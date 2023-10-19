Бомбоубежища в Казахстане, изменение часовых поясов и имущество Боранбаева: главное за 19 октября

Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников органов гражданской защиты с Днем спасателя. Изменят ли в Казахстане часовые пояса. Боранбаев вернул государству месторождение, газовую компанию и завод. Обзор важных новостей от Zakon.kz за 19 октября 2023 года.

19 октября казахстанские спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Их поздравил президент страны. Касым-Жомарт Токаев отметил, что работа представителей этой профессии связана с постоянным риском и огромной ответственностью. "Государство и общество высоко ценят ваш самоотверженный труд, верность долгу и готовность помогать людям. Желаю вам здоровья и благополучия!" – написал глава государства на своей странице в X.

В Казахстане появятся еще два профессиональных праздника

Министерство труда разработало проект дополнений в Перечень профессиональных праздников.

Согласно проекту, в перечень профессиональных праздников добавят:

День работников гражданской авиации РК – 1 февраля

День бурильщика – третья суббота ноября

Fly Arystan отделят от Air Astana

Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов в ответ на запрос депутатов Мажилиса. По словам главы Кабмина, подача документов для получения отдельного сертификата эксплуатанта для лоукостера планируется в четвертом квартале этого года. Такое решение повысит конкуренцию и снизит цены на авиабилеты, ожидают в правительстве.

Изменят ли в Казахстане часовые пояса

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК сообщили, что в настоящее время решение по данному вопросу не принято. В данный момент Министерство экологии и природных ресурсов РК совместно с Министерством торговли и интеграции РК и другими заинтересованными организациями изучает вопрос установления единого порядка исчисления времени на территории Казахстана. Создана рабочая группа с участием депутатов, представителей центральных госорганов, общественности и научных организаций.

Месторождение нефти, компанию "Азия Газ Чунджа" и крупный завод вернул Боранбаев государству

Кайрат Боранбаев передал государству более 140 нефтегазовых скважин на 35,4 млрд тенге



По данным АФМ, речь идет о месторождении "Каражанбас Северный", производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 млн тонн нефти и 13,2 млн куб. м газа с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге. Также Боранбаев передал государству газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа", которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа. Рыночная стоимость компании составляет порядка 14 млрд тенге. Также в собственность государства перешел завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО "Сервисный Центр КазТурбоРемонт" с оценочной стоимостью более 9 млрд тенге. Штатная численность работников предприятия – 740 человек.

Метро и паркинги могут задействовать под бомбоубежища в Казахстане

Глава МЧС Сырым Шарипханов заявил, что в свете происходящих в мире событий актуальным остается вопрос защиты гражданского населения в случае необходимости.

Прежде всего рассматриваются варианты укрытия для людей, а также для личного состава пожарно-спасательных подразделений. "Мы сейчас отрабатываем вопросы приспособления под простые защитные сооружения автомобильных паркингов, метро и других заглубленных сооружений. Есть научный проект, согласно которому мы разрабатываем возможность укрытия личного состава и населения в контейнерных защитных сооружениях. Прототип такого защитного сооружения у нас готов, с Академией гражданской защиты отработан, и он даже находится на территории Астаны, в одной из пожарных частей. Этот вопрос мы тоже будем продвигать и в ближайшем будущем постараемся решить", – сказал министр.

В Казахстане хотят внедрить виртуальное вскрытие

Процедура будет проводиться с помощью компьютерного сканирования. В Минюсте надеются, что это снизит риски конфликтов между врачами и родными умерших на почве необходимости проведения традиционного вскрытия.

Концепцию развития языковой политики на предстоящие 6 лет утвердили в Казахстане

Согласно документу, доля населения, владеющего государственным языком, в 2029 году может составить 84% (в 2023-м – 81%).

В частности, для развития языковой политики предлагается:

Проработать вопрос по совершенствованию законодательства о языках в части размещения реквизитов и визуальной информации.

Проводить мероприятия по обеспечению выпуска предпринимателями фискальных (кассовых) чеков в соответствии с законом "О языках в Республике Казахстан".

Проработать вопрос включения в квалификационные требования к отдельным политическим должностям требования о владении государственным языком не ниже среднего уровня (В1).

Обновить образовательные программы организаций высшего и послевузовского образования по направлениям "Языки и литература", "Подготовка учителей языков и литературы" в соответствии с новыми профессиональными стандартами.

Организовать курсы (казахский, русский, английский) для взрослых, в том числе гражданских и государственных служащих в государственных центрах обучения языкам.

Разработать познавательные программы, проекты на государственном языке, в том числе обучающие программы в виде игр для детей, подростков и молодежи.

Организовать методические семинары, направленные на повышение доли государственного языка в документообороте.

Разработать, издать и распространить орфографические, орфоэпические словари казахского языка на основе латинографического алфавита, справочники по казахской орфографии, орфоэпии, по культуре слова и т.д.

Организовать семинары, лекции, курсы с привлечением филологов и ученых-лингвистов для обучения преподавателей учебных центров при местных исполнительных органах и взрослого населения.

Совершенствовать учебные программы казахского языка в организациях общего среднего образования и провести мероприятия в рамках повышения квалификации учителей казахского языка.

Проводить различные конкурсы, фестивали, конференции, семинары-тренинги, круглые столы, направленные на популяризацию казахского языка и ряд других мероприятий.

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Ни одной невесты не похитили в Шымкенте впервые за несколько лет

Прокурор города Габит Муканов отметил, что за предыдущие два года в мегаполисе было 25 таких случаев, но с начала 2023-го ни одного факта похищения невесты не зарегистрировали. Муканов отметил, что все уголовные дела по фактам похищения невесты прекратили. Формально – из-за отсутствия состава преступления: почти все невесты заявили, что добровольно переехали к женихам. Во многих случаях девушки соглашались на брак, боясь опозорить семью. В прокуратуре такими ситуациями весьма обеспокоены. "Брак не должен начинаться с обмана и насилия, мы должны защитить невест от необдуманного шага", – сказал прокурор.

Казахстан перестал поставлять в Россию сотню товаров

Об этом рассказал вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев. В Казахстан перестал поставлять в Россию более 100 наименований товаров.

Он отметил, что ограничили экспорт товаров, связанных с мировой ситуацией.

"Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция".

Мир

Израиль разрешил Египту доставить гуманитарную помощь в сектор Газа

Власти Израиля позволили Египту доставить ограниченный объем гуманитарной помощи в осажденный израильской армией сектор Газа. Мирному населению привезут питьевую воду, продукты и медикаменты.

В Подмосковье убили сына и тещу известного советского и российского рок-музыканта Стаса Намина

Тела обнаружили на даче в Истринском районе с множественными ножевыми ранениями без следов борьбы и взлома. По подозрению в преступлении задержан сводный брат погибшего сына Намина. На допросе в полиции он рассказал, что убил бабушку и брата, потому что те просили его перестать употреблять наркотики и тусоваться. При этом он находился в состоянии наркотического опьянения.

Скончался актер из ТВ-шоу "Каламбур"



Скончался актер Сергей Гладков, известный по своим ролям в "Каламбуре". Ему было 60 лет.

Грете Тунберг предъявили обвинения после ареста на акции протеста в Лондоне

Шведской активистке Грете Тунберг предъявили обвинение в нарушении общественного порядка после того, как она была арестована вместе с более чем двумя десятками других участников акции протеста на конференции в Лондоне. Ее обвинили в "невыполнении условий закона об общественном порядке".

Спорт

Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом МЛС за всю историю

Аргентинский форвард Лионель Месси, который сейчас играет за американский "Интер Майами", подписал самый крупный контракт в истории Профессиональной футбольной лиги США и Канады (МЛС).

У Лионеля Месси сейчас самая высокая зарплата в истории североамериканской футбольной лиги – 12 млн долларов в год, не считая гарантированной компенсации в размере 20,4 млн долларов.

Франция возглавила список фаворитов Евро-2024 по футболу



Сборную Франции, двукратного чемпиона мира и Европы, объявили главным кандидатом на золотые медали будущего европейского первенства по футболу, которое пройдет в Германии.

Тренер футбольной сборной Казахстана установил исторический рекорд



Российский специалист Магомед Адиев отметился историческим достижением на посту главного тренера сборной Казахстана по футболу после сенсационной гостевой победы над Финляндией. 46-летний Адиев стал первым тренером, который сумел набрать наибольшее количество очков в официальных отборочных матчах сборной Казахстана по футболу.

Украинская футболистка забила два автогола за пять минут



Курьезная ситуация произошла во время матча квалификационного раунда женской Лиги чемпионов по футболу между украинской "Ворсклой" и итальянской "Ромой". За пять финальных минут украинская футболистка Яна Котик забила два гола в свои ворота.