Токаев в Пекине, торговля органами, имущество Боранбаева: главное за 18 октября

Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме "Один пояс, один путь". Аэропорт Астаны передадут в управление компании из ОАЭ. Торговля органами. Кайрат Боранбаев продолжает отдавать свое имущество. Обзор важных новостей от Zakon.kz за 18 октября 2023 года.

Продолжение визита Токаева в Китай

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Там он высказался о значимости одноименного экономического проекта, реализуемого властями КНР.

Кроме того, глава Казахстана подчеркнул ключевую роль флагманского проекта – Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Также Токаев провел переговоры с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунином.

Кто будет управлять аэропортом Астаны

Аэропорт Астаны передадут в управление компании Terminals Holding из ОАЭ. Соглашение с компанией о сотрудничестве по развитию столичного аэропорта в качестве мультимодального хаба было подписано во время рабочей поездки премьер-министра Алихана Смаилова в Туркестанскую область.

Отмена новшеств ЕНТ-2024

В Казахстане отменили новшество на ЕНТ-2024. По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, это было сделано по просьбам абитуриентов.

Какие активы Кайрата Боранбаева передают государству

Кайрат Боранбаев продолжает отдавать свое имущество. Это здание ТРЦ "Алмалы" в "золотом квадрате" Алматы и компания Unity Hall, занимающаяся арендой и управлением недвижимостью. Площадь объекта, расположенного в бизнес-центре "Алматы Тауэрс", превышает 11 тысяч квадратных метров. Кроме того, государству передали сеть фитнес-клубов Fitnation (залы в Астане, Алматы и Костанае).

Запрет на госзакупки импортной офисной бумаги

Госзакупки импортной офисной бумаги запретили на два года в Казахстане. Такое постановление принято в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения объемов производства офисной бумаги в форматах А3 и А4.

Парламент принял закон о проекте "Нацфонд – детям".

Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в закон, регулирующий реализацию проекта "Нацфонд – детям". Теперь документ направлен на подпись главе государства.

Недобросовестные алиментщики

За неуплату алиментов в Казахстане разыскивают 1618 человек. Среди них 142 женщины. Разыскиваемым в основном от 31 года до 40 лет. Больше всего злостных неплательщиков алиментов в Астане (361), на втором месте – Алматы (191), на третьем – Актюбинская область (143).

Дорогое пиво

В Казахстане собираются повысить ставку акцизов на пивоваренную продукцию. Сегодня депутаты Мажилисы приняли в первом чтении соответствующие поправки в законопроекты о налогах и других обязательных платежах в бюджет.

Коллекторов будут стимулировать прощать долги заемщикам

Мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс в первом чтении. Согласно новым нормам, микрофинансовые и коллекторские организации будут стимулировать прощать долги проблемным заемщикам. Поправки инициировали депутаты, они должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

Торговля органами

22 человек задержали в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Это медработники, нотариус, реципиенты и доноры. Их подозревают в организации схемы по купле-продаже человеческих органов. Сумма сделок составляла 6-10 миллионов тенге. Установлено восемь фактов. Три основных организатора арестованы.

Комментарий посольства Израиля в Казахстане

Посольство Израиля в Казахстане прокомментировало взрыв в баптистской больнице на территории сектора Газа, в результате которого погибли несколько сотен человек. В официальном сообщении сказано, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно отвергает обвинения в ударе по больнице в секторе Газа.

Субботник в Алматы

21 октября 2023 года в 10:00 по инициативе экосообщества Алматы и депутатов городского маслихата пройдет широкомасштабный общегородской субботник "Жаңа Қазақстан. Таза табиғат". В рамках субботника планируется очистка территории города, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также массовая посадка деревьев (подготовлено около 10 тысяч саженцев).

Кража невесты

Два казахстанца получили тюремные сроки за кражу невесты. В прокуратуре напомнили, что похищение человека, включая кражу невесты, является нарушением прав человека и основных принципов свободы и равенства.

Мировые и спортивные новости

Капитан аргентинской футбольной дружины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов мира в Южной Америке после двух забитых мячей в ворота Перу.

В Токио (Япония) проходит турнир серии ATP-500. В первом круге одиночного разряда сенсационное поражение потерпел 11 номер мирового рейтинга Хуберт Хуркач, который на прошлой неделе стал триумфатором "Мастерса" в Шанхае.

Священник развенчивает мифы о Хэллоуине. По его словам, важны не атрибуты праздника, а то, какой смысл в них вкладывают люди.

О чем говорил Путин в Китае. Президент России заявил, что китайская инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с российскими идеями о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы, в том числе Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Кроме того, он оценил возможность переговоров с Украиной. Путин заявил, что для этого властям Украины "нужно отказаться от театральных жестов".

Президент США Джо Байден прибыл в Израиль на фоне конфликта этой страны с Палестиной.