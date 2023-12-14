Изменения в налоговой сфере, обращение замминистра транспорта РК - главное за день

Грядут изменения в налоговой сфере, заместитель министра транспорта РК Сатжан Аблалиев обратился к казахстанцам. Главные новости за 14 декабря – в подборке Zakon.kz.

Изменения в налоговой сфере



В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, по каким критериям и в какие сроки проводится налоговый контроль мобильных переводов казахстанцев. В 2023 году в КГД уже начали поступать сведения от банков о гражданах, на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью. Критерием для определения признаков осуществления предпринимательской деятельности является получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных месяцев свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц на личный банковский счет

Заместитель министра транспорта РК Сатжан Аблалиев обратился к казахстанцам

По словам Сатжана Аблалиева, несмотря на то, что из-за непогоды на некоторых участках республиканских трасс страны вводятся ограничения движения транспортных средств, есть факты выезда. Затем водители транспортных средств из-за нулевой видимости не могут продолжить движение и застревают на трассах, образовывается скопление автомобилей, которое ограничивает движение для спецтехники и мешает очистительным работам. Так же, в пресс-службе заявили, что в АО НК "Казавтожол" 14 декабря, на расчистку республиканских трасс в Туркестанской и Жамбылской области бросили все доступные силы. Но это не помогает: сразу после расчистки дорог их опять заметает снегом.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Глава государства поздравил Ильхама Алиева с впечатляющим успехом – избранием Азербайджана страной проведения 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в 2024 году. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заверил своего азербайджанского коллегу, что Казахстан готов оказать всестороннее содействие и принять самое активное участие для успешного и результативного проведения СОР29.

Досаев рассказал Токаеву, как развивается Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. Глава государства заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за 11 месяцев 2023 года. Касым-Жомарт Токаев дал акиму мегаполиса поручения по дальнейшей диверсификации экономики мегаполиса и привлечению инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, экологизации общественного транспорта и развитию транспортного каркаса Алматы

Депутат Сената Закиржан Кузиев обвинил КТЖ нарушении антимонопольного законодательства

Сенатор подчеркнул, что по всей стране недостаточно развита железнодорожная сеть. По его словам, в Казахстане растет износ основных средств и дефицит пассажирского подвижного состава, а уровень сервиса на железнодорожном транспорте низок. Депутат напомнил, что президент не раз акцентировал внимание на необходимости укреплять транзитный потенциал страны. Однако сенатор считает, что существующие проблемы грузоперевозок значительно ухудшают привлекательность транзита через Казахстан и заставляют соседние страны искать альтернативные маршруты.

Казахстан – приоритет внешней политики Китая

2023 год был очень удачным и успешным в плане развития двусторонних отношений. Так считает чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо. Предприятиями двух стран были подписаны контракты и соглашения на сумму свыше 38 млрд долларов. Подписано межправительственное соглашение о безвизовом режиме. А 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае. Кроме того, официально закреплены соглашения по сотрудничеству в области строительства третьей железной дороги между Китаем и Казахстаном, а также развитии сотрудничества по Транскаспийскому международному логистическому транспортному коридору.

Школьники Алматы возвращаются за парты

С 15 декабря 2023 года занятия для алматинских школьников вновь будут проводить офлайн. С таким заявлением выступило Управление образования города. По информации "Казгидромета", 15 декабря в Алматы переменная облачность, без осадков. Синоптики также, предоставили прогноз погоды по областям Казахстана на праздничные дни.

В Актобе в школе умер13-летний мальчик

По словам очевидцев, семиклассник забегал в класс, споткнулся о порог и ударился об угол парты или стола горлом. В управлении здравоохранения Актюбинской области прокомментировали данный инцидент.

Как будет развиваться Астана

Первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов рассказал, как будет развиваться Астана до 2035 года. Работы будут проводиться по реконструкции правой и левобережной частей города, застроенных частным сектором без обеспечения инженерными частями и дачами. Генпланом предусмотрено увеличение темпов реконструкции в жилых массивах, расположенных на окраинах столицы. При этом на границе поэтапного освоения города будет чуть более 3,5 тысяч гектар – это соответствует территории присоединенных ранее поселков с территории Акмолинской области. В среднесрочную и долгосрочную перспективы предусмотрено развитие жилых массивов с реализацией планов по газификации, развитию инженерных сетей и дорог". Предусматривается создание общественных центров, полицентров, деловых центров с пересадочными терминалами, устройством рекреационных зон. В жилых массивах "Коктал-1", "Коктал-2", "Промышленный", "Ильинка" и "Ондирис" сохраняется малоэтажная застройка с реализацией планов благоустройства, развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. Территории поселков "Ондирис" и "Казгородок" почти 500 га. Согласно решениям Генплана входят в промышленную зону. В данных поселках предусмотрены мероприятия по обеспечению их жизнедеятельности.

Мир

В Министерстве здравоохранения Японии сообщили о первом случае смерти от оспы обезьян. Пациент проживал в японской префектуре Сайтама недалеко от Токио. Мужчине поставили диагноз Mpox в местной больнице в сентябре, и через два месяца он скончался, у него не было заграничных поездок. У него был ВИЧ. Первый случай заболевания обезьяньей оспой (Mpox) был зарегистрирован в Японии в июле 2022 года. Как отметило министерство, по состоянию на 3 декабря 2023 года в стране было выявлено 227 подтвержденных случаев заболевания.

Японские власти пытаются установить причину массовой гибели рыбы в прибрежных водах. За несколько дней в декабре возле рыболовного порта Хакодате на острове Хоккайдо обнаружили порядка 1200 тонн мертвых сардин и макрели. Мертвые рыбы в огромном количестве всплыли на поверхность воды возле Хакодате, образовав в море рядом с порта километровую полосу. Еще тысячи рыб вынесло на берег. Власти города Накири на тихоокеанском побережье к югу от Хоккайдо сообщили, что на городские пляжи выбросило от 30 до 40 тонн сардин.

Минфин США ввел санкции против компаний из Кыргызстана и Таджикистана за поставки в Россию дисковых накопителей и авиационных запчастей. Всего в санкционный список вошли более 100 человек и юридических лиц из разных стран. Под санкции попала зарегистрированная в Кыргызстане Weitmann Handeln Allianz. Санкции также затронули базирующуюся в Таджикистане Kafolati Komil, которая, по данным американских властей, отправляла в Россию через ОАЭ авиационные запчасти иностранного производства.

Спорт

В ночь на 15 декабря столичный футбольный клуб "Астана" проведет заключительный матч в рамках группового раунда Лиги конференций УЕФА на выезде против чешской "Виктории". В данном поединке не смогут помочь пять футболистов основного состава. Поединок "Виктории" и "Астаны" состоится в ночь на 15 декабря в городе Пльзень. Перед заключительным шестым туром чешская команда единолично лидирует в подгруппе С, набрав максимальные 15 очков по итогу всех пяти игр. "Астана" идет на третьей строчке (4 балла), на втором месте располагается загребское "Динамо" (6), и замыкают таблицу "Балканы" (4). Хорваты в 6-м туре принимают на своей арене клуб из Косово.

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев победил опытного француза Мохамеда Мимуна и защитил свой титул чемпиона WBA Continental. Несмотря на солидную репутацию француза, казахстанский боксер был уверен в успехе и добился своей цели. Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Батыра Джукембаева единогласным решением судей – 98:92, 98:92, 99:9.

Молодежная (до 20 лет) сборная Казахстана по хоккею обыграла сверстников из Франции в третьем туре чемпионата мира в дивизионе IA. Встреча в Будапеште завершилась со счетом 4:0. Теперь набрав девять очков, Казахстан возглавил таблицу турнира. У сборных Франции и Австрии по шесть очков. Дания, Венгрия и Япония еще не набрали баллов. Следующий матч подопечные Сергея Старыгина проведут 14 декабря против представителей Японии.

Испанцы стали лидерами по числу участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Честь Испании будут защищать четыре клуба. От Италии и Германии в плей-офф прошли по три команды, англичане выставят два коллектива. По одному представителю будет от Нидерландов, Франции, Дании и Португалии. Все четыре испанских клуба – "Атлетико", "Реал Сосьедад", "Барселона" и "Реал" – заняли первые места в своих подгруппах. Из пяти испанских команд, которые стартовали на групповом этапе, только "Севилья" не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.



