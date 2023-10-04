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Главное за день: вода для Астаны, ядовитые секты и стоимость бензина

стоимость бензина Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на XV Евразийском энергетическом форуме, высказался о воде, свете и газе в Астане. Какой будет стоимость бензина и на каком этапе находится строительство АЭС. Об этом читайте в дайджесте от Zakon.kz.

Продвинутые проекты в энергетике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XV Евразийском энергетическом форуме обозначил основные вызовы и перспективы в сфере энергетики.

"Перед нами стоит вызов по созданию кластеров с высокой добавленной стоимостью через реализацию различных проектов, включая продвинутые проекты в нефтегазовой сфере. Наша страна создала привлекательные условия для привлечения инвестиций в чистую энергетику и приняла Стратегию по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. К 2030 году доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны должна составлять не менее 15%".Касым-Жомарт Токаев

Стоимость бензина в Казахстане

О ситуации с бензином в Казахстане и о том, как влияют на наш рынок изменения цен в соседних государствах, рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Прогноз по ценам на бензин в Казахстане в целом благоприятный. Предпосылок для роста цен (на бензин), за исключением возможного роста цен в Российской Федерации, нет. 

Министр отметил, что есть определенные риски, связанные со снижением объема возмещения затрат на нефтепродукты, которое происходит сейчас в РФ.

Боксерша Ибрагимова в финале Азиады

Член женской сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова пробилась в финал Азиатских игр в китайском Ханчжоу, переиграв в упорном поединке свою соперницу со счетом 3:2.

Ибрагимова поднялась на ринг в дневной сессии, ее соперницей в весовой категории до 57 килограммов стала представительница Таджикистана Мижгона Самадова.

Полуфинальный поединок держал в напряжении всех до последних секунд, пока рефери не поднял руку спортсменке из Кокшетау. В борьбе за "золото" турнира Карина сразится с Линг Юн Ти из Тайбэя.

Страховые выплаты

Бытовые кражи, подтопления соседями и другие непредвиденные ситуации – это то, с чем сталкиваются многие казахстанцы. Как можно возместить ущерб от таких событий с помощью страховки и в каких случаях нельзя получить деньги.

Кража имущества из квартиры и прорыв водопровода – два разных риска, которые требуют разного алгоритма действий от владельца застрахованного имущества.

Например, в случае кражи владельцу квартиры необходимо вызвать сотрудников полиции и оформить происшествие с указанием всего украденного и поврежденного.

При затоплении необходимо позвонить в страховую компанию и вызвать домой аварийного комиссара, чтобы он тоже все осмотрел и зафиксировал.

Малый бизнес и ваххабиты

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи в своем запросе заявил, что малый бизнес в ряде регионов, особенно связанный с рыночной торговлей, захватывают ваххабиты – приверженцы радикального исламского течения, салафизма.

По словам депутата, такие ядовитые исламские секты активно распространяются в ряде регионов страны: в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Улытауской, Алматинской областях. 

Мажилисмен отметил, что Казахстан придерживается светских устоев и уважает права человека как важнейший принцип современного демократического государства. Но соблюдение этих прав не должно создавать угрозу для национальных и государственных устоев.

"Серебро" Азиады у борца Мейржана Шермаханбета

Казахстанский борец греко-римского стиля Мейржан Шермаханбет пополнил копилку нашей сборной еще одной серебряной медалью на Азиатских играх в Ханчжоу (Китай). Это 11-е "серебро" сборной Казахстана в медальном зачете.

Казахстанский палуан в решающей схватке за "золото" азиатских соревнований встречался с японцем Кацуаки Эндо. Поединок дважды останавливали из-за микротравм Мейржана, в итоге он минимально уступил оппоненту (3:4) и удостоился серебряной награды.

АЭС в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о том, на каком этапе подготовка к строительству атомной энергостанции.

"На данный момент идет предварительный этап отбора потенциальных вендеров (компаний-поставщиков специального оборудования. – Прим. ред.) для строительства АЭС. Уже официально сформирован список из четырех участников. Это компании из Франции, Китая, РФ и Кореи. Дополнительно к этому списку Министерство энергетики рассматривает два предложения наших американских коллег по строительству малых модульных реакторов".Алмасадам Саткалиев

Для принятия окончательного решения по строительству атомной станции в Казахстане будет проведен общенациональный референдум.

Кредиты после 21 года

Депутат Ерлан Стамбеков предложил внедрить систему оценки знаний по финансовой грамотности, которая будет влиять на сумму и сроки выдачи кредитов.

"Мы также должны внедрить систему оценки полученных знаний, которая будет влиять на сумму и сроки выдачи кредитов. Запретить выдачу кредитов лицам младше 21 года. Методика обучения и другие мероприятия могут быть объединены одним системным документом, а именно нацпроектом правительства по повышению финансовой грамотности и снижению уровня закредитованности населения Казахстана".Ерлан Стамбеков

Он предложил рассмотреть вопрос разработки единого государственного образовательного стандарта обучения финансовой и юридической грамотности в системе образования.

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Дополнительные источники воды для Астаны

Президент ознакомился с ходом работ по строительству газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток", насосно-фильтровальной станции, ТЭЦ-3.

Токаев указал на необходимость поиска дополнительных источников водоснабжения в связи с активным ростом населения города, а также поручил своевременно завершить строительство новых объектов теплоснабжения.

Просрочки по кредитам

Депутат Олжас Куспеков поднял проблему закредитованности казахстанцев. По данным парламентария, более 80% экономически активного населения страны имеют действующие займы, между тем этот показатель в США равен 20%.

"1,5 млн человек имеют просрочку платежей по текущим займам в 90 и более дней. Кабальные условия банков второго уровня и микрофинансовых организаций загоняют народ в долговую яму. Деятельность микрофинансовых организаций не регулируется государством, а проценты слишком высокие. В итоге наши граждане сталкиваются с работой коллекторов, судоисполнителей и вынуждены проходить процедуру банкротства".Олжас Куспеков

Депутат считает, что для решения проблемы необходимо внедрить долгосрочный финансовый инструмент, который позволит в корне решить проблему закредитованности населения. 

Ядовитые секты

Депутаты обратились к премьер-министру Алихану Смаилову и председателю КНБ Ермеку Сагимбаеву с просьбой обратить внимание на политическую угрозу, исходящую от поборников радикальных религиозных течений.

Как отметил мажилисмен Ермурат Бапи, в стране созданы все условия для развития традиционных религий, не ограничено количество строящихся мечетей и храмов. Однако, по его мнению, духовный мир казахского народа должен развиваться не в мечети, а в школе и на объектах культуры.


Вспышка кори в Алматы

В Алматы среди учащихся начальных классов школы №172 выявили корь.

В связи с этим не вакцинированных от этого вирусного заболевания младшеклассников перевели на дистанционное обучение.

Во всех остальных школах Алматы эпидемиологическая ситуация стабильная, находится под контролем эпидемиологов.

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Астана Мажилис Парламента РК Саткалиев Алмасадам Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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