должности главы Нацбанка освободили Галымжана Пирматова. Его место занял Тимур Сулейменов, который занимал должность первого замруководителя Администрации президента;

Ербола Карашукеева освободили от должности министра сельского хозяйства. Новым главой МСХ стал Айдарбек Сапаров, который до назначения был акимом СКО;

Канат Бозумбаев стал советником президента;

Бывший аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов стал министром водных ресурсов и ирригации РК;

Министром промышленности и строительства стал Канат Шарлапаев;

Галымжан Елеуов назначен заместителем акима Актюбинской области;

Аким Астаны Женис Касымбек получил новую должность – он возглавил столичную федерацию легкой атлетики;

Акима Павлодара Ержана Иманзаипова сняли с должности. Временно исполнять обязанности акима Павлодара будет заместитель акима города Кадиша Беготаева.

Переговоры Путина и Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проводят переговоры о возобновлении зерновой сделки в российском городе Сочи.

Кроме этого, главы государств обсудили взаимную торговлю. Президент Турции указал на значимость перехода на взаимные расчеты в нацвалюте.

Снижение базовой ставки

Новый глава Нацбанка Тимур Сулейменов в кулуарах Сената высказался о возможности снижения базовой ставки.

"Есть одна серьезная проблема. Инфляция – самый опасный процесс в экономике. Поэтому стоит задача ее понижения. В частности, если в этом направлении будут созданы соответствующие условия, то возможно снижение ставки". Тимур Сулейменов

После заявления Сулейменова, эксперты финансового рынка высказались, что снижение базовой ставки неизбежно.

Материал по теме Эксперты ответили на заявление Тимура Сулейменова о снижении базовой ставки

Эксперты финрынка и ранее указывали на необходимость снижения базовой ставки, отмечая, что высокая базовая процентная ставка негативно влияет на отечественные предприятия.

Гибель казахстанки и ее дочери в Турции

3 сентября автомобиль-сафари столкнулся с легковым автомобилем на шоссе в Алании. Погибли казахстанка и ее двухлетняя дочь.

Сейчас идет следствие. Одна из версий связана с отсутствием ремня безопасности у некоторых пассажиров.

МИД РК уже связалось с родными погибших, которые в ближайшее время должны прибыть в Турцию.

Материал по теме МИД о гибели казахстанцев в Турции: Пассажиры просто вылетели из машины

Заседание Совбеза

Президент Токаев провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы игровой зависимости среди населения.

Он отметил, что проблема игровой зависимости в последнее время стала приобретать более крупные масштабы.

"В борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства поручил принять комплекс законодательных, организационных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью.